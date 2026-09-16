PF encontra 600 mil reais em espécie durante ação contra crime eleitoral no Rio
Dinheiro foi apreendido com mulher na cidade de Niterói após investigação; polícia tenta descobrir origem e destino dos valores
Durante ação contra crimes eleitorais em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, policiais federais encontraram 600 mil reais em espécie com uma mulher. O dinheiro foi localizado após trabalho de inteligência e troca de informações. Foram apreendidos, além do dinheiro, documentos e planilhas.
Os nomes da mulher abordada pela PF e de possíveis candidatos envolvidos não foram divulgados. A ação ocorreu na tarde de segunda-feira, 14, no bairro de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói.
A pessoa que carregava o dinheiro foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Niterói. Em nota, a PF diz que tem como objetivo aprofundar as investigações sobre a origem do valor apreendido e sua destinação.