PF apreende 16 fuzis na Dutra e intercepta armamento que iria para comunidades do Rio
Ação da Missão Redentor prendeu motorista em flagrante em Barra Mansa e freou envio de pistolas e carregadores vindos do Paraná
A Polícia Federal interceptou, nesta terça-feira (28), um carregamento que transportava 16 fuzis, quatro pistolas e diversos carregadores na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no Rio de Janeiro. A operação resultou na prisão em flagrante do motorista, vindo do Paraná, na altura do município de Barra Mansa.
As investigações revelaram que o arsenal seria distribuído para grupos criminosos que controlam comunidades fluminenses. A ação da PF faz parte da Missão Redentor, que está alinhada às diretrizes estabelecidas no âmbito da ADPF 635 do STF para desarticular as estruturas logísticas e financeiras de facções que atuam no estado.
O preso, os armamentos e o veículo utilizado para o transporte foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O investigado responderá pelo crime de tráfico de armas de fogo de uso restrito, cuja pena pode ultrapassar 12 anos de reclusão.