Pesquisas seguem batendo cabeça sobre a distância entre Lula e Bolsonaro

Atualizado em 14 out 2022, 13h41 - Publicado em 14 out 2022, 11h26

Sob fogo cruzado desde o primeiro turno, quando os resultados das urnas foram bem diferentes do que algumas das últimas sondagens eleitorais haviam divulgado às vésperas do 2 de outubro, os institutos de pesquisa começaram a divulgar projeções para o segundo turno presidencial. Esses números têm potencial para colocar mais fogo ainda na polêmica, pois são grandes as diferenças de resultados aferidos. Levando em consideração apenas os votos válidos das sondagens divulgadas nesta semana — o que desconsidera os votos brancos e nulos –, a diferença entre os candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva varia entre quatro e dez pontos percentuais.

A menor margem foi verificada pelo instituto Paraná Pesquisas, na rodada divulgada na quinta-feira, 13. De acordo com o levantamento, Lula tem 51,9% dos votos válidos, contra 48,1% de Bolsonaro. Uma diferença, portanto, de 3,8 pontos percentuais.

O instituto foi o que, no primeiro turno, chegou mais perto do resultado oficial das eleições. A última sondagem apontava Lula com 47,1% dos votos, contra 40% de Bolsonaro. De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o petista teve, nas urnas, 48,4% dos votos, contra 43,2% de Bolsonaro.

A pesquisa Ipespe, lançada na terça-feira, 11, mostra uma margem maior entre os presidenciáveis, de oito pontos — Lula tem 54%, contra 46% de Bolsonaro.

A Genial/Quaest, divulgada na quinta-feira, 13, apontou o mesmo resultado — 54% do petista contra 46% do atual presidente.

A sondagem do Ipec, divulgada na segunda-feira, 10, foi a que apresentou a maior diferença, de dez pontos. De acordo com o instituto, Lula tem 55% dos votos válidos, contra 45% de Bolsonaro. No primeiro turno, Ipec e Datafolha erraram bastante nas projeções finais por não detectar o crescimento de Bolsonaro às vésperas do pleito.

Essas distorções levaram uma ala do Senado a iniciar uma tentativa de abrir uma CPI dos institutos de pesquisa.