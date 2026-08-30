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Política

Petista se irrita com ato de ACM Neto e diz que mulher não pode ser usada como estratégia eleitoral

Para Ivoneide Caetano, a exposição de corpos femininos em campanhas precisa ser repudiada e representa uma visão ultrapassada sobre as mulheres

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 16h35 | Atualizado em 30 ago 2026, 16h37
Mulher de cabelos escuros e óculos pretos e brancos, vestindo camisa rosa com gola pink, fala em um microfone preto em ambiente interno com painéis verticais cinzas e brancos
Ivoneide Caetano não poupou críticas a estratégia usada por campanha de ACM Neto  (Divulgação/Divulgação)
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Petista se irrita com ato de ACM Neto e diz que mulher não pode ser usada como estratégia eleitoral Priorizar nos meus resultados Google

A iniciativa de ACM Neto de recorrer à participação de modelos seminuas em cima de um carro de som durante uma caminhada política foi alvo de duras críticas de várias parlamentares progressistas, entre elas, a deputada federal Ivoneide Caetano.

Para a petista, a exposição dos corpos femininos como parte de uma atividade político eleitoral é uma prática que precisa ser repudiada e representa uma visão ultrapassada e desrespeitosa sobre as mulheres.

“É impossível assistir a uma cena como essa e ficar calada. O que aconteceu na carreata de ACM Neto, em Salvador, neste fim de semana é revoltante e precisa ser repudiado”, desabafou Ivoneide, que pontuou que, enquanto mulheres e movimentos sociais estão mobilizados diariamente para combater a violência, a misoginia e o feminicídio, ainda existem grupos políticos que recorrem à objetificação do corpo feminino como recurso de divulgação e entretenimento em eventos eleitorais.

Ela alfineta o representante do carlismo na corrida ao governo da Bahia ao dizer que a prática entra em contradição com discursos de defesa da família, dos bons costumes e do respeito. “Que respeito é esse? Que defesa da família é essa, quando o corpo da mulher é usado como atração e propaganda eleitoral?”.

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