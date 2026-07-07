PF apreendeu R$ 800 mil em operação que atingiu pré-candidato ao Senado no Rio

A Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 800 mil nesta terça-feira, 7, em uma empresa em Niterói, na região metropolitana do Rio, na nova fase da Operação Unha e Carne. Carros de luxo, relógios e armas também foram confiscados.

O principal alvo da operação é o ex-prefeito de Belford Roxo Marcelo Canella (União-RJ), pré-candidato ao Senado na chapa do PL. Ele foi preso em flagrante por porte de arma de uso restrito. Os policiais federais encontraram um fuzil .556 no carro dele durante as buscas. O delegado Marcus Amim, ex-secretário de Polícia Civil do Rio, também é investigado.

A PF mira um esquema que teria usado postos de combustíveis para lavar dinheiro. Em seis anos, os investigados movimentaram R$ 7,6 bilhões, de acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). As buscas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).