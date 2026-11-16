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Política

Petição contra concessão de medalha a Eduarda Campopiano supera meio milhão de assinaturas

Abaixo-assinado aponta que honraria da Câmara do Rio deve ser destinada a 'pessoas que demonstram compromisso com o avanço dos direitos das mulheres'

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 09h03
Jovem mulher de cabelos castanhos e óculos claros sorri, com o punho cerrado, em meio a uma multidão em manifestação. Ela veste camiseta preta com bottons de candidatos e a palavra FORA em vermelho.
Eduarda Campopiano -  (Reprodução/Twitter)
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Uma petição online contra a concessão da medalha Chiquinha Gonzaga pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro à deputada estadual eleita Eduarda Campopiano, de São Paulo, ultrapassou 527 mil assinaturas nesta segunda-feira, 16. Fundada em 1999, a honraria é dedicada a mulheres que se destacaram em causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais. A pianista Chiquinha Gonzaga foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil e a compor para o teatro nacional, além de ser ativista do abolicionismo.

Campopiano, de 23 anos, se define como “a maior inimiga das feministas de SP” e foi eleita com 1.956.238 votos. Ela também contesta  o conceito de feminicídio, classificando a tipificação jurídica como uma armadilha semântica. A deputada eleita alega que ninguém morre por ser mulher. O Brasil registrou 1.571 vítimas de feminicídio em 2025, de acordo com o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

O abaixo-assinado aponta que “a Medalha Chiquinha Gonzaga deve ser atribuída àqueles que realmente a honram, pessoas que demonstram compromisso com o avanço dos direitos das mulheres e promovem a igualdade de gênero”, acrescentando: “Eduarda Campopiano, com seu histórico de declarações e ações que contrariam esses princípios, não representa os valores que essa medalha simboliza”.

+ Entenda a polêmica envolvendo Eduarda Campopiano e honraria no Rio

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O texto da petição também apela que a Câmara Municipal do Rio reavalie a decisão de conceder a láurea à parlamentar e salienta que “é necessário assegurar que esta honraria continue a ser um símbolo de dignidade e inspiração para aqueles que, verdadeiramente, lutam por um mundo mais justo e igualitário”. Na última quinta-feira, 12, a vereadora Monica Benicio (PSOL) apresentou à Presidência da Casa um requerimento para suspender a entrega da medalha. O pedido deve obrigatoriamente passar pelo plenário.

A iniciativa de homenagear Campopiano foi apresentada pelos vereadores Fernando Armelau, Marcos Dias e Alana Passos, todos do PL, ao lado de Leniel Borel, filiado ao PP. A escolha de premiar uma figura política de outro estado mobilizou diferentes correntes na Câmara. Ainda não há data para a cerimônia.

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