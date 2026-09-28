Pesquisas mostram a distância entre Lula e Flávio nos três estados da região Sul
Levantamentos da Quaest mostram cenários diferentes entre os dois candidatos nas duas etapas da disputa
Pesquisas recentes da Quaest, divulgadas no dia 24 de setembro, mostram diferenças importantes na disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nos três estados da região Sul. Paraná e Rio Grande do Sul são, respectivamente, o quinto e o sexto maiores colégios eleitorais do Brasil, enquanto Santa Catarina ocupa a décima posição. Os três estados têm, juntos, 22,8 milhões de eleitores aptos a votar em 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.
Como está a disputa no Paraná?
No Paraná, maior colégio eleitoral da região Sul e quinto maior do país, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente no primeiro turno, com 40% das intenções de voto, contra 26% de Lula. A diferença é de 14 pontos percentuais a favor do candidato do PL.
No segundo turno, Flávio marca 51%, enquanto Lula aparece com 31%. A distância entre os dois chega a 20 pontos percentuais a favor do candidato do PL.
A Quaest ouviu 804 eleitores paranaenses de 16 anos ou mais entre 20 e 23 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. A pesquisa foi encomendada pela Rede Paranaense e registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-04607/2026. A divulgação ocorreu no dia 24 de setembro.
Como está a disputa no Rio Grande do Sul?
No Rio Grande do Sul, segundo maior colégio eleitoral da região Sul e sexto maior do país, Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula no primeiro turno, com 35% contra 31%. A diferença é de 4 pontos percentuais a favor do candidato do PL, dentro da margem de erro da pesquisa.
No segundo turno, Flávio marca 46%, enquanto Lula registra 35%. A distância entre os dois chega a 11 pontos percentuais.
A Quaest ouviu 900 eleitores gaúchos de 16 anos ou mais entre 20 e 23 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. O levantamento foi encomendado pelo Grupo RBS e está registrado no TSE sob o número RS-01390/2026. A divulgação ocorreu no dia 24 de setembro.
Como está a disputa em Santa Catarina?
Em Santa Catarina, décimo maior colégio eleitoral do Brasil, Flávio Bolsonaro aparece com 50% das intenções de voto no primeiro turno, contra 23% de Lula. A diferença é de 27 pontos percentuais a favor do candidato do PL.
No segundo turno, Flávio chega a 60%, enquanto Lula registra 24%. A diferença entre os dois sobe para 36 pontos percentuais.
A Quaest ouviu 804 eleitores catarinenses de 16 anos ou mais entre 20 e 23 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. A pesquisa foi encomendada pela NSC e está registrada no TSE sob o número BR-09969/2026. A divulgação ocorreu no dia 24 de setembro.
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