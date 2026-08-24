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Política

Pesquisas mostram a distância entre Lula e Flávio nos três maiores colégios eleitorais do país

Pesquisa mostra senador à frente do petista no segundo turno em dois estados, enquanto presidente lidera em um; veja números

Por Redação 24 ago 2026, 19h00
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Tânia Rego/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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Pesquisas mostram a distância entre Lula e Flávio nos três maiores colégios eleitorais do país Priorizar nos meus resultados Google

A disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresenta resultados distintos nos três maiores colégios eleitorais do país (na ordem: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro), segundo pesquisas Datafolha divulgadas no sábado, 22. No segundo turno, Flávio aparece à frente de Lula em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto o petista lidera em Minas Gerais. A maior distância entre os dois está no Rio, onde o senador tem 49% contra 40% de Lula, uma vantagem de 9 pontos percentuais.

Onde Flávio Bolsonaro lidera?

Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro tem 47% das intenções de voto no segundo turno, contra 42% de Lula. A diferença é de 5 pontos percentuais a favor do candidato do PL.

O resultado ocorre em um estado onde Flávio também aparece numericamente à frente no primeiro turno. No cenário principal, ele tem 37%, contra 33% de Lula. Com a inclusão de Pablo Marçal (PRTB), os dois se aproximam: Flávio passa a 35%, enquanto Lula registra 34%.

No Rio de Janeiro, a vantagem de Flávio é ainda maior. O candidato do PL soma 49% no segundo turno, ante 40% de Lula, uma diferença de 9 pontos percentuais.

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No primeiro turno, Flávio também lidera no estado, com 41%, contra 36% de Lula. Quando Pablo Marçal é incluído no cenário, a distância diminui: Flávio fica com 38% e Lula, com 37%.

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Onde Lula aparece à frente?

Minas Gerais é o único dos três maiores colégios eleitorais em que Lula lidera ante Flávio Bolsonaro no segundo turno. O petista aparece com 46%, contra 42% do candidato do PL, diferença de 4 pontos percentuais.

No primeiro turno, Lula também está numericamente à frente no estado, com 37% contra 31% de Flávio. No cenário com Pablo Marçal, o petista marca 36%, enquanto Flávio permanece com 31%.

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O Datafolha ressalta que, no primeiro turno, as taxas de intenção de voto de Lula e Flávio em Minas Gerais estão no limite da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo o instituto, nesse caso, considera-se que o candidato com maior percentual está de fato à frente.

Como foram feitas as pesquisas?

Em São Paulo, o Datafolha ouviu 1.610 eleitores entre 18 e 19 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob os números SP-01806/2026 e BR-07185/2026.

Em Minas Gerais, foram entrevistados 1.204 eleitores entre 18 e 20 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada sob o número BR-04396/2026.

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No Rio de Janeiro, também foram entrevistadas 1.204 pessoas entre 18 e 20 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob os números RJ-02945/2026 e BR-08448/2026.

As pesquisas foram divulgadas no sábado, 22, e encomendadas pela Globo e pela Folha de S.Paulo.

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