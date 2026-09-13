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Política

Pesquisas eleitorais mostram os números de Lula na última semana

Presidente permanece numericamente à frente nos quatro levantamentos de primeiro turno

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 17h00
Lula, um homem idoso de cabelos e barba grisalhos, vestindo terno azul-marinho e camisa azul-clara, fala em um microfone com a mão direita levantada e o dedo indicador apontando para cima, em um fundo laranja
O presidente Lula - 08/09/2026 (SERGIO LIMA/AFP)
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Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a dianteira numérica no primeiro turno nas quatro pesquisas eleitorais divulgadas na última semana, mas os levantamentos mostram uma disputa mais apertada contra Flávio Bolsonaro (PL). Pela primeira vez na atual série do Datafolha, os dois aparecem tecnicamente empatados tanto no primeiro quanto no segundo turno.

BTG/Nexus, Meio/Ideia, AtlasIntel e Datafolha colocam Lula entre 38,4% e 43% no primeiro turno. Flávio varia de 35% a 37,4%.

No confronto direto, porém, a vantagem desaparece estatisticamente. Os quatro institutos registram empate técnico entre os dois. Lula aparece numericamente à frente apenas no Datafolha, empata numericamente na Meio/Ideia e fica ligeiramente atrás na BTG/Nexus e no AtlasIntel.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quanto Lula tem no primeiro turno?

O maior percentual do presidente aparece no AtlasIntel. Lula registra 43%, contra 37,4% de Flávio, vantagem de 5,6 pontos percentuais e superior à margem de erro de 1 ponto.

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Na BTG/Nexus, o presidente tem 39%, mesmo percentual da rodada anterior. Flávio passou de 33% para 35%, reduzindo a distância numérica para 4 pontos.

O Datafolha também registra Lula com 39% e Flávio com 35%. Na rodada anterior, o presidente tinha 38% e o senador, 33%. Com margem de erro de 2 pontos, os dois agora aparecem tecnicamente empatados no limite.

A menor distância ocorre na Meio/Ideia: Lula tem 38,4%, contra 37,3% de Flávio. Os 1,1 ponto que separam os candidatos estão dentro da margem de erro de 2,5 pontos.

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Assim, Lula continua numericamente à frente nos quatro levantamentos, mas a vantagem é estatisticamente definida apenas na BTG/Nexus e no AtlasIntel.

O que acontece com Lula no segundo turno?

A liderança observada no primeiro turno deixa de aparecer quando a disputa é reduzida a Lula e Flávio.

No Datafolha, o presidente tem 46%, contra 44% do senador. O placar é o mesmo da pesquisa anterior e configura empate técnico.

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Na Meio/Ideia, não existe sequer diferença numérica: os dois registram 46%.

BTG/Nexus e AtlasIntel apresentam Flávio ligeiramente à frente. No primeiro instituto, o senador tem 46% e Lula, 45%. No segundo, o resultado é de 46,4% para Flávio e 46,2% para o presidente.

As diferenças ficam dentro das margens de erro dos quatro levantamentos.

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Lula também enfrenta outros empates técnicos?

Sim. Os testes de segundo turno mostram outros adversários próximos ao presidente.

Na BTG/Nexus, Augusto Cury (Avante) aparece numericamente à frente de Lula por 45% a 43%, mas os dois estão tecnicamente empatados. Ronaldo Caiado (PSD) registra 43%, contra 46% do presidente.

No AtlasIntel, Romeu Zema (Novo) tem 46,2%, contra 46% de Lula, enquanto Caiado e o presidente empatam numericamente em 45,7%.

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A Meio/Ideia registra Lula com 46% e Caiado com 42%, resultado dentro da margem de erro de 2,5 pontos.

No Datafolha, o presidente aparece com 45% contra 43% de Cury, também em empate técnico.

Como está a rejeição a Lula?

Lula permanece entre os nomes de maior rejeição nos levantamentos que divulgaram o indicador.

Na BTG/Nexus, 49% dizem que não votariam no presidente, praticamente o mesmo patamar dos 50% registrados por Flávio.

Na Meio/Ideia, Lula tem rejeição de 46,6%, contra 45,7% do senador.

O AtlasIntel apresenta o maior índice entre os levantamentos: 52,5% rejeitam Lula, ante 49,6% que rejeitam Flávio. A diferença de 2,9 pontos supera a margem de erro de 1 ponto da pesquisa.

O que as pesquisas da semana dizem sobre Lula?

Os levantamentos mantêm Lula na dianteira numérica do primeiro turno, mas mostram que a vantagem sobre Flávio já não é uniforme. Meio/Ideia e Datafolha colocam os dois em empate técnico, enquanto BTG/Nexus e AtlasIntel ainda registram vantagem estatística do presidente.

No segundo turno, a fotografia é mais clara: nenhuma das quatro pesquisas apresenta Lula ou Flávio com vantagem superior à margem de erro.

O presidente, portanto, termina a semana liderando numericamente o primeiro turno nos quatro institutos, mas sem vantagem estatisticamente definida sobre Flávio no confronto direto.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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