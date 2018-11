Petistas organizam ‘vaquinha’ para ‘Réveillon com Lula’ em Curitiba

View this post on Instagram

Durante a campanha, muitas mulheres se mobilizaram contra o Bolsonaro e vários grupos foram criados. Um dos grupos de mulheres na resistência está organizando uma viagem de Ano Novo para Curitiba, para passar a virada com o presidente Lula. O ônibus e a alimentação serão pagos através de doações. Além do custo com o transporte, o grupo também quer fazer uma doação de alimentos para que seja montada uma ceia no local do alojamento. Por isso, foi criada uma vaquinha. Clique aqui para contribuir: http://vaka.me/c4eno1 O objetivo inicial é fazer um ônibus somente de mulheres. Mas, como é uma data familiar, caso haja interessadas e interessados em participar da viagem, a partir de 30/11 as vagas serão abertas para famílias, amigos, casais, filhos e filhas, qualquer pessoa que queira comemorar a virada do ano com Lula.