PF encontra 600 mil reais em espécie durante ação contra crime eleitoral no Rio

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A Polícia Federal apreendeu 600 mil reais em espécie com uma mulher em Niterói, durante uma operação contra crimes eleitorais. A ação, baseada em inteligência, resultou na apreensão de dinheiro, documentos e planilhas. A PF investiga a origem e o destino do valor, buscando aprofundar a apuração.

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Durante ação contra crimes eleitorais em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, policiais federais encontraram 600 mil reais em espécie com uma mulher. O dinheiro foi localizado após trabalho de inteligência e troca de informações. Foram apreendidos, além do dinheiro, documentos e planilhas.

Os nomes da mulher abordada pela PF e de possíveis candidatos envolvidos não foram divulgados. A ação ocorreu na tarde de segunda-feira, 14, no bairro de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói.

A pessoa que carregava o dinheiro foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Niterói. Em nota, a PF diz que tem como objetivo aprofundar as investigações sobre a origem do valor apreendido e sua destinação.