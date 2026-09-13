Pesquisas eleitorais mostram os números de Augusto Cury na última semana

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Augusto Cury manteve a terceira posição nas últimas pesquisas presidenciais, mas registrou queda em BTG/Nexus e Datafolha. Apesar disso, em cenários de segundo turno, ele aparece em empate técnico com Lula em parte dos levantamentos. Cury também se destaca por ter uma rejeição inferior aos líderes.

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Augusto Cury (Avante) permaneceu numericamente na terceira posição nas quatro pesquisas presidenciais divulgadas na última semana, mas perdeu parte do avanço registrado nas rodadas anteriores. O candidato aparece entre 6% e 9% no primeiro turno e recuou tanto na BTG/Nexus quanto no Datafolha.

O desempenho contrasta com a semana anterior, quando Cury havia chegado a 11% na BTG/Nexus e 8% no Datafolha. Agora, registra 9% e 6%, respectivamente. Meio/Ideia e AtlasIntel apresentam o candidato com 6,6%.

Os testes de segundo turno, porém, acrescentam outro dado à fotografia de Cury: BTG/Nexus e Datafolha colocam o candidato tecnicamente empatado com Lula em um eventual confronto direto.

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Quanto Cury tem no primeiro turno?

O maior percentual da semana aparece na BTG/Nexus. Cury registra 9%, abaixo dos 11% da rodada anterior.

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No AtlasIntel e na Meio/Ideia, o candidato tem 6,6%. No primeiro, aparece apenas 0,1 ponto à frente de Renan Santos (Missão), que registra 6,5%. Na Meio/Ideia, Cury está numericamente à frente de Renan e Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 4%, mas os três aparecem tecnicamente empatados.

O Datafolha registra 6% para Cury, ante 8% na rodada anterior.

Assim, o candidato permanece numericamente em terceiro lugar nos quatro levantamentos, mas com percentuais inferiores aos picos alcançados na semana anterior.

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Cury perdeu parte do avanço anterior?

BTG/Nexus e Datafolha apontam recuo numérico.

Na BTG/Nexus, Cury havia saltado para 11% na rodada anterior e agora aparece com 9%, uma oscilação negativa de 2 pontos.

No Datafolha, o candidato também perdeu 2 pontos, passando de 8% para 6%. As duas variações estão dentro das respectivas margens de erro.

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Os levantamentos, portanto, não permitem afirmar estatisticamente que houve uma queda consolidada. Mostram, porém, que Cury não repetiu nessas duas pesquisas os percentuais alcançados anteriormente.

Cury consegue empatar com Lula no segundo turno?

Em dois levantamentos, sim. A BTG/Nexus testou pela primeira vez um segundo turno entre Lula e Cury. O candidato do Avante aparece numericamente à frente, com 45%, contra 43% do presidente. A diferença de 2 pontos está dentro da margem de erro e configura empate técnico.

No Datafolha, a posição numérica se inverte, mas a conclusão é a mesma: Lula tem 45% e Cury, 43%, também em empate técnico.

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O AtlasIntel registra uma distância um pouco maior, com 43,8% para Lula e 41,1% para Cury. Com margem de erro de 1 ponto, o presidente aparece numericamente à frente por 2,7 pontos.

Na Meio/Ideia, Lula tem 46%, contra 40,9% de Cury, diferença de 5,1 pontos.

Como está a rejeição a Cury?

Cury apresenta rejeição inferior à de Lula e Flávio nos três levantamentos da semana que divulgaram esse indicador.

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Na Meio/Ideia, apenas 7,8% citam o candidato entre os nomes que rejeitam. Lula registra 46,6% e Flávio, 45,7%.

Na BTG/Nexus, a rejeição a Cury é de 29%, contra 49% de Lula e 50% de Flávio.

O AtlasIntel registra 25,6% para Cury, enquanto Flávio tem 49,6% e Lula, 52,5%.

As diferenças entre os percentuais não devem ser comparadas diretamente entre institutos, porque os levantamentos utilizam metodologias próprias para medir o indicador. Dentro de cada pesquisa, porém, Cury aparece menos rejeitado que os dois líderes.

O que as pesquisas da semana dizem sobre Cury?

Os quatro levantamentos mantêm Cury numericamente na terceira posição, mas mostram uma interrupção no movimento de avanço observado anteriormente em BTG/Nexus e Datafolha.

Ao mesmo tempo, os testes de segundo turno apresentam uma fotografia mais competitiva do candidato do que seus percentuais de primeiro turno sugerem. Cury alcança empate técnico com Lula na BTG/Nexus e no Datafolha, embora fique atrás do presidente no AtlasIntel e na Meio/Ideia.

A semana, portanto, deixa duas informações simultâneas sobre o candidato do Avante: Cury permanece na faixa intermediária do primeiro turno, distante de Lula e Flávio, mas consegue se aproximar do presidente quando testado diretamente contra ele em parte dos levantamentos.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.