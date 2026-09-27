Pesquisas eleitorais mostram números de Lula nos levantamentos da última semana

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Lula lidera o primeiro turno em todas as pesquisas recentes contra Flávio Bolsonaro, com vantagem de 2,4 a 4 pontos. Contudo, os cinco levantamentos indicam empate técnico em um eventual segundo turno. A desaprovação do governo Lula supera a aprovação, e a rejeição de ambos os candidatos é similar.

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Lula aparece à frente de Flávio Bolsonaro em todas as pesquisas de primeiro turno divulgadas nesta semana. A vantagem numérica do presidente vai de 2,4 pontos na AtlasIntel a quatro pontos na Quaest, na Real Time Big Data e no Datafolha. Em um eventual segundo turno contra o senador do PL, porém, os cinco levantamentos mostram empate técnico.

O presidente lidera numericamente três dessas simulações de confronto direto. Flávio aparece à frente nas outras duas. Em nenhum caso a distância supera dois pontos percentuais.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Qual é a vantagem de Lula no primeiro turno?

Lula tem 40% na BTG/Nexus, ante 37% de Flávio. Na Quaest, marca 37%, contra 33% do senador. A AtlasIntel registra 45,8% para o presidente e 43,4% para seu adversário.

Na Real Time Big Data, Lula aparece com 41%, quatro pontos à frente de Flávio. O Datafolha mostra uma diferença do mesmo tamanho: 40% a 36%. Nos levantamentos com margem de erro de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados no primeiro turno. A AtlasIntel informa margem de um ponto percentual.

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Como o presidente se sai contra Flávio no segundo turno?

A maior vantagem numérica de Lula nesse confronto é a registrada pelo Datafolha: 47% a 45%. Na BTG/Nexus, ele tem 46%, contra 45% de Flávio. A AtlasIntel aponta a disputa mais estreita da semana, com 47,7% para o presidente e 47,4% para o senador.

Lula aparece numericamente atrás na Quaest, por 42% a 41%, e na Real Time Big Data, por 45% a 44%. As cinco simulações indicam empate técnico.

O que mudou para Lula em relação às rodadas anteriores?

Na BTG/Nexus, Lula passou de 42% para 40% no primeiro turno. Como Flávio permaneceu com 37%, a vantagem numérica do presidente caiu de cinco para três pontos. No segundo turno, Lula oscilou de 47% para 46% e manteve um ponto de diferença sobre o senador.

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Na Quaest, o presidente passou de 40% para 41% no confronto direto, reduzindo de dois para um ponto a vantagem numérica de Flávio. No Datafolha, oscilou de 39% para 40% no primeiro turno e de 46% para 47% no segundo. As duas mudanças foram de um ponto percentual.

Na Real Time Big Data, Lula foi de 38% para 41% no primeiro turno, na comparação com o cenário sem Pablo Marçal da rodada anterior. No segundo turno, permaneceu com 44%; Flávio passou de 44% para 45%.

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O que as pesquisas mostram sobre rejeição e governo?

A rejeição a Lula é de 49% na BTG/Nexus, 55% na Quaest, 51,6% na AtlasIntel e 50% na Real Time Big Data. Em todos esses levantamentos, o índice do presidente está próximo ao de Flávio.

As pesquisas também mostram desaprovação numericamente superior à aprovação do governo. Na BTG/Nexus, 50% desaprovam a gestão e 46% a aprovam. A AtlasIntel registra 53% de desaprovação e 45,4% de aprovação. Na Real Time Big Data, os percentuais são de 52% e 45%, respectivamente.

Na BTG/Nexus, 90% dos eleitores de Lula dizem que não pretendem mudar de voto no primeiro turno. Em um eventual segundo turno contra Flávio, a proporção sobe para 94%.

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Como foram feitas as pesquisas?

A BTG/Nexus ouviu 2.006 pessoas entre 18 e 20 de setembro; a Quaest, 2.004 eleitores entre 17 e 20; a AtlasIntel, 5.015 entre 17 e 22; a Real Time Big Data, 2.000 entre 19 e 23; e o Datafolha, 2.002 entre 22 e 23 de setembro. A margem de erro informada é de um ponto percentual na AtlasIntel e de dois pontos nos demais levantamentos.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.