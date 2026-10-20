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Política

Pesquisas mostram como estão eleições nos seis estados que terão segundo turno

Três deles veem empates técnicos, enquanto os outros tem lideranças claras, de acordo com levantamentos do Real Time Big Data

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 09h29 | Atualizado em 20 out 2026, 09h51
Dedo com esmalte vermelho pressionando o botão verde CONFIRMA de uma urna eletrônica. Acima, teclado numérico com números em braile. À esquerda, botões BRANCO e CORRIGE
Segundo turno das eleições 2026 ocorrem no próximo domingo, 25, para decidir o presidente do Brasil e os governadores de seis estados (Roberto Jayme/TSE)
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Pesquisas mostram como estão eleições nos seis estados que terão segundo turno Priorize VEJA no Google

Seis pesquisas do Real Time Big Data foram divulgadas nesta terça-feira, 20, para mostrar como estão as disputas de segundo turno para os seis estados que ainda vão precisar passar por essa etapa da votação no próximo domingo, 25. Para os levantamentos de todas elas, os institutos ouviram 1.600 pessoas em cada estado entre os dias 15 e 19 de outubro, gerando documentos com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

O que se vê são duas disputas com definições mais claras e que devem reeleger suas governadoras, é o caso do Acre e do Distrito Federal — o que, se se confirmar nas urnas, garantirá que o país tenha ao menos três mulheres em comando estaduais a partir de 2027 (elas se somam a Raquel Lyra em Pernambuco).

No Amazonas também há um candidato com maior vantagem. O senador Omar Azis (PSD) lidera as intenções de votos por uma distância de seis pontos percentuais para sua adversária, a estreante Professora Maria do Carmo (PL).

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Já nos outros três estados (Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Tocantins), a disputa está fortemente acirrada, com os candidatos empatados no limite da margem de erro.

Confira abaixo os principais números de cada pesquisa, com as estimativas de votos válidos (sem considerar nulos e brancos).

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Acre

  • Mailza Assis (PP): 59%
  • Alan Rick (Republicanos): 41%

Clique aqui para ver outros detalhes da pesquisa que aponta esses números.

Amazonas

  • Omar Aziz (PSD): 53%
  • Professora Maria do Carmo (PL): 47%

Clique aqui para ver outros detalhes da pesquisa que aponta esses números.

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Tocantins

  • Vicentinho Júnior (PSDB): 52%
  • Professora Dorinha (União): 48%

Clique aqui para ver outros detalhes da pesquisa que aponta esses números.

Distrito Federal

  • Celina Leão (PP): 59%
  • Leandro Grass (PT): 41%

Clique aqui para ver outros detalhes da pesquisa que aponta esses números.

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Espírito Santo

  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 52%
  • Ricardo Ferraço (MDB): 48%

Clique aqui para ver outros detalhes da pesquisa que aponta esses números.

Rio Grande do Norte

  • Allyson Bezerra (União): 52%
  • Cadu Xavier (PT): 48%

Clique aqui para ver outros detalhes da pesquisa que aponta esses números.

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