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Política

Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Tarcísio e Haddad nas últimas semanas

Quatro levantamentos recentes ajudam a medir como está a disputa pelo governo de São Paulo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 10h00
Tarcísio de Freitas, à esquerda, com camisa preta, e Fernando Haddad, à direita, com terno escuro e camisa branca, ambos falando em microfones, em fundos distintos
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) (João Valério/Governo de SP/Paulo Pinto/Agência Brasil)
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Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Tarcísio e Haddad nas últimas semanas Priorizar nos meus resultados Google

As pesquisas eleitorais divulgadas nas últimas semanas sobre a corrida pelo governo de São Paulo mostram um ponto de convergência: Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece à frente de Fernando Haddad (PT), e a distância entre os dois varia de 15 a 20 pontos percentuais nos quatro levantamentos mais recentes. Quaest, Paraná Pesquisas, Datafolha e Real Time Big Data apresentam percentuais diferentes para os candidatos, mas situam a vantagem do governador dentro dessa faixa.

A menor distância aparece na Quaest, divulgada no dia 8 de setembro: Tarcísio registra 42% das intenções de voto, contra 27% de Haddad, uma diferença de 15 pontos. Três dias depois, o Paraná Pesquisas mostrou um quadro semelhante, com 49,7% para o governador e 34,5% para o petista, ou seja, 15,2 pontos de separação.

Também no dia 11 de setembro, o Datafolha encontrou a maior distância entre os quatro levantamentos: Tarcísio apareceu com 49%, enquanto Haddad marcou 29%, vantagem de 20 pontos percentuais. Já a pesquisa Real Time Big Data, divulgada no dia 14, colocou o governador com 53% e o ex-ministro com 36%, uma diferença de 17 pontos.

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O que as pesquisas mostram sobre a distância entre Tarcísio e Haddad?

Embora os percentuais variem de um instituto para outro, os quatro levantamentos colocam a diferença entre os dois principais candidatos em dois dígitos. Na Quaest, são 15 pontos, no Paraná Pesquisas, 15,2, no Real Time Big Data, 17, e, no Datafolha, 20.

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Como as pesquisas são feitas por institutos diferentes, com amostras e metodologias próprias, não é possível interpretar a passagem de 15 para 20 pontos, e depois para 17, como uma trajetória de crescimento ou redução da vantagem. O dado comparável é a faixa encontrada pelos quatro levantamentos: todos colocam Tarcísio numericamente à frente por pelo menos 15 pontos percentuais.

A vantagem se repete no segundo turno?

Os quatro institutos também simularam um confronto direto entre Tarcísio e Haddad, e a distância permanece de dois dígitos em todos eles.

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Na Quaest, o governador aparece com 48%, contra 31% do petista, diferença de 17 pontos. O Paraná Pesquisas aponta 52,9% a 37,5%, vantagem de 15,4 pontos.

O Datafolha mostra a maior separação também nesse cenário: 56% para Tarcísio e 35% para Haddad, distância de 21 pontos. No Real Time Big Data, o placar é de 57% a 38%, diferença de 19 pontos percentuais.

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Como foram feitas as quatro pesquisas?

A Quaest ouviu 1.800 eleitores paulistas entre 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. 

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.680 eleitores em 77 municípios entre 7 e 10 de setembro. A margem estimada é de 2,4 pontos percentuais e o grau de confiança, de 95%. 

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O Datafolha ouviu 1.610 eleitores entre 8 e 11 de setembro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. 

Já o Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 9 e 12 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. 

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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