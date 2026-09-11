PF diz que Eduardo Bolsonaro orientou repasses de dinheiro do Master a fundo nos EUA

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Um relatório da PF revela que Eduardo Bolsonaro é suspeito de direcionar dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro para o fundo Havengate, com o objetivo de financiar o filme “Dark Horse” sobre seu pai, Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro também é investigado por lavagem de dinheiro no mesmo esquema, que envolve 24 milhões de dólares.

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Um relatório da Polícia Federal que veio a público com o levantamento do segredo de justiça sobre uma grande fatia das investigações sobre o escândalo do Banco Master mostra que a investigação suspeita que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos, tenha orientado o direcionamento do dinheiro depositado pelo banqueiro Daniel Vorcaro no fundo Havengate — que seria para financiar a produção do filme Dark Horse, que conta a história de vida de Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro, candidato a presidente da República, é investigado por lavagem de dinheiro, corrupção, evasão de divisas e organização criminosa também pelo seu envolvimento com esses repasses. Vorcaro enviou dinheiro através da Entre Participações ao Havengate, fundo que é gerido pelo advogado Paulo Calixto, que trabalha para Eduardo.

“Em 21/03/2025, Thiago Miranda encaminhou a Daniel Vorcaro captura de tela de conversa atribuída a Eduardo Bolsonaro, na qual eram apresentadas orientações sobre a forma pela qual os recursos poderiam ser geridos nos Estados Unidos, com menção à possibilidade de envio da maior quantidade possível de valores pelo modelo então em curso e referência à disponibilidade de Altieres Santana”, diz trecho do documento.

Foi também em março do ano passado, no mesmo mês das mensagens, que Eduardo se autoexilou nos Estados Unidos e se licenciou do cargo parlamentar. No fim do ano ele foi cassado pela Câmara e está com os bens bloqueados, incluindo as contas bancárias.

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Em outro trecho do relatório, a PF também disse que em março de 2025, “Thiago Miranda informou a Daniel Vorcaro que ‘Flavio B e Eduardo pretendiam marcar reunião com ele a respeito do filme’. Na sequência, como já mencionado, foi encaminhada captura de tela de conversa atribuída a Eduardo Bolsonaro, com orientações sobre a gestão dos recursos nos Estados Unidos”.

Em maio, veio a público um áudio no qual Flávio pedia milhões de dólares a Vorcaro para financiar o filme sobre a história do pai. O longa já é investigado por receber emendas parlamentares de forma irregular. Os irmãos da família Bolsonaro combinaram com Vorcaro o envio de 24 milhões de dólares em 14 parcelas— quantia que supera várias produções hollywoodianas.