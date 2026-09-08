Pesquisas mostram a distância entre Lula e Flávio nos três maiores colégios eleitorais do país

Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas simulações de segundo turno feitas pela Quaest nos três maiores colégios eleitorais do Brasil. O cenário é mais favorável ao senador em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto em Minas Gerais a diferença está dentro da margem de erro e configura empate técnico.

Onde Flávio tem o melhor desempenho?

Em São Paulo, Flávio Bolsonaro registra 41% das intenções de voto, contra 33% de Lula. Branco, nulo ou a opção de não votar somam 16%, enquanto 10% dos eleitores estão indecisos. A diferença entre os candidatos é de 8 pontos percentuais.

No Rio de Janeiro, o senador também aparece à frente, com 43%, contra 37% do petista, diferença de 6 pontos percentuais. A vantagem atual é menor que a registrada em abril, quando Flávio tinha 45% contra 32% de Lula, mas supera a diferença observada em julho, de 38% a 35%.

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Por que Minas Gerais apresenta empate técnico?

Em Minas, Flávio tem 40% e Lula, 37%, diferença de 3 pontos percentuais. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.

Na comparação com a rodada anterior, o senador passou de 35% para 40%, enquanto Lula oscilou de 38% para 37%.

A série apresentada pela pesquisa mostra que Lula tinha 42% em agosto de 2025 e passou para 39%, 38% e agora 37%. Flávio, no mesmo período, saiu de 33%, foi a 36%, recuou para 35% e chegou aos atuais 40%.

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Como foram feitas as pesquisas?

Os três levantamentos foram realizados pela Quaest, com coleta entre 4 e 7 de setembro e divulgação em 8 de setembro. Todos foram contratados pela Globo e têm nível de confiança de 95%.

Em São Paulo, foram entrevistados 1.800 eleitores, com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Os registros são BR-04705/2026 e SP-00959/2026.

Em Minas Gerais, foram ouvidos 1.506 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o registro é MG-04716/2026.

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No Rio de Janeiro, participaram 1.302 eleitores fluminenses. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Os registros no TSE são RJ-04768/2026 e BR-09705/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.