Pesquisas mostram a distância entre Lula e Flávio nos quatro estados do Sudeste
Levantamentos da Quaest mostram cenários diferentes entre os dois candidatos nas duas etapas da disputa
As pesquisas mais recentes da Quaest, divulgadas na última semana, mostram diferenças importantes na disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nos quatro estados do Sudeste. A região reúne os três maiores colégios eleitorais do Brasil: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os quatro estados têm, juntos, mais de 66 milhões de eleitores, o equivalente a 41% do total do eleitorado apto a votar em 2026 no país, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.
Como está a disputa em São Paulo?
Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente no primeiro turno, com 34% das intenções de voto, contra 31% de Lula. A diferença é de 3 pontos percentuais. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.
No segundo turno, Flávio marca 42%, enquanto Lula aparece com 36%. A distância sobe para 6 pontos percentuais a favor do candidato do PL.
A Quaest entrevistou 1.800 eleitores paulistas de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais. A pesquisa foi contratada pela Globo e está registrada no TSE sob os números SP-02456/2026 e BR-08886/2026. A divulgação ocorreu no dia 23 de setembro.
Como está a disputa em Minas Gerais?
No primeiro turno em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, Lula aparece com 35% das intenções de voto, contra 30% de Flávio Bolsonaro. A distância é de 5 pontos percentuais a favor do petista. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.
No segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem com 40% cada. A distância, portanto, é de zero ponto percentual.
A pesquisa ouviu 1.506 eleitores mineiros de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. O levantamento foi contratado pela Globo e está registrado no TSE sob os números MG-03276/2026 e BR-07664/2026. A divulgação ocorreu no dia 23 de setembro.
Como está a disputa no Rio de Janeiro?
No Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula no primeiro turno, com 37% contra 30%. A diferença é de 7 pontos percentuais a favor do candidato do PL. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, a diferença supera esse intervalo.
No segundo turno, Flávio marca 44%, enquanto Lula registra 36%. A distância entre os dois chega a 8 pontos percentuais.
A Quaest ouviu 1.302 eleitores fluminenses de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela Globo e está registrada no TSE sob os números RJ-04982/2026 e BR-08519/2026. A divulgação ocorreu no dia 23 de setembro.
Como está a disputa no Espírito Santo?
No primeiro turno no Espírito Santo, Flávio Bolsonaro tem 37% das intenções de voto, contra 31% de Lula. A diferença é de 6 pontos percentuais. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os resultados estão dentro dos parâmetros de empate técnico.
No segundo turno, Flávio chega a 46%, enquanto Lula registra 37%. A diferença é de 9 pontos percentuais a favor de Flávio Bolsonaro.
A pesquisa ouviu 804 eleitores capixabas de 16 anos ou mais entre 21 e 24 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. O levantamento foi contratado pela TV Gazeta/Vitória e está registrado no TSE sob os números ES-01978/2026 e BR-03414/2026. A divulgação ocorreu no dia 25 de setembro.
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