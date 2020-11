PF apreende R$ 321 mil e US$ 2,5 mil de clã da Liga da Justiça

A Polícia Federal do Rio de Janeiro apreendeu 321 mil reais e 2.500 dólares em vários endereços ligados à família de Jerominho e Natalino Guimarães, criadores da milícia Liga da Justiça que foram presos após o indiciamento na CPI das Milícias, em 2008.

Há algumas semanas, VEJA mostrou como os fundadores da Liga da Justiça tentavam retornar ao contexto político do Rio nas eleições de 2020. O clã Guimarães tenta emplacar a candidata à prefeita Suêd Haidar (PMB), cuja vice é a filha de Natalino, Jéssica, e a filha de Jerominho, Carminha (PMB) como candidata à vereadora.

A Operação Sólon cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em residências, comitês de campanhas e empresas do clã político na manhã desta quinta-feira, 12.

“Foi identificado que integrantes de uma das maiores milícias do Rio de Janeiro estariam almejando cargos no legislativo e no executivo, nas eleições de 2020, para retomar poder que possuíam na Zona Oeste do município”, disse a PF em nota.

“Além disso, através da análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (Rifs), verificaram-se movimentações financeiras atípicas nas empresas ligadas aos investigados, sendo que tais valores possivelmente seriam destinados no gastos de campanhas eleitorais”, prossegue o texto.

Os mandados foram expedidos pela 16ª Zona Eleitoral – segundo a PF, ela é especializada em delitos de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98) no contexto das eleições.

A PF informou ainda que não houve prisões devido à proibição do artigo 236 do Código Eleitoral, que proíbe prisões a menos de cinco dias do pleito, exceto por crimes em flagrante.

O nome da operação deriva do estadista grego homônimo, criador da Eclésia (Assembleia Popular de Atenas, berço da democracia).

O clã é apontado por investigadores e pelo Relatório Final da CPI das Milícias, de 2008, como os principais membros da Liga da Justiça, um dos mais famosos e ferozes grupos paramilitares da cidade, responsável por extorsões, assassinatos e outros crimes que movimentavam cerca de R$ 2 milhões por mês à época, de acordo com o depoimento de um delegado durante a comissão parlamentar.

Jerominho e Natalino foram presos em 2007 e 2008, respectivamente, condenados em primeira e segunda instância e passaram dez anos atrás das grades até voltarem às ruas no final de 2018. Quem assumiu o comando da milícia foi Wellington da Silva Braga, o Ecko, um dos bandidos mais procurados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O PMB, partido ao qual a família é filiada, se manifestou por meio de nota.

“O Partido da Mulher Brasileira (PMB) é um partido ficha limpa e democrático nas suas filiações, nominatas e candidaturas, desde que sejam validadas e aprovadas pelo TRE. Estamos à disposição da Justiça para apuração de fatos que envolvam candidatos da nossa legenda. Hoje já somos mais de 1050 candidatos em todo Brasil e lutamos pelo combate à corrupção.”