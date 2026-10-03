PF apreende milhares de reais em operações de combate à compra de votos

A Polícia Federal realizou entre esta sexta-feira ,2, e sábado, 3, uma série de ações especiais para apurar suspeitas de crimes eleitorais no Pará, Roraima, Mato Grosso e Ceará. As investigações incluem possíveis compra de votos e pagamentos irregulares em troca de apoio político e eleitoral.

Na sexta-feira, três ações em Roraima acabaram com 19 prisões em flagrante e cerca de 74 mil reais apreendidos. Operações realizadas neste sábado, também localizaram ao menos 355 mil reais em espécie, além de bens e materiais de interesse das investigações.

No Ceará, agentes cumpriram 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de Fortaleza, Coreaú, Irauçuba e Itapajé. Durante as buscas, foram apreendidos aproximadamente 120 mil reais em espécie. As investigações apuram possíveis pagamentos para obter apoio eleitoral em diferentes municípios, incluindo a “destinação de recursos que ultrapassam R$ 9,8 milhões” com o uso da estrutura de uma entidade sindical.

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No Pará, a operação apura um possível esquema de movimentação irregular de dinheiro, incluindo saques milionários com indícios de corrupção eleitoral. As investigações tiveram início após a apreensão de 4 milhões em espécie.

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No Mato Grosso, ao menos quatro operações estão em curso, resultando na apreensão de 235 mil em espécie. Já em Marabá, no Pará, a PF apreendeu, junto a documentos relacionados a campanha política, diversas cestas básicas, cadeiras de roda, cadeiras de banho, cobertores e diversos outros itens.

Segundo as autoridades, as investigação apuram se o dinheiro e os itens suspeitos seriam usados para compra de votos, assim como atua na identificação dos possíveis autores e beneficiários dos esquemas.