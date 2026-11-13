Petistas do Piauí insistem para Lula se aproximar de Nunes Marques

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Apesar da desconfiança de petistas e da ligação com Bolsonaro, aliados de Lula, liderados por figuras do Piauí como Rafael Fonteles e Wellington Dias, defendem uma aproximação com o ministro Kassio Nunes Marques. Eles o veem como alguém “do jogo” político, essencial para o diálogo com o Executivo federal, mesmo com a oposição interna.

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O ministro Kassio Nunes Marques chegou ao Supremo Tribunal Federal em novembro de 2020. A indicação partiu do presidente Jair Bolsonaro, mas não houve qualquer tentativa de esconder que o maior padrinho do magistrado, até então desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, havia sido o senador Ciro Nogueira (PP). A relação estreita entre os dois remonta à ascensão simultânea de suas carreiras no cenário político do Piauí.

Com esse histórico, a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto encheu-se de otimismo ao vislumbrar que a condução do processo eleitoral de 2026 ficaria sob a presidência de Nunes Marques no Tribunal Superior Eleitoral, em contraposição à experiência alegadamente traumática para o clã e seus aliados com a gestão de Alexandre de Moraes em 2022.

Na chapa oposta (e afinal vitoriosa) de Lula, a desconfiança em relação ao ministro indicado por seu maior adversário político só piorou no dia do segundo turno, quando o QG petista avaliou ter havido omissão e demora de Nunes Marques para decidir sobre as queixas de que prefeitos ligados à oposição teriam sabotado a oferta de ônibus em São Paulo e Salvador, além de outras cidades baianas.

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Na contramão do sentimento majoritário de antipatia em relação ao magistrado dentro do PT e da esquerda como um todo, o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, que ganhou pontos com Lula ao assumir papel de proa na bem-sucedida reviravolta de sua campanha do segundo turno, e seu antecessor no Palácio de Karnak, o ministro do Desenvolvimento Social Wellington Dias, têm recomendado insistentemente ao presidente que se reaproxime de Nunes Marques. Dias já havia participado de um primeiro movimento para que o magistrado e o petista mantivessem diálogo mais frequente.

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Em conversas reservadas, a dupla piauiense garante que, a despeito de ter sido indicado ao Supremo por Bolsonaro, o ministro “é do jogo político” e teria todo interesse em azeitar o diálogo com o chefe do Executivo federal. O próprio Nunes Marques acenou para essa abertura durante o telefonema para Lula na noite do segundo turno em que confirmou o resultado da eleição, parabenizou-o pela vitória sobre Flávio Bolsonaro por uma diferença de 4,4 milhões de votos e desejou sucesso em seu quarto mandato. A conversa telefônica não foi longa, mas de duração suficiente para o magistrado afirmar que o governo “poderia contar com o TSE”.

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Os muitos aliados de Lula que discordam frontalmente da argumentação de Fonteles e Dias, por outro lado, não arredam pé da convicção de que, “com todos os seus defeitos”, o grupo dentro do Supremo que “defende a democracia” é o de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e, quando arregimentados pelos demais, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Partiu de Zanin, por exemplo, um recente alerta ao presidente de que a atual composição da Corte Eleitoral era refratária ao terceiro mandato do chefe do Executivo que, ao final, “só poderia contar com o Supremo”.

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O cenário desanuviou um pouco com a avaliação de que quatro dos sete atuais integrantes do TSE seriam mais afinados ao petista, embora Lula não dê sinais de que queira dar ouvidos à república do Piauí e se aproximar em definitivo de Nunes Marques.