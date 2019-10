Petróleo misterioso vira motivo de briga entre governo e oposição

O petróleo misterioso que vem atingindo o litoral do nordeste há mais de 50 dias já virou motivo de briga entre governo e oposição. Hoje pela manhã, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, provocou o governador da Bahia, o petista Rui Costa.

Em um tuíte publicado às 5h26, Salles escreveu que esteve pessoalmente na Bahia na quinta-feira, 17, e, apesar de ter testemunhado o trabalho de centenas de agentes federais e municipais, não viu ninguém do governo estadual.

Estive pessoalmente na Bahia anteontem, percorri de Salvador a Praia do Forte. Eu vi centenas de fuzileiros navais, agentes do IBAMA, equipes municipais, mas não vi ninguém do Governo Estadual. https://t.co/BaQOhhDpns — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) October 19, 2019

A mensagem de Salles foi uma resposta a um post do governador petista, escrita na quinta-feira. No tuíte, Costa diz que, apesar de já terem sido removidas mais de 155 toneladas de óleo das praias, o governo federal ainda não havia se posicionado nem apresentado resoluções. “Precisamos de um posicionamento e de resoluções do Governo Federal, através da Marinha e do IBAMA, que são os responsáveis pelo cuidado com o oceano, mas continuam em silêncio.