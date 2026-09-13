Pesquisas eleitorais mostram os números de Flávio Bolsonaro na última semana

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Flávio Bolsonaro (PL) mostra-se mais competitivo em pesquisas recentes, empatando tecnicamente com Lula (PT) em cenários de segundo turno e até o superando numericamente em dois levantamentos (BTG/Nexus e AtlasIntel). No primeiro turno, a distância diminui, com empate técnico em duas pesquisas (Meio/Ideia e Datafolha). A rejeição segue sendo um desafio para ambos.

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Flávio Bolsonaro (PL) encerrou a semana em sua posição mais competitiva na disputa presidencial retratada pelos quatro levantamentos divulgados no período. O senador aparece tecnicamente empatado com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em todas as simulações de segundo turno e, pela BTG/Nexus e pelo AtlasIntel, fica numericamente à frente do presidente.

A aproximação também aparece no primeiro turno. Flávio continua numericamente atrás de Lula nas quatro pesquisas, mas Meio/Ideia e Datafolha já colocam os dois em empate técnico. Na BTG/Nexus e no AtlasIntel, o presidente mantém vantagem superior à margem de erro.

Os percentuais de Flávio no primeiro turno variam de 35% a 37,4%. No confronto direto com Lula, ficam entre 44% e 46,4%.

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Quanto Flávio tem no primeiro turno?

O maior percentual do senador aparece na Meio/Ideia, com 37,3%, praticamente o mesmo patamar registrado pelo AtlasIntel, de 37,4%. A diferença está no desempenho de Lula: 38,4% no primeiro levantamento e 43% no segundo.

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Por isso, a Meio/Ideia aponta empate técnico entre Lula e Flávio, separados por apenas 1,1 ponto, enquanto o AtlasIntel registra vantagem de 5,6 pontos para o presidente.

Na BTG/Nexus, Flávio aparece com 35%, ante 39% de Lula. O senador tinha 33% na rodada anterior, enquanto o presidente permaneceu com 39%.

O Datafolha também registra Flávio com 35% e Lula com 39%. Na rodada anterior, os percentuais eram de 33% e 38%, respectivamente. A diferença entre os dois caiu de 5 para 4 pontos e agora configura empate técnico no limite da margem de erro.

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Flávio já aparece à frente de Lula no segundo turno?

Numericamente, sim, em dois dos quatro levantamentos. Estatisticamente, porém, todos mostram empate técnico.

A principal mudança ocorre na BTG/Nexus. Flávio aparece pela primeira vez numericamente à frente do presidente no confronto direto, com 46% contra 45%. Na rodada anterior, Lula tinha 46% e o senador, 45%.

No AtlasIntel, a vantagem numérica de Flávio é ainda menor: 46,4% contra 46,2% de Lula. A diferença de 0,2 ponto percentual fica dentro da margem de erro de 1 ponto.

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A Meio/Ideia registra empate numérico, com 46% para cada um.

Já no Datafolha, Lula mantém vantagem numérica de 46% a 44%. O resultado é exatamente o mesmo da rodada anterior e também configura empate técnico.

Assim, Flávio termina a semana numericamente à frente em dois levantamentos, empatado em um e atrás em outro. Em nenhum deles, porém, existe vantagem superior à margem de erro.

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Onde Flávio avançou em relação às pesquisas anteriores?

As comparações disponíveis de BTG/Nexus e Datafolha mostram avanço numérico do senador no primeiro turno.

Na BTG/Nexus, Flávio passou de 33% para 35%, enquanto Lula permaneceu com 39%. No segundo turno, o senador passou de 45% para 46%, ao mesmo tempo que Lula oscilou de 46% para 45%.

No Datafolha, Flávio também passou de 33% para 35%. Lula oscilou de 38% para 39%, fazendo a distância entre os dois cair de 5 para 4 pontos. No segundo turno, ambos permaneceram estáveis, com 46% para Lula e 44% para Flávio.

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As variações estão dentro das margens de erro, mas deixam Flávio mais próximo do presidente nas duas pesquisas.

Como está a rejeição a Flávio?

Os levantamentos da semana que divulgaram o indicador mostram Flávio entre os candidatos mais rejeitados.

Na BTG/Nexus, 50% dizem que não votariam no senador, ante 49% que rejeitam Lula.

Na Meio/Ideia, Flávio registra 45,7%, enquanto Lula tem 46,6%. Já o AtlasIntel aponta rejeição de 49,6% ao senador e de 52,5% ao presidente.

Os números mantêm a rejeição como um dos principais obstáculos para os dois candidatos que lideram a corrida.

O que as pesquisas da semana dizem sobre Flávio?

A fotografia dos quatro levantamentos mostra que o senador continua numericamente atrás de Lula no primeiro turno, mas a distância já é suficiente para configurar empate técnico em duas pesquisas.

No segundo turno, o quadro é ainda mais equilibrado. BTG/Nexus e AtlasIntel colocam Flávio numericamente à frente, a Meio/Ideia registra igualdade e o Datafolha dá vantagem numérica a Lula.

Em todos os casos, porém, a conclusão estatística é a mesma: Flávio e Lula estão tecnicamente empatados no confronto direto.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.