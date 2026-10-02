Pesquisas mostram a variação de Lula e Flávio nos três maiores colégios eleitorais do país nas últimas semanas

As três rodadas mais recentes do Datafolha em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro mostram trajetórias diferentes de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nos três maiores colégios eleitorais do país.

Na pesquisa mais recente, divulgada nesta sexta-feira, 2, Flávio aparece numericamente à frente de Lula em uma eventual disputa de segundo turno em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, o petista ocupa a primeira posição.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como mudou a disputa em São Paulo?

Em São Paulo, Flávio Bolsonaro manteve-se numericamente à frente de Lula nas três pesquisas de primeiro turno, mas a distância entre os dois diminuiu ao longo do período.

Na rodada de 12 de setembro, Flávio tinha 35% e Lula, 33%, diferença de dois pontos percentuais. Em 25 de setembro, o candidato do PL avançou para 38%, enquanto o petista permaneceu com 33%, elevando a distância para cinco pontos.

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Na pesquisa de 2 de outubro, porém, Lula subiu para 38%, cinco pontos acima da rodada anterior. Flávio oscilou um ponto para cima, de 38% para 39%.

No segundo turno, Flávio registrava 47% em 12 de setembro, passou a 49% em 25 de setembro e chegou a 48% em 2 de outubro. Lula tinha 42%, caiu para 41% e depois avançou para 45%.

Assim, entre a primeira e a última rodada, Lula ganhou três pontos no segundo turno, enquanto Flávio avançou um. Na pesquisa mais recente, a diferença numérica entre eles é de três pontos, dentro da margem de erro.

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O que aconteceu com Lula e Flávio em Minas Gerais?

Em Minas Gerais, Lula apareceu numericamente à frente de Flávio Bolsonaro nas três rodadas de primeiro turno.

Na pesquisa de 12 de setembro, Lula tinha 37%, contra 35% de Flávio. Em 25 de setembro, o petista foi a 39%, enquanto o candidato do PL chegou a 37%.

Na rodada mais recente, divulgada em 2 de outubro, Lula avançou para 42% e Flávio recuou para 36%.

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Entre a primeira e a última pesquisa da série, Lula ganhou quatro pontos percentuais, de 38% para 42%. Flávio também terminou acima do patamar inicial, ao passar de 34% para 36%, ganho de dois pontos, apesar da oscilação negativa na rodada mais recente.

No segundo turno, houve mais mudanças. Em 12 de setembro, Lula tinha 46% e Flávio, 45%. Na rodada de 25 de setembro, Flávio passou a 46% e Lula caiu a 44%. Em 2 de outubro, o movimento voltou a se inverter: Lula chegou a 48%, enquanto Flávio recuou para 44%.

Como evoluiu a disputa no Rio de Janeiro?

No Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro apareceu numericamente à frente de Lula nas três rodadas, tanto no primeiro quanto no segundo turno.

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No primeiro turno, Flávio tinha 39% em 12 de setembro e Lula, 35%. Em 25 de setembro, o candidato do PL avançou para 44%, enquanto o petista chegou a 38%. Na pesquisa de 2 de outubro, Flávio oscilou para 45% e Lula permaneceu em 38%.

Na comparação entre a primeira e a última rodada, Flávio ganhou seis pontos percentuais, de 39% para 45%. Lula avançou três pontos, de 35% para 38%.

No segundo turno, Flávio tinha 49% em 12 de setembro, avançou para 51% em 25 de setembro e permaneceu nesse patamar em 2 de outubro. Lula passou de 41% para 42% e depois se manteve em 42%.

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Entre a primeira e a última rodada, Flávio ganhou dois pontos percentuais no segundo turno e Lula, um.

Como foram feitas as pesquisas?

São Paulo: A pesquisa divulgada em 12 de setembro ouviu 1.204 eleitores entre 8 e 10 de setembro e o registro é BR-03022/2026. A rodada divulgada em 25 de setembro entrevistou 1.204 eleitores entre 22 e 24 de setembro e o registro é BR-06824/2026. Já a pesquisa de 2 de outubro ouviu 1.204 eleitores entre 28 de setembro e 1º de outubro e o registro é BR-00950/2026. Todas elas contam com uma margem de erro de três pontos percentuais e 95% de confiança.

Minas Gerais: A pesquisa divulgada em 12 de setembro ouviu 1.610 eleitores entre 8 e 10 de setembro, encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo e registro BR-03904/2026. Já a rodada divulgada em 25 de setembro entrevistou 1.610 pessoas entre 22 e 23 de setembro e sob o registro é BR-09355/2026. E a pesquisa divulgada em 2 de outubro ouviu 1.610 pessoas entre 28 e 30 de setembro e tem o registro é BR-02676/2026. Nas três rodadas, a margem de erro é de dois pontos percentuais e a confiança é de 95%.

Rio de Janeiro: A pesquisa divulgada em 12 de setembro ouviu 1.204 pessoas entre 8 e 10 de setembro e o registro é BR-06361/2026. A rodada divulgada em 25 de setembro ouviu 1.204 pessoas entre 22 e 24 de setembro e o registro é BR-05762/2026. Já a pesquisa divulgada em 2 de outubro ouviu 1.204 pessoas entre 28 de setembro e 1º de outubro. O levantamento foi contratado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e está registrado sob o números BR-01272/2026. As três contam com margem de erro é de três pontos percentuais e um nível de confiança é de 95%.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.