Pesquisas mostram a distância entre Lula e Flávio nos três estados da região Sul

Pesquisas recentes da Quaest, divulgadas no dia 24 de setembro, mostram diferenças importantes na disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nos três estados da região Sul. Paraná e Rio Grande do Sul são, respectivamente, o quinto e o sexto maiores colégios eleitorais do Brasil, enquanto Santa Catarina ocupa a décima posição. Os três estados têm, juntos, 22,8 milhões de eleitores aptos a votar em 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.

Como está a disputa no Paraná?

No Paraná, maior colégio eleitoral da região Sul e quinto maior do país, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente no primeiro turno, com 40% das intenções de voto, contra 26% de Lula. A diferença é de 14 pontos percentuais a favor do candidato do PL.

No segundo turno, Flávio marca 51%, enquanto Lula aparece com 31%. A distância entre os dois chega a 20 pontos percentuais a favor do candidato do PL.

A Quaest ouviu 804 eleitores paranaenses de 16 anos ou mais entre 20 e 23 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. A pesquisa foi encomendada pela Rede Paranaense e registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-04607/2026. A divulgação ocorreu no dia 24 de setembro.

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Como está a disputa no Rio Grande do Sul?

No Rio Grande do Sul, segundo maior colégio eleitoral da região Sul e sexto maior do país, Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula no primeiro turno, com 35% contra 31%. A diferença é de 4 pontos percentuais a favor do candidato do PL, dentro da margem de erro da pesquisa.

No segundo turno, Flávio marca 46%, enquanto Lula registra 35%. A distância entre os dois chega a 11 pontos percentuais.

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A Quaest ouviu 900 eleitores gaúchos de 16 anos ou mais entre 20 e 23 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. O levantamento foi encomendado pelo Grupo RBS e está registrado no TSE sob o número RS-01390/2026. A divulgação ocorreu no dia 24 de setembro.

Como está a disputa em Santa Catarina?

Em Santa Catarina, décimo maior colégio eleitoral do Brasil, Flávio Bolsonaro aparece com 50% das intenções de voto no primeiro turno, contra 23% de Lula. A diferença é de 27 pontos percentuais a favor do candidato do PL.

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No segundo turno, Flávio chega a 60%, enquanto Lula registra 24%. A diferença entre os dois sobe para 36 pontos percentuais.

A Quaest ouviu 804 eleitores catarinenses de 16 anos ou mais entre 20 e 23 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. A pesquisa foi encomendada pela NSC e está registrada no TSE sob o número BR-09969/2026. A divulgação ocorreu no dia 24 de setembro.

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