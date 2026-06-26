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Política

PF conclui que Flávio Bolsonaro cometeu calúnia contra Lula nas redes

Ação trata de postagem feita quando Nicolás Maduro foi capturado pelos EUA; equipe do senador critica condução das diligências e aponta finalidade política

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 20h36 | Atualizado em 27 jun 2026, 14h31
Flávio Bolsonaro, em nota no fim da noite de quarta-feira
Flávio Bolsonaro (./.)
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*Reportagem atualizada em 27 de junho às 14h30 com nota da equipe de Flávio Bolsonaro (ao fim da matéria)

A Polícia Federal (PF) concluiu nesta sexta-feira, 26, que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cometeu o crime de calúnia contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em postagem nas redes sociais. A conclusão da PF consta no relatório final do inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para apurar o caso.

A ação trata da postagem feita por Flávio na rede social X, no dia 3 de janeiro deste ano, quando o ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos.

Na publicação, o senador declarou: “Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas”.

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Na avaliação da PF, o senador imputou falsamente ao presidente os crimes citados.

“Fica claro, portanto, que o senador Flavio Bolsonaro, através de sua postagem, imputou falsamente ao presidente Lula o cometimento dos crimes de tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de arma e lavagem de dinheiro, crimes estes expressamente tipificados em nosso ordenamento jurídico”, disse a PF.

Após encerrar a investigação, a PF enviou o caso para providências do Supremo. O próximo passo será a remessa para a Procuradoria-Geral da República (PGR).

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(Agência Brasil)

Defesa de Flávio questiona

Em nota, a assessoria de Flávio Bolsonaro critica o fato de a Polícia Federal não ter ouvido o senador nas diligências — sem, afirma sua equipe, que tenha havido qualquer produção de prova documental. Flávio também rechaça o fato das provas requeridas pela defesa terem sido “sistematicamente indeferidas”.

“As diligências iriam demonstrar que o fato objeto da postagem não era falso, mas verdadeiro e, portanto, incompatível com a configuração do crime de calúnia. Ao indeferi-las, a Autoridade Policial afirmou que seria irrelevante apurar se o fato imputado era verdadeiro ou falso”, diz a nota do senador.

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“Entretanto, no relatório final, concluiu pela existência de calúnia justamente sob o fundamento de que o fato seria falso. Trata-se de uma evidente contradição, que impediu a produção de provas relevantes para a defesa e revela a ausência de interesse em esclarecer os fatos objeto da investigação, o que acabou por blindar quem foi objeto da postagem”, prossegue o comunicado.

Ao final da nota, a equipe do senador afirma que o “conjunto de circunstâncias” levanta “dúvidas legítimas sobre a “real finalidade da investigação” e questiona se o procedimento teria tido finalidade política.

Leia a íntegra da nota da assessoria de Flávio Bolsonaro:

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De modo objetivo, alguns dados permitem questionar se o inquérito foi instaurado com a finalidade de investigar os fatos ou se atendeu a outro propósito.

Primeiro, porque nenhum ato de instrução foi realizado pela Autoridade Policial, que sequer ouviu a suposta vítima, apesar de a própria Polícia Federal ter apontado a necessidade de se colher o depoimento do Presidente Lula.

Não houve oitivas, produção de prova documental, perícia ou qualquer outra diligência investigativa relevante.

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Em outras palavras, trata-se de um inquérito desprovido de atividade investigativa: um vazio probatório, um procedimento reduzido à capa e contracapa.

Segundo, porque todas as provas requeridas pela defesa foram sistematicamente indeferidas.

As diligências iriam demonstrar que o fato objeto da postagem não era falso, mas verdadeiro e, portanto, incompatível com a configuração do crime de calúnia. Ao indeferi-las, a Autoridade Policial afirmou que seria irrelevante apurar se o fato imputado era verdadeiro ou falso. Entretanto, no relatório final, concluiu pela existência de calúnia justamente sob o fundamento de que o fato seria falso. Trata-se de uma evidente contradição, que impediu a produção de provas relevantes para a defesa e revela a ausência de interesse em esclarecer os fatos objeto da investigação, o que acabou por blindar quem foi objeto da postagem.

Terceiro, porque o inquérito foi concluído em tempo recorde, em prazo muito inferior ao normalmente observado em inquéritos originários em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Um procedimento sem produção de provas e encerrado de forma extremamente célere.

Esse conjunto de circunstâncias suscita dúvidas legítimas sobre a real finalidade da investigação. Afinal, é difícil afirmar que um inquérito no qual não se realizou sequer um ato de instrução tenha sido conduzido com o propósito de investigar os fatos.

A defesa espera que a instauração e a condução desse procedimento não tenham sido influenciadas por interesses políticos. Se, contudo, isso vier a se confirmar, adotará todas as medidas cabíveis para impedir qualquer instrumentalização do sistema de justiça em favor de candidatos ou grupos políticos. O Direito Penal existe para fazer justiça e não para fazer política.

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