Petista se irrita com ato de ACM Neto e diz que mulher não pode ser usada como estratégia eleitoral

A iniciativa de ACM Neto de recorrer à participação de modelos seminuas em cima de um carro de som durante uma caminhada política foi alvo de duras críticas de várias parlamentares progressistas, entre elas, a deputada federal Ivoneide Caetano.

Para a petista, a exposição dos corpos femininos como parte de uma atividade político eleitoral é uma prática que precisa ser repudiada e representa uma visão ultrapassada e desrespeitosa sobre as mulheres.

“É impossível assistir a uma cena como essa e ficar calada. O que aconteceu na carreata de ACM Neto, em Salvador, neste fim de semana é revoltante e precisa ser repudiado”, desabafou Ivoneide, que pontuou que, enquanto mulheres e movimentos sociais estão mobilizados diariamente para combater a violência, a misoginia e o feminicídio, ainda existem grupos políticos que recorrem à objetificação do corpo feminino como recurso de divulgação e entretenimento em eventos eleitorais.

Ela alfineta o representante do carlismo na corrida ao governo da Bahia ao dizer que a prática entra em contradição com discursos de defesa da família, dos bons costumes e do respeito. “Que respeito é esse? Que defesa da família é essa, quando o corpo da mulher é usado como atração e propaganda eleitoral?”.