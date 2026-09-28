🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Pesquisas mostram a distância entre Lula e Flávio nos três estados da região Sul

Levantamentos da Quaest mostram cenários diferentes entre os dois candidatos nas duas etapas da disputa

Por Redação 28 set 2026, 21h37
Lula, de barba branca e terno azul, fala em púlpito com a bandeira do Brasil ao fundo. Ao lado, um homem de terno preto e gravata azul gesticula enquanto fala em um microfone
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, candidatos à Presidência  (Marcelo Camargo/Agência Brasil e Carlos Moura/Agência Senado)
Continua após publicidade
Pesquisas mostram a distância entre Lula e Flávio nos três estados da região Sul Priorize VEJA no Google

Pesquisas recentes da Quaest, divulgadas no dia 24 de setembro, mostram diferenças importantes na disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nos três estados da região Sul. Paraná e Rio Grande do Sul são, respectivamente, o quinto e o sexto maiores colégios eleitorais do Brasil, enquanto Santa Catarina ocupa a décima posição. Os três estados têm, juntos, 22,8 milhões de eleitores aptos a votar em 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.

Como está a disputa no Paraná?

No Paraná, maior colégio eleitoral da região Sul e quinto maior do país, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente no primeiro turno, com 40% das intenções de voto, contra 26% de Lula. A diferença é de 14 pontos percentuais a favor do candidato do PL.

No segundo turno, Flávio marca 51%, enquanto Lula aparece com 31%. A distância entre os dois chega a 20 pontos percentuais a favor do candidato do PL.

A Quaest ouviu 804 eleitores paranaenses de 16 anos ou mais entre 20 e 23 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. A pesquisa foi encomendada pela Rede Paranaense e registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-04607/2026. A divulgação ocorreu no dia 24 de setembro.

Siga
Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como está a disputa no Rio Grande do Sul?

No Rio Grande do Sul, segundo maior colégio eleitoral da região Sul e sexto maior do país, Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula no primeiro turno, com 35% contra 31%. A diferença é de 4 pontos percentuais a favor do candidato do PL, dentro da margem de erro da pesquisa.

No segundo turno, Flávio marca 46%, enquanto Lula registra 35%. A distância entre os dois chega a 11 pontos percentuais.

Continua após a publicidade

A Quaest ouviu 900 eleitores gaúchos de 16 anos ou mais entre 20 e 23 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. O levantamento foi encomendado pelo Grupo RBS e está registrado no TSE sob o número RS-01390/2026. A divulgação ocorreu no dia 24 de setembro.

Como está a disputa em Santa Catarina?

Em Santa Catarina, décimo maior colégio eleitoral do Brasil, Flávio Bolsonaro aparece com 50% das intenções de voto no primeiro turno, contra 23% de Lula. A diferença é de 27 pontos percentuais a favor do candidato do PL.

Continua após a publicidade

No segundo turno, Flávio chega a 60%, enquanto Lula registra 24%. A diferença entre os dois sobe para 36 pontos percentuais.

A Quaest ouviu 804 eleitores catarinenses de 16 anos ou mais entre 20 e 23 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. A pesquisa foi encomendada pela NSC e está registrada no TSE sob o número BR-09969/2026. A divulgação ocorreu no dia 24 de setembro.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Quaest
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).