Pesquisas mostram a distância entre Lula e Flávio nos cinco maiores colégios eleitorais do país
Levantamentos da Quaest mostram cenários diferentes entre os dois candidatos nas duas etapas da disputa
As pesquisas mais recentes da Quaest, divulgadas na última semana, mostram diferenças importantes na disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nos cinco maiores colégios eleitorais do país. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná reúnem, juntos, mais de 78 milhões de eleitores aptos a votar em 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.
Como está a disputa em São Paulo?
Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente no primeiro turno, com 34% das intenções de voto, contra 31% de Lula. A diferença é de 3 pontos percentuais. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.
No segundo turno, Flávio marca 42%, enquanto Lula aparece com 36%. A distância sobe para 6 pontos percentuais a favor do candidato do PL.
A Quaest entrevistou 1.800 eleitores paulistas de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais. A pesquisa foi contratada pela Globo e está registrada no TSE sob os números SP-02456/2026 e BR-08886/2026. A divulgação ocorreu no dia 23 de setembro.
Como está a disputa em Minas Gerais?
No primeiro turno em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, Lula aparece com 35% das intenções de voto, contra 30% de Flávio Bolsonaro. A distância é de 5 pontos percentuais a favor do petista. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.
No segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem com 40% cada. A distância, portanto, é de zero ponto percentual.
A pesquisa ouviu 1.506 eleitores mineiros de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. O levantamento foi contratado pela Globo e está registrado no TSE sob os números MG-03276/2026 e BR-07664/2026. A divulgação ocorreu no dia 23 de setembro.
Como está a disputa no Rio de Janeiro?
No Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula no primeiro turno, com 37% contra 30%. A diferença é de 7 pontos percentuais a favor do candidato do PL. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, a diferença supera esse intervalo.
No segundo turno, Flávio marca 44%, enquanto Lula registra 36%. A distância entre os dois chega a 8 pontos percentuais.
A Quaest ouviu 1.302 eleitores fluminenses de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela Globo e está registrada no TSE sob os números RJ-04982/2026 e BR-08519/2026. A divulgação ocorreu no dia 23 de setembro.
Como está a disputa na Bahia?
Na Bahia, quarto maior colégio eleitoral do país e o maior da região Nordeste, Lula aparece com 58% das intenções de voto no primeiro turno, contra 23% de Flávio Bolsonaro. A diferença é de 35 pontos percentuais a favor do petista.
No segundo turno, Lula marca 62%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 27%. A distância entre os dois chega a 35 pontos percentuais a favor do petista.
A Quaest ouviu 900 eleitores baianos de 16 anos ou mais entre 20 e 23 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. A pesquisa foi encomendada pela Rede Bahia e está registrada no TSE sob o número BR-03961/2026. A divulgação ocorreu no dia 24 de setembro.
Como está a disputa no Paraná?
No Paraná, quinto maior colégio eleitoral do país e maior colégio eleitoral da região Sul, Flávio Bolsonaro aparece à frente no primeiro turno, com 40% das intenções de voto, contra 26% de Lula. A diferença é de 14 pontos percentuais a favor do candidato do PL.
No segundo turno, Flávio marca 51%, enquanto Lula registra 31%. A distância entre os dois chega a 20 pontos percentuais a favor do candidato do PL.
A Quaest ouviu 804 eleitores paranaenses de 16 anos ou mais entre 20 e 23 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. A pesquisa foi contratada pela Rede Paranaense e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-04607/2026. A divulgação ocorreu no dia 24 de setembro.
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