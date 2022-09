Pesquisas sobre Padre Kelmon crescem após atuação conturbada em debate

Com diversos ataques ao governo do PT e às candidatas Soraya Thronicke (União Brasil) e Simone Tebet (MDB), Padre Kelmon (PTB) protagonizou diversos momentos durante o último debate entre os presidenciáveis, na noite da quinta-feira, 29. A atuação de Kelmon foi interpretada como linha auxiliar de Bolsonaro, ao elogiar o atual governo e direcionar duras críticas ao candidato Lula e sendo usado para fazer dobradinhas com o presidente. Esses fatores levaram o nome do político a ser pesquisado mais de 1 000 000 de vezes no site Google e alcançou a marca de 2 000 000 de publicações no Twitter, citando o candidato. Em vídeo, Jair Bolsonaro e Padre Kelmon trocam papéis, veja: https://twitter.com/AndreiaSadi/status/1575707141507534848

O político entrou na corrida presidencial após o indeferimento da candidatura de Roberto Jefferson, nome principal da chapa do PTB. Embora utilize o nome de “Padre”, Kelmon não pode ser considerado sacerdote, porque a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru, instituição da qual faz parte, não é reconhecida pelos Ortodoxos do Brasil. Mesmo assim, Kelmon celebra eventos católicos na Bahia, estado natal, e ganhou força com o discurso contra a esquerda. Em seu canal do Youtube, o candidato à presidência criticou os bispos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil “vocês querem partir a igreja, porque tem saudosismo esquerdopata em seus corações. Vocês assinam documentos que tentam contra a defesa da vida e contra a família”, disse.