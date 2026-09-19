Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Tarcísio e Haddad nas últimas semanas
Quatro levantamentos recentes ajudam a medir como está a disputa pelo governo de São Paulo
As pesquisas eleitorais divulgadas nas últimas semanas sobre a corrida pelo governo de São Paulo mostram um ponto de convergência: Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece à frente de Fernando Haddad (PT), e a distância entre os dois varia de 15 a 20 pontos percentuais nos quatro levantamentos mais recentes. Quaest, Paraná Pesquisas, Datafolha e Real Time Big Data apresentam percentuais diferentes para os candidatos, mas situam a vantagem do governador dentro dessa faixa.
A menor distância aparece na Quaest, divulgada no dia 8 de setembro: Tarcísio registra 42% das intenções de voto, contra 27% de Haddad, uma diferença de 15 pontos. Três dias depois, o Paraná Pesquisas mostrou um quadro semelhante, com 49,7% para o governador e 34,5% para o petista, ou seja, 15,2 pontos de separação.
Também no dia 11 de setembro, o Datafolha encontrou a maior distância entre os quatro levantamentos: Tarcísio apareceu com 49%, enquanto Haddad marcou 29%, vantagem de 20 pontos percentuais. Já a pesquisa Real Time Big Data, divulgada no dia 14, colocou o governador com 53% e o ex-ministro com 36%, uma diferença de 17 pontos.
O que as pesquisas mostram sobre a distância entre Tarcísio e Haddad?
Embora os percentuais variem de um instituto para outro, os quatro levantamentos colocam a diferença entre os dois principais candidatos em dois dígitos. Na Quaest, são 15 pontos, no Paraná Pesquisas, 15,2, no Real Time Big Data, 17, e, no Datafolha, 20.
Como as pesquisas são feitas por institutos diferentes, com amostras e metodologias próprias, não é possível interpretar a passagem de 15 para 20 pontos, e depois para 17, como uma trajetória de crescimento ou redução da vantagem. O dado comparável é a faixa encontrada pelos quatro levantamentos: todos colocam Tarcísio numericamente à frente por pelo menos 15 pontos percentuais.
A vantagem se repete no segundo turno?
Os quatro institutos também simularam um confronto direto entre Tarcísio e Haddad, e a distância permanece de dois dígitos em todos eles.
Na Quaest, o governador aparece com 48%, contra 31% do petista, diferença de 17 pontos. O Paraná Pesquisas aponta 52,9% a 37,5%, vantagem de 15,4 pontos.
O Datafolha mostra a maior separação também nesse cenário: 56% para Tarcísio e 35% para Haddad, distância de 21 pontos. No Real Time Big Data, o placar é de 57% a 38%, diferença de 19 pontos percentuais.
Como foram feitas as quatro pesquisas?
A Quaest ouviu 1.800 eleitores paulistas entre 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O Paraná Pesquisas entrevistou 1.680 eleitores em 77 municípios entre 7 e 10 de setembro. A margem estimada é de 2,4 pontos percentuais e o grau de confiança, de 95%.
O Datafolha ouviu 1.610 eleitores entre 8 e 11 de setembro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.
Já o Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 9 e 12 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.