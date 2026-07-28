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Política

PF apreende 16 fuzis na Dutra e intercepta armamento que iria para comunidades do Rio

Ação da Missão Redentor prendeu motorista em flagrante em Barra Mansa e freou envio de pistolas e carregadores vindos do Paraná

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 17h12 | Atualizado em 28 jul 2026, 17h13
Mesa branca com dezenas de armas de fogo, incluindo fuzis e pistolas, apreendidas pela Polícia Federal. Três placas com logotipos da Polícia Federal e da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) do Rio de Janeiro estão dispostas no chão e sobre a mesa, indicando a origem da apreensão. O ambiente é um escritório com paredes claras e piso de madeira.
16 fuzis e 4 pistolas eram levados para facções criminosas fluminenses (.//Polícia Federal)
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A Polícia Federal interceptou, nesta terça-feira (28), um carregamento que transportava 16 fuzis, quatro pistolas e diversos carregadores na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no Rio de Janeiro. A operação resultou na prisão em flagrante do motorista, vindo do Paraná, na altura do município de Barra Mansa.

As investigações revelaram que o arsenal seria distribuído para grupos criminosos que controlam comunidades fluminenses. A ação da PF faz parte da Missão Redentor, que está alinhada às diretrizes estabelecidas no âmbito da ADPF 635 do STF para desarticular as estruturas logísticas e financeiras de facções que atuam no estado.

O preso, os armamentos e o veículo utilizado para o transporte foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O investigado responderá pelo crime de tráfico de armas de fogo de uso restrito, cuja pena pode ultrapassar 12 anos de reclusão.

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