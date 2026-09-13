Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Política

Pesquisas eleitorais mostram os números de Flávio Bolsonaro na última semana

Senador alcança empate técnico com Lula no segundo turno nos quatro levantamentos e aparece numericamente à frente em dois deles

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 16h00
Homem de terno azul claro e gravata azul escura com bolinhas brancas, gesticulando com as mãos abertas enquanto fala em um púlpito com dois microfones. Ao fundo, uma bandeira do Brasil e painéis verticais escuros
O senador Flávio Bolsonaro (Ton Molina/STF)
Continua após publicidade
Pesquisas eleitorais mostram os números de Flávio Bolsonaro na última semana Priorizar nos meus resultados Google

Flávio Bolsonaro (PL) encerrou a semana em sua posição mais competitiva na disputa presidencial retratada pelos quatro levantamentos divulgados no período. O senador aparece tecnicamente empatado com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em todas as simulações de segundo turno e, pela BTG/Nexus e pelo AtlasIntel, fica numericamente à frente do presidente.

A aproximação também aparece no primeiro turno. Flávio continua numericamente atrás de Lula nas quatro pesquisas, mas Meio/Ideia e Datafolha já colocam os dois em empate técnico. Na BTG/Nexus e no AtlasIntel, o presidente mantém vantagem superior à margem de erro.

Os percentuais de Flávio no primeiro turno variam de 35% a 37,4%. No confronto direto com Lula, ficam entre 44% e 46,4%.

Siga

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quanto Flávio tem no primeiro turno?

O maior percentual do senador aparece na Meio/Ideia, com 37,3%, praticamente o mesmo patamar registrado pelo AtlasIntel, de 37,4%. A diferença está no desempenho de Lula: 38,4% no primeiro levantamento e 43% no segundo.

Continua após a publicidade

Por isso, a Meio/Ideia aponta empate técnico entre Lula e Flávio, separados por apenas 1,1 ponto, enquanto o AtlasIntel registra vantagem de 5,6 pontos para o presidente.

Na BTG/Nexus, Flávio aparece com 35%, ante 39% de Lula. O senador tinha 33% na rodada anterior, enquanto o presidente permaneceu com 39%.

O Datafolha também registra Flávio com 35% e Lula com 39%. Na rodada anterior, os percentuais eram de 33% e 38%, respectivamente. A diferença entre os dois caiu de 5 para 4 pontos e agora configura empate técnico no limite da margem de erro.

Continua após a publicidade

Flávio já aparece à frente de Lula no segundo turno?

Numericamente, sim, em dois dos quatro levantamentos. Estatisticamente, porém, todos mostram empate técnico.

A principal mudança ocorre na BTG/Nexus. Flávio aparece pela primeira vez numericamente à frente do presidente no confronto direto, com 46% contra 45%. Na rodada anterior, Lula tinha 46% e o senador, 45%.

No AtlasIntel, a vantagem numérica de Flávio é ainda menor: 46,4% contra 46,2% de Lula. A diferença de 0,2 ponto percentual fica dentro da margem de erro de 1 ponto.

Continua após a publicidade

A Meio/Ideia registra empate numérico, com 46% para cada um.

Já no Datafolha, Lula mantém vantagem numérica de 46% a 44%. O resultado é exatamente o mesmo da rodada anterior e também configura empate técnico.

Assim, Flávio termina a semana numericamente à frente em dois levantamentos, empatado em um e atrás em outro. Em nenhum deles, porém, existe vantagem superior à margem de erro.

Continua após a publicidade

Onde Flávio avançou em relação às pesquisas anteriores?

As comparações disponíveis de BTG/Nexus e Datafolha mostram avanço numérico do senador no primeiro turno.

Na BTG/Nexus, Flávio passou de 33% para 35%, enquanto Lula permaneceu com 39%. No segundo turno, o senador passou de 45% para 46%, ao mesmo tempo que Lula oscilou de 46% para 45%.

No Datafolha, Flávio também passou de 33% para 35%. Lula oscilou de 38% para 39%, fazendo a distância entre os dois cair de 5 para 4 pontos. No segundo turno, ambos permaneceram estáveis, com 46% para Lula e 44% para Flávio.

Continua após a publicidade

As variações estão dentro das margens de erro, mas deixam Flávio mais próximo do presidente nas duas pesquisas.

Como está a rejeição a Flávio?

Os levantamentos da semana que divulgaram o indicador mostram Flávio entre os candidatos mais rejeitados.

Na BTG/Nexus, 50% dizem que não votariam no senador, ante 49% que rejeitam Lula.

Na Meio/Ideia, Flávio registra 45,7%, enquanto Lula tem 46,6%. Já o AtlasIntel aponta rejeição de 49,6% ao senador e de 52,5% ao presidente.

Os números mantêm a rejeição como um dos principais obstáculos para os dois candidatos que lideram a corrida.

O que as pesquisas da semana dizem sobre Flávio?

A fotografia dos quatro levantamentos mostra que o senador continua numericamente atrás de Lula no primeiro turno, mas a distância já é suficiente para configurar empate técnico em duas pesquisas.

No segundo turno, o quadro é ainda mais equilibrado. BTG/Nexus e AtlasIntel colocam Flávio numericamente à frente, a Meio/Ideia registra igualdade e o Datafolha dá vantagem numérica a Lula.

Em todos os casos, porém, a conclusão estatística é a mesma: Flávio e Lula estão tecnicamente empatados no confronto direto.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
AtlasIntel
BTG/Nexus
Datafolha
Eleições
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Meio/Ideia
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).