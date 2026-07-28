PF apreende 16 fuzis na Dutra e intercepta armamento que iria para comunidades do Rio

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A Polícia Federal interceptou um carregamento de 16 fuzis e 4 pistolas na Rodovia Presidente Dutra, no RJ, prendendo o motorista. As armas seriam distribuídas a facções que atuam em comunidades fluminenses. A ação faz parte da Missão Redentor para desarticular o crime organizado no estado. Entenda os detalhes da operação.

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A Polícia Federal interceptou, nesta terça-feira (28), um carregamento que transportava 16 fuzis, quatro pistolas e diversos carregadores na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no Rio de Janeiro. A operação resultou na prisão em flagrante do motorista, vindo do Paraná, na altura do município de Barra Mansa.

As investigações revelaram que o arsenal seria distribuído para grupos criminosos que controlam comunidades fluminenses. A ação da PF faz parte da Missão Redentor, que está alinhada às diretrizes estabelecidas no âmbito da ADPF 635 do STF para desarticular as estruturas logísticas e financeiras de facções que atuam no estado.

O preso, os armamentos e o veículo utilizado para o transporte foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O investigado responderá pelo crime de tráfico de armas de fogo de uso restrito, cuja pena pode ultrapassar 12 anos de reclusão.