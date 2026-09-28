Pesquisas mostram a distância entre Lula e Flávio nos quatro estados do Sudeste

As pesquisas mais recentes da Quaest, divulgadas na última semana, mostram diferenças importantes na disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nos quatro estados do Sudeste. A região reúne os três maiores colégios eleitorais do Brasil: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os quatro estados têm, juntos, mais de 66 milhões de eleitores, o equivalente a 41% do total do eleitorado apto a votar em 2026 no país, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.

Como está a disputa em São Paulo?

Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente no primeiro turno, com 34% das intenções de voto, contra 31% de Lula. A diferença é de 3 pontos percentuais. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

No segundo turno, Flávio marca 42%, enquanto Lula aparece com 36%. A distância sobe para 6 pontos percentuais a favor do candidato do PL.

A Quaest entrevistou 1.800 eleitores paulistas de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais. A pesquisa foi contratada pela Globo e está registrada no TSE sob os números SP-02456/2026 e BR-08886/2026. A divulgação ocorreu no dia 23 de setembro.

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Como está a disputa em Minas Gerais?

No primeiro turno em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, Lula aparece com 35% das intenções de voto, contra 30% de Flávio Bolsonaro. A distância é de 5 pontos percentuais a favor do petista. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

No segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem com 40% cada. A distância, portanto, é de zero ponto percentual.

A pesquisa ouviu 1.506 eleitores mineiros de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. O levantamento foi contratado pela Globo e está registrado no TSE sob os números MG-03276/2026 e BR-07664/2026. A divulgação ocorreu no dia 23 de setembro.

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Como está a disputa no Rio de Janeiro?

No Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula no primeiro turno, com 37% contra 30%. A diferença é de 7 pontos percentuais a favor do candidato do PL. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, a diferença supera esse intervalo.

No segundo turno, Flávio marca 44%, enquanto Lula registra 36%. A distância entre os dois chega a 8 pontos percentuais.

A Quaest ouviu 1.302 eleitores fluminenses de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela Globo e está registrada no TSE sob os números RJ-04982/2026 e BR-08519/2026. A divulgação ocorreu no dia 23 de setembro.

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Como está a disputa no Espírito Santo?

No primeiro turno no Espírito Santo, Flávio Bolsonaro tem 37% das intenções de voto, contra 31% de Lula. A diferença é de 6 pontos percentuais. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os resultados estão dentro dos parâmetros de empate técnico.

No segundo turno, Flávio chega a 46%, enquanto Lula registra 37%. A diferença é de 9 pontos percentuais a favor de Flávio Bolsonaro.

A pesquisa ouviu 804 eleitores capixabas de 16 anos ou mais entre 21 e 24 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. O levantamento foi contratado pela TV Gazeta/Vitória e está registrado no TSE sob os números ES-01978/2026 e BR-03414/2026. A divulgação ocorreu no dia 25 de setembro.

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