Pesquisas mostram o desempenho de Lula após primeiros números do segundo turno

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Lula aparece numericamente atrás de Flávio Bolsonaro em quatro das cinco pesquisas presidenciais divulgadas na primeira semana do segundo turno, com o petista registrando entre 47% e 48% dos votos válidos, contra 52% e 53% do adversário. Apenas o Instituto Vox o coloca à frente em empate técnico. Entenda os detalhes de cada levantamento.

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Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente atrás de Flávio Bolsonaro (PL) em quatro das cinco pesquisas presidenciais divulgadas na primeira semana do segundo turno. Nos cenários de votos válidos apresentados por PoderData/Aya, Datafolha, AtlasIntel e Ipespe, o presidente registra entre 47% e 48%, enquanto o senador tem entre 52% e 53%.

O resultado mais recente, divulgado pelo Ipespe no sábado, 10, mostra Lula com 47,3% dos votos válidos, contra 52,7% de Flávio. No Datafolha, o petista tem seu maior percentual entre esses quatro levantamentos, com 48%, em situação de empate técnico com o adversário.

O Instituto Vox é o único a colocar Lula numericamente na primeira posição: o presidente tem 44,2% das intenções de voto e Flávio, 42,7%, também em empate técnico. Esses números consideram todos os entrevistados, uma base diferente daquela utilizada no cálculo dos votos válidos.

Lula terminou o primeiro turno, em 4 de outubro, com 45,16% dos votos válidos, contra 47,03% do candidato do PL. A votação decisiva está marcada para 25 de outubro.

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Qual é o desempenho de Lula na pesquisa Ipespe?

A pesquisa Ipespe, divulgada no sábado, apresenta Lula com 47,3% dos votos válidos e Flávio com 52,7%. A diferença é de 5,4 pontos percentuais, com margem de erro de 2,6 pontos para mais ou para menos.

O resultado do presidente fica próximo dos percentuais apresentados por PoderData/Aya e AtlasIntel. A comparação entre institutos, contudo, exige considerar as diferenças de metodologia, amostra e período de coleta.

Onde o presidente aparece mais próximo de Flávio?

Entre os levantamentos que informam votos válidos, o Datafolha apresenta a menor distância entre os candidatos. Lula registra 48%, contra 52% de Flávio.

A diferença de quatro pontos percentuais configura empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos, segundo o instituto. A pesquisa foi divulgada na quinta-feira, 8.

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Quando são considerados todos os entrevistados, Lula tem 45% das intenções de voto e Flávio, 49%. Outros 5% afirmam que votarão em branco, anularão o voto ou não comparecerão às urnas, enquanto 1% está indeciso.

O que mostram PoderData e AtlasIntel?

No PoderData/Aya, também divulgado na quinta-feira, Lula aparece com 47% dos votos válidos, contra 53% de Flávio. A distância de seis pontos percentuais é a maior entre os cenários de votos válidos informados nesta semana. A margem de erro é de 1,8 ponto.

Na AtlasIntel, publicada na sexta-feira, 9, o presidente registra 47,2% dos votos válidos, enquanto o senador tem 52,8%. A diferença é de 5,6 pontos, com margem de erro de um ponto percentual. Nos dois levantamentos, os intervalos dos candidatos não se sobrepõem, considerada a margem informada.

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No cenário da AtlasIntel que inclui todos os entrevistados, Lula tem 45,7% das intenções de voto e Flávio, 51,1%. Brancos, nulos e indecisos somam 3,2%.

O instituto também mediu a avaliação do governo federal: 44,7% aprovam a administração Lula e 53,4% a desaprovam. Outros 1,9% não souberam responder.

Qual pesquisa coloca Lula numericamente à frente?

O Instituto Vox apresenta Lula com 44,2% das intenções de voto, contra 42,7% de Flávio. A vantagem numérica de 1,5 ponto está dentro da margem de erro de 2,15 pontos, mantendo os candidatos em empate técnico.

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Outros 9,7% não souberam responder ou preferiram não opinar. Os eleitores que pretendem votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos candidatos somam 3,4%.

Esses percentuais incluem todos os entrevistados e não devem ser comparados diretamente aos números de votos válidos divulgados pelos demais institutos.

É possível identificar uma mudança nos números de Lula?

O PoderData/Aya permite uma comparação com sua rodada anterior, divulgada em 3 de outubro. Naquele levantamento, Lula e Flávio tinham 50% dos votos válidos cada. Agora, o presidente registra 47% e o senador, 53%.

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Lula, portanto, aparece três pontos abaixo de seu resultado anterior na série do instituto. Os percentuais de empresas diferentes não permitem estabelecer uma evolução das intenções de voto.

Também é necessário observar os períodos de campo. Embora tenha sido divulgada após o primeiro turno, a AtlasIntel realizou entrevistas entre 3 e 8 de outubro, incluindo dias anteriores à votação.

Como foram feitas as pesquisas?

O Ipespe ouviu 1.500 eleitores entre 6 e 8 de outubro, por recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com confiança de 95,45%. A pesquisa foi financiada pelo próprio instituto e registrada no TSE sob o número BR-00933/2026.

O Datafolha entrevistou 2.520 eleitores entre 6 e 8 de outubro. A margem de erro é de dois pontos, com confiança de 95%. O registro é BR-02949/2026.

O PoderData/Aya realizou 3.000 entrevistas por telefone, em 705 municípios, entre 5 e 7 de outubro. A margem de erro é de 1,8 ponto, com confiança de 95%. Financiado com recursos próprios do PoderData, em parceria de divulgação com o Aya Bancah, o levantamento tem registro BR-08134/2026.

A AtlasIntel entrevistou 5.026 eleitores entre 3 e 8 de outubro. A margem de erro é de um ponto percentual, com confiança de 95%. O registro é BR-03663/2026.

O Instituto Vox ouviu 2.100 eleitores em entrevistas presenciais domiciliares entre 5 e 7 de outubro. A margem de erro é de 2,15 pontos, com confiança de 95%. Realizado com recursos próprios, o estudo foi registrado sob o número BR-09623/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.