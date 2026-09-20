Pesquisas eleitorais mostram os números de Augusto Cury na última semana

Ler Resumo





Augusto Cury (Avante) viu seus percentuais no primeiro turno oscilarem entre 3,5% e 7% nas últimas pesquisas nacionais, posicionando-se majoritariamente em terceiro lugar. Embora tenha caído de rodadas anteriores, o escritor demonstra competitividade em cenários de segundo turno contra Lula, com empates técnicos no Datafolha e Quaest. Sua rejeição é menor que a dos principais candidatos, indicando um potencial ainda a ser explorado.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Augusto Cury (Avante) terminou a última semana com percentuais entre 3,5% e 7% nas cinco pesquisas nacionais divulgadas no período. Depois de ter alcançado dois dígitos em levantamentos anteriores, o escritor aparece agora numericamente em terceiro lugar em quatro pesquisas e cai para a quarta posição no AtlasIntel.

O maior percentual de Cury aparece na Quaest, com 7%. BTG/Nexus, CNT/MDA e Datafolha registram 6%, enquanto o AtlasIntel aponta 3,5%.

O desempenho muda quando Cury é testado diretamente contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No Datafolha, os dois empatam numericamente em 44%. Na Quaest, Lula tem 38% e Cury, 36%. Os dois resultados configuram empate técnico.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quanto Cury tem no primeiro turno?

A Quaest registra o maior percentual de Cury na semana: 7%. O candidato aparece numericamente atrás apenas de Lula, com 36%, e Flávio Bolsonaro, com 31%.

Continua após a publicidade

BTG/Nexus, CNT/MDA e Datafolha colocam Cury em 6%.

Na BTG/Nexus, o percentual representa nova oscilação para baixo. Cury havia alcançado 11% duas rodadas antes, passou para 9% na semana seguinte e agora registra 6%.

No Datafolha, o candidato permanece estável em 6%.

Continua após a publicidade

A principal mudança aparece no AtlasIntel. Cury registra 3,5% e fica numericamente atrás de Renan Santos (Missão), que tem 5,1%. Com isso, perde a terceira posição que ocupava no levantamento anterior.

Cury perdeu espaço na disputa?

Os números mostram uma redução do percentual de Cury em parte dos levantamentos disponíveis para comparação.

O movimento é mais claro na BTG/Nexus. O candidato passou de 11% para 9% e agora chega a 6% em três rodadas consecutivas.

Continua após a publicidade

O próprio instituto aponta uma redução do espaço ocupado pelos candidatos que estão fora da dupla Lula-Flávio. Somados, eles tinham 21% duas semanas antes e agora reúnem 15%. A queda de Cury é o principal movimento dentro desse grupo.

No AtlasIntel, Cury também deixa a terceira posição numérica e aparece com 3,5%, atrás dos 5,1% de Renan.

No Datafolha, porém, não há mudança: Cury permanece com 6%.

Continua após a publicidade

Cury consegue empatar com Lula no segundo turno?

Em dois dos cinco levantamentos, sim.

O Datafolha apresenta o cenário mais equilibrado. Cury passou de 43% para 44%, enquanto Lula oscilou de 45% para 44%. Os dois agora estão numericamente empatados.

Na Quaest, Lula tem 38% e Cury, 36%. A diferença de 2 pontos também está dentro da margem de erro.

Continua após a publicidade

Na BTG/Nexus, Lula voltou à dianteira numérica. O presidente tem 45% e Cury, 42%. Na rodada anterior, o escritor aparecia numericamente à frente por 45% a 43%, embora os dois já estivessem tecnicamente empatados.

CNT/MDA e AtlasIntel apresentam distâncias maiores. Na CNT/MDA, Lula tem 45,3%, contra 38,4% de Cury. No AtlasIntel, o presidente registra 45,6%, ante 37,8% do candidato do Avante.

Como está a rejeição a Cury?

Os levantamentos que divulgaram o indicador colocam a rejeição de Cury abaixo da registrada por Lula e Flávio.

Na BTG/Nexus, 33% rejeitam Cury. Lula tem 48% e Flávio, 50%.

No AtlasIntel, a rejeição ao escritor é de 28,6%, ante 52% de Lula e 50,2% de Flávio.

A BTG/Nexus também mostra que 65% dos eleitores de Cury dizem que não pretendem mudar de candidato. Entre os 17% do eleitorado geral que ainda admitem trocar de voto, o escritor é a principal segunda opção, citado por 17%.

O instituto calcula para Cury um potencial total de voto de 42%, com piso de 4% e teto de 9%.

O que as pesquisas da semana mostram sobre Cury?

A fotografia da semana mostra Cury abaixo dos patamares que havia alcançado anteriormente no primeiro turno. O candidato registra 7% na Quaest, 6% na BTG/Nexus, CNT/MDA e Datafolha e 3,5% no AtlasIntel.

O escritor permanece numericamente em terceiro lugar em quatro dos cinco levantamentos, mas é ultrapassado por Renan Santos no AtlasIntel.

Nos cenários de segundo turno, seu desempenho varia de forma mais ampla. Cury empata numericamente com Lula no Datafolha e fica tecnicamente empatado com o presidente na Quaest. BTG/Nexus, CNT/MDA e AtlasIntel apresentam Lula numericamente à frente.

Como foram feitas as pesquisas?

A BTG/Nexus ouviu 2.003 eleitores entre 11 e 13 de setembro, com margem de erro de 2 pontos percentuais. A Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre 10 e 13 de setembro e também tem margem de 2 pontos. A CNT/MDA ouviu 2.002 eleitores entre 9 e 13 de setembro, com margem de 2,2 pontos.

O AtlasIntel entrevistou 5.018 eleitores entre 11 e 16 de setembro, com margem de erro de 1 ponto. O Datafolha ouviu 2.002 pessoas entre 15 e 17 de setembro e tem margem de 2 pontos. Todos os levantamentos têm nível de confiança de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.