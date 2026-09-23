Novas pesquisas mostram a distância entre Lula e Flávio nos três maiores colégios eleitorais do país

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As novas pesquisas Quaest, divulgadas pela Globo, revelam cenários distintos para um eventual segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula nos maiores colégios eleitorais do país. Flávio lidera em São Paulo e Rio de Janeiro, enquanto os candidatos aparecem empatados em Minas Gerais. Entenda os detalhes.

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As pesquisas Quaest divulgadas nesta quarta-feira, 23, mostram cenários distintos para um eventual segundo turno entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) nos três maiores colégios eleitorais do país. Flávio aparece à frente em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto os dois candidatos estão empatados em Minas Gerais. As pesquisas foram encomendadas pela Globo e realizadas entre os dias 19 e 22 de setembro.

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Como está a disputa entre Lula e Flávio em São Paulo?

Em São Paulo, Flávio Bolsonaro tem 42% das intenções de voto, contra 36% de Lula. A diferença é de 6 pontos percentuais. No levantamento anterior, divulgado em 8 de setembro, o candidato do PL tinha 41%, enquanto Lula registrava 33%. A distância, portanto, caiu de 8 para 6 pontos.

No cenário, 15% dos eleitores afirmam que votarão em branco ou nulo ou que não votarão, enquanto 7% estão indecisos.

A Quaest ouviu 1.800 pessoas de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-08886/2026.

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Como está a disputa entre Lula e Flávio em Minas Gerais?

Em Minas Gerais, Flávio Bolsonaro e Lula aparecem com 40% das intenções de voto cada um. Isso configura empate numérico no cenário de segundo turno.

Na pesquisa anterior, divulgada em 8 de setembro, Flávio tinha 40% e Lula, 37%. O candidato do PL manteve o mesmo percentual, enquanto Lula avançou três pontos.

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Branco, nulo ou não vai votar somam 13%, enquanto 7% dos entrevistados estão indecisos.

O levantamento foi encomendado pela Globo e ouviu 1.506 eleitores de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-07664/2026.

Como está a disputa entre Lula e Flávio no Rio de Janeiro?

No Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro aparece com 44% das intenções de voto, contra 36% de Lula. A diferença é de 8 pontos percentuais.

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Na pesquisa divulgada em 8 de setembro, Flávio tinha 43% e Lula, 37%, uma diferença de 6 pontos.

No cenário atual, 16% afirmam que votarão em branco ou nulo ou que não votarão. Outros 4% estão indecisos.

A pesquisa foi contratada pela Globo. A Quaest ouviu 1.302 pessoas de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo RJ-04982/2026.

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