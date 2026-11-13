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Política

Petistas do Piauí insistem para Lula se aproximar de Nunes Marques

Rafael Fonteles e Wellington Dias enfrentam onda de discordância no PT por defender abertura de diálogo com ministro indicado por Bolsonaro

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 16h34
Homem de cabelo curto, vestindo blazer azul e camiseta preta com estampa branca e verde, votando em uma cabine eleitoral branca com os dizeres Justiça Eleitoral e o brasão da República
Presidente do TSE Kassio Nunes Marques vota em Brasília (Antonio Augusto/SECOM/TSE)
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Petistas do Piauí insistem para Lula se aproximar de Nunes Marques Priorize VEJA no Google

O ministro Kassio Nunes Marques chegou ao Supremo Tribunal Federal em novembro de 2020. A indicação partiu do presidente Jair Bolsonaro, mas não houve qualquer tentativa de esconder que o maior padrinho do magistrado, até então desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, havia sido o senador Ciro Nogueira (PP). A relação estreita entre os dois remonta à ascensão simultânea de suas carreiras no cenário político do Piauí.

Com esse histórico, a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto encheu-se de otimismo ao vislumbrar que a condução do processo eleitoral de 2026 ficaria sob a presidência de Nunes Marques no Tribunal Superior Eleitoral, em contraposição à experiência alegadamente traumática para o clã e seus aliados com a gestão de Alexandre de Moraes em 2022. 

Na chapa oposta (e afinal vitoriosa) de Lula, a desconfiança em relação ao ministro indicado por seu maior adversário político só piorou no dia do segundo turno, quando o QG petista avaliou ter havido omissão e demora de Nunes Marques para decidir sobre as queixas de que prefeitos ligados à oposição teriam sabotado a oferta de ônibus em São Paulo e Salvador, além de outras cidades baianas.

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Na contramão do sentimento majoritário de antipatia em relação ao magistrado dentro do PT e da esquerda como um todo, o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, que ganhou pontos com Lula ao assumir papel de proa na bem-sucedida reviravolta de sua campanha do segundo turno, e seu antecessor no Palácio de Karnak, o ministro do Desenvolvimento Social Wellington Dias, têm recomendado insistentemente ao presidente que se reaproxime de Nunes Marques. Dias já havia participado de um primeiro movimento para que o magistrado e o petista mantivessem diálogo mais frequente.

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Em conversas reservadas, a dupla piauiense garante que, a despeito de ter sido indicado ao Supremo por Bolsonaro, o ministro “é do jogo político” e teria todo interesse em azeitar o diálogo com o chefe do Executivo federal. O próprio Nunes Marques acenou para essa abertura durante o telefonema para Lula na noite do segundo turno em que confirmou o resultado da eleição, parabenizou-o pela vitória sobre Flávio Bolsonaro por uma diferença de 4,4 milhões de votos e desejou sucesso em seu quarto mandato. A conversa telefônica não foi longa, mas de duração suficiente para o magistrado afirmar que o governo “poderia contar com o TSE”.

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Os muitos aliados de Lula que discordam frontalmente da argumentação de Fonteles e Dias, por outro lado, não arredam pé da convicção de que, “com todos os seus defeitos”, o grupo dentro do Supremo que “defende a democracia” é o de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e, quando arregimentados pelos demais, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Partiu de Zanin, por exemplo, um recente alerta ao presidente de que a atual composição da Corte Eleitoral era refratária ao terceiro mandato do chefe do Executivo que, ao final, “só poderia contar com o Supremo”.

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O cenário desanuviou um pouco com a avaliação de que quatro dos sete atuais integrantes do TSE seriam mais afinados ao petista, embora Lula não dê sinais de que queira dar ouvidos à república do Piauí e se aproximar em definitivo de Nunes Marques.

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