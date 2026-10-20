Pesquisas mostram como estão eleições nos seis estados que terão segundo turno

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Novas pesquisas Real Time Big Data revelam o cenário do 2º turno em seis estados brasileiros. Acre e Distrito Federal mostram candidatas com vantagem clara, podendo eleger mais duas governadoras. Já Amazonas aponta liderança do senador Omar Aziz. Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Tocantins apresentam disputas acirradas, com candidatos empatados dentro da margem de erro. Confira os detalhes.

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Seis pesquisas do Real Time Big Data foram divulgadas nesta terça-feira, 20, para mostrar como estão as disputas de segundo turno para os seis estados que ainda vão precisar passar por essa etapa da votação no próximo domingo, 25. Para os levantamentos de todas elas, os institutos ouviram 1.600 pessoas em cada estado entre os dias 15 e 19 de outubro, gerando documentos com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

O que se vê são duas disputas com definições mais claras e que devem reeleger suas governadoras, é o caso do Acre e do Distrito Federal — o que, se se confirmar nas urnas, garantirá que o país tenha ao menos três mulheres em comando estaduais a partir de 2027 (elas se somam a Raquel Lyra em Pernambuco).

No Amazonas também há um candidato com maior vantagem. O senador Omar Azis (PSD) lidera as intenções de votos por uma distância de seis pontos percentuais para sua adversária, a estreante Professora Maria do Carmo (PL).

Já nos outros três estados (Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Tocantins), a disputa está fortemente acirrada, com os candidatos empatados no limite da margem de erro.

Confira abaixo os principais números de cada pesquisa, com as estimativas de votos válidos (sem considerar nulos e brancos).

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Acre

Mailza Assis (PP): 59%

Alan Rick (Republicanos): 41%

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Amazonas

Omar Aziz (PSD): 53%

Professora Maria do Carmo (PL): 47%

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Tocantins

Vicentinho Júnior (PSDB): 52%

Professora Dorinha (União): 48%

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Distrito Federal

Celina Leão (PP): 59%

Leandro Grass (PT): 41%

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Espírito Santo

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 52%

Ricardo Ferraço (MDB): 48%

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Rio Grande do Norte

Allyson Bezerra (União): 52%

Cadu Xavier (PT): 48%

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