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Política

Pesquisas eleitorais mostram números de Lula nos levantamentos da última semana

Presidente lidera numericamente os cinco cenários de primeiro turno, mas chega ao segundo empatado tecnicamente com Flávio nos levantamentos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 14h00
Homem idoso, calvo e com barba branca, vestindo terno escuro e gravata listrada verde, amarela e azul, discursa em um púlpito de madeira com microfones e papéis, em um ambiente formal
Lula discursa na Assembleia Geral da ONU (John Lamparski/Bloomberg/Getty Images)
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Pesquisas eleitorais mostram números de Lula nos levantamentos da última semana Priorizar nos meus resultados Google

Lula aparece à frente de Flávio Bolsonaro em todas as pesquisas de primeiro turno divulgadas nesta semana. A vantagem numérica do presidente vai de 2,4 pontos na AtlasIntel a quatro pontos na Quaest, na Real Time Big Data e no Datafolha. Em um eventual segundo turno contra o senador do PL, porém, os cinco levantamentos mostram empate técnico.

O presidente lidera numericamente três dessas simulações de confronto direto. Flávio aparece à frente nas outras duas. Em nenhum caso a distância supera dois pontos percentuais.

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Qual é a vantagem de Lula no primeiro turno?

Lula tem 40% na BTG/Nexus, ante 37% de Flávio. Na Quaest, marca 37%, contra 33% do senador. A AtlasIntel registra 45,8% para o presidente e 43,4% para seu adversário.

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Na Real Time Big Data, Lula aparece com 41%, quatro pontos à frente de Flávio. O Datafolha mostra uma diferença do mesmo tamanho: 40% a 36%. Nos levantamentos com margem de erro de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados no primeiro turno. A AtlasIntel informa margem de um ponto percentual.

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Como o presidente se sai contra Flávio no segundo turno?

A maior vantagem numérica de Lula nesse confronto é a registrada pelo Datafolha: 47% a 45%. Na BTG/Nexus, ele tem 46%, contra 45% de Flávio. A AtlasIntel aponta a disputa mais estreita da semana, com 47,7% para o presidente e 47,4% para o senador.

Lula aparece numericamente atrás na Quaest, por 42% a 41%, e na Real Time Big Data, por 45% a 44%. As cinco simulações indicam empate técnico.

O que mudou para Lula em relação às rodadas anteriores?

Na BTG/Nexus, Lula passou de 42% para 40% no primeiro turno. Como Flávio permaneceu com 37%, a vantagem numérica do presidente caiu de cinco para três pontos. No segundo turno, Lula oscilou de 47% para 46% e manteve um ponto de diferença sobre o senador.

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Na Quaest, o presidente passou de 40% para 41% no confronto direto, reduzindo de dois para um ponto a vantagem numérica de Flávio. No Datafolha, oscilou de 39% para 40% no primeiro turno e de 46% para 47% no segundo. As duas mudanças foram de um ponto percentual.

Na Real Time Big Data, Lula foi de 38% para 41% no primeiro turno, na comparação com o cenário sem Pablo Marçal da rodada anterior. No segundo turno, permaneceu com 44%; Flávio passou de 44% para 45%.

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O que as pesquisas mostram sobre rejeição e governo?

A rejeição a Lula é de 49% na BTG/Nexus, 55% na Quaest, 51,6% na AtlasIntel e 50% na Real Time Big Data. Em todos esses levantamentos, o índice do presidente está próximo ao de Flávio.

As pesquisas também mostram desaprovação numericamente superior à aprovação do governo. Na BTG/Nexus, 50% desaprovam a gestão e 46% a aprovam. A AtlasIntel registra 53% de desaprovação e 45,4% de aprovação. Na Real Time Big Data, os percentuais são de 52% e 45%, respectivamente.

Na BTG/Nexus, 90% dos eleitores de Lula dizem que não pretendem mudar de voto no primeiro turno. Em um eventual segundo turno contra Flávio, a proporção sobe para 94%.

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Como foram feitas as pesquisas?

A BTG/Nexus ouviu 2.006 pessoas entre 18 e 20 de setembro; a Quaest, 2.004 eleitores entre 17 e 20; a AtlasIntel, 5.015 entre 17 e 22; a Real Time Big Data, 2.000 entre 19 e 23; e o Datafolha, 2.002 entre 22 e 23 de setembro. A margem de erro informada é de um ponto percentual na AtlasIntel e de dois pontos nos demais levantamentos.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

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