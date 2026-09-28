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Política

Pesquisas mostram a distância entre Lula e Flávio na região Centro-Oeste

Levantamentos da Quaest mostram candidato do PL numericamente à frente de Lula nos quatro levantamentos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 23h07
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) -  (Ricardo Stuckert/PR/Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação)
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Pesquisas mostram a distância entre Lula e Flávio na região Centro-Oeste Priorize VEJA no Google

As pesquisas mais recentes da Quaest para a disputa pela Presidência da República mostram Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente de Lula (PT) nas quatro unidades da Federação do Centro-Oeste. A vantagem, porém, varia de forma significativa pela região. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o candidato do PL aparece à frente do petista além da margem de erro. Em Goiás e no Distrito Federal, os dois estão tecnicamente empatados.

A maior distância aparece em Mato Grosso. Flávio registra 50% das intenções de voto no primeiro turno, o dobro dos 25% de Lula. Em Mato Grosso do Sul, são 42% para o candidato do PL e 27% para o petista. Já em Goiás, Flávio tem 33%, contra 27% de Lula, enquanto no Distrito Federal a disputa é ainda mais apertada: 33% a 32%.

Nas simulações de segundo turno apresentadas pela Quaest, Flávio também aparece numericamente à frente de Lula nas quatro pesquisas.

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Como está a disputa em Goiás?

Em Goiás, Flávio Bolsonaro aparece com 33% das intenções de voto no primeiro turno, contra 27% de Lula. A diferença entre os dois é de 6 pontos percentuais. Com margem de erro de três pontos para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados. Ronaldo Caiado obteve 23% das intenções de voto, Augusto Cury (Avante) aparece com 3% e Renan Santos (Missão), com 1%.

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No segundo turno, Flávio registra 49%, ante 32% de Lula. Na pesquisa anterior, eram 47% e 35%, respectivamente. Brancos, nulos ou eleitores que não pretendem votar representam 13%, enquanto 6% estão indecisos.

A Quaest ouviu 804 pessoas de 16 anos ou mais entre 20 e 23 de setembro. A pesquisa foi encomendada pela TV Anhanguera e tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-03864/2026 e foi divulgado em 24 de setembro.

Onde Flávio abre a maior vantagem no Centro-Oeste?

É em Mato Grosso que aparece a maior distância entre Flávio Bolsonaro e Lula entre os quatro levantamentos. O candidato do PL chega a 50% no primeiro turno, enquanto o petista registra 25%. Augusto Cury aparece com 5%, Ronaldo Caiado tem 4%, Renan Santos e Romeu Zema registram 1% cada.

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Na simulação de segundo turno, Flávio marca 56%, contra 30% de Lula. Outros 8% dizem que votariam branco, nulo ou não compareceriam, e 6% estão indecisos.

A Quaest entrevistou 804 pessoas entre 21 e 24 de setembro. O levantamento, encomendado pela Rede Matogrossense de Comunicação (RMC), tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-09594/2026. A divulgação ocorreu em 25 de setembro.

Qual é a vantagem de Flávio em Mato Grosso do Sul?

Em Mato Grosso do Sul, Flávio Bolsonaro registra 42% das intenções de voto no primeiro turno, contra 27% de Lula. A diferença entre os dois é de 15 pontos percentuais. Ronaldo Caiado e Augusto Cury aparecem com 4% cada, enquanto Renan Santos tem 3% e Hertz Dias, 1%. Romeu Zema, Samara Martins, Clariana Barão, Rui Costa Pimenta, Wilson Grassi e Edmilson Costa registram 0%.

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No segundo turno, Flávio chega a 51%, enquanto Lula marca 31%, uma distância de 20 pontos percentuais.

A Quaest ouviu 804 pessoas entre 21 e 24 de setembro. A pesquisa foi encomendada pela TV Morena e tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-04113/2026. A divulgação ocorreu em 25 de setembro.

Como está a disputa no Distrito Federal?

O Distrito Federal apresenta a menor distância entre Flávio Bolsonaro e Lula no primeiro turno entre os quatro levantamentos. O candidato do PL registra 33%, contra 32% do petista. Com apenas 1 ponto percentual separando os dois e margem de erro de três pontos, há empate técnico.

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Ronaldo Caiado aparece com 8%, Augusto Cury tem 7%, Renan Santos registra 3% e Romeu Zema, 1%. Os demais candidatos citados aparecem com 0%.

No eventual segundo turno, Flávio aparece com 49%, contra 38% de Lula. Brancos, nulos ou eleitores que não pretendem votar somam 12%, e 1% está indeciso.

A Quaest entrevistou 1.104 pessoas entre 19 e 22 de setembro. Encomendado pela Globo, o levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O registro no TSE é e BR-03609/2026. A pesquisa foi divulgada em 23 de setembro.

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