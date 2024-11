Petista André Ceciliano volta a Brasília depois de deixar cargo para tentar a vice de Paes

O ex-presidente da Assembleia do Rio André Ceciliano (PT) voltou a ocupar, em Brasília, o cargo de Secretário Nacional de Assuntos Federativos. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 25, e marca a volta do petista para a pasta que chefiava desde o início de 2023, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu seu terceiro mandato no Planalto.

Ceciliano havia deixado a função em junho deste ano, quando o PT do Rio ainda tentava emplacar um nome como vice na chapa à reeleição do prefeito da capital carioca, Eduardo Paes (PSD). A intenção do partido, contudo, não avançou. Paes foi reeleito com o apoio dos petistas, mas preferiu uma chapa pura com Eduardo Cavaliere (PSD), integrante de seu círculo de políticos mais próximos.

Já a atuação do petista no pleito se restringiu a contribuir na campanha de seu filho, Andrezinho Ceciliano (PT), que se elegeu prefeito da cidade de Paracambi, na Baixada Fluminense, seu reduto eleitoral no estado. Com mais de 64% dos votos, ele teve uma vitória comemorada pelo partido contra uma candidatura do PL, em uma região do estado que nas últimas eleições preferiu o bolsonarismo.

A Secretaria de Assuntos Federativos é ligada ao Ministério das Relações Institucionais, chefiado por Alexandre Padilha. De volta ao cargo, Ceciliano voltará a atuar na articulação política entre os estados e o governo federal.