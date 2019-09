Pezão recebeu até R$ 30 milhões em propina, diz delator a Bretas

O ex-governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão, atualmente preso, recebeu cerca de 30 milhões de reais em propina, no período em que era vice-governador do estado, na gestão de Sérgio Cabral. A afirmação foi feita pelo delator da operação Lava Jato Carlos Miranda, que atuava como operador financeiro no governo. Miranda foi interrogado nesta segunda-feira 9 pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal.