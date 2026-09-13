Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Lula e Flávio Bolsonaro após números da semana

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As pesquisas eleitorais desta semana mostram a disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro em seu ponto mais equilibrado. Quatro levantamentos indicam empate técnico no segundo turno, e dois já apontam o mesmo no primeiro. Outros nomes também alcançam empates técnicos contra Lula em algumas simulações de segundo turno.

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A pouco mais de três semanas das eleições, a sequência de pesquisas divulgadas nesta semana mostra a disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em seu momento de maior equilíbrio. BTG/Nexus, Meio/Ideia, AtlasIntel e Datafolha colocam os dois em empate técnico no segundo turno. Em dois deles, Flávio aparece numericamente à frente; em um, há empate exato; e apenas o Datafolha mantém Lula na dianteira numérica.

A aproximação também chegou ao primeiro turno. Lula continua numericamente à frente nos quatro levantamentos, mas Meio/Ideia e Datafolha já colocam os dois dentro das respectivas margens de erro. É a primeira vez na atual série do Datafolha que Lula e Flávio aparecem tecnicamente empatados tanto no primeiro quanto no segundo turno.

Os números da semana também mostram uma mudança na faixa intermediária da corrida. Augusto Cury (Avante), que havia avançado com força nos levantamentos anteriores, recuou no Datafolha e na BTG/Nexus e agora aparece entre 6% e 9% no primeiro turno. Ainda assim, permanece numericamente em terceiro lugar nos quatro institutos.

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Qual é a distância entre Lula e Flávio no segundo turno?

O segundo turno é o ponto de maior convergência entre as pesquisas da semana: nenhum dos quatro levantamentos apresenta vantagem de um candidato sobre o outro fora da margem de erro.

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Na BTG/Nexus, Flávio aparece pela primeira vez numericamente à frente de Lula em um confronto direto. O senador tem 46%, contra 45% do presidente. Na rodada anterior, a posição era inversa: Lula marcava 46% e Flávio, 45%.

O AtlasIntel também coloca Flávio numericamente à frente, mas por apenas 0,2 ponto percentual: 46,4% a 46,2%. Com margem de erro de 1 ponto, o resultado configura empate técnico.

Na Meio/Ideia, o equilíbrio é também numérico: Lula e Flávio aparecem com 46% cada.

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O Datafolha é o único dos quatro em que Lula permanece numericamente à frente. O presidente tem 46%, contra 44% do senador, repetindo exatamente o resultado da semana anterior. A diferença, porém, está dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais.

A distância entre os dois, portanto, varia de zero na Meio/Ideia a 2 pontos no Datafolha. Nenhum dos levantamentos da semana permite apontar um líder isolado no confronto direto.

O empate técnico chegou também ao primeiro turno?

Em dois dos quatro levantamentos, sim. A Meio/Ideia registra o cenário mais apertado. Lula aparece com 38,4% e Flávio, com 37,3%. A diferença de 1,1 ponto está dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

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No Datafolha, Lula tem 39% e Flávio, 35%. Como a margem é de 2 pontos para mais ou para menos, os dois aparecem tecnicamente empatados no limite. Na rodada anterior, o presidente tinha 38% e o senador, 33%.

BTG/Nexus e AtlasIntel ainda mostram Lula à frente fora da margem de erro. Na BTG/Nexus, o presidente registra 39%, contra 35% de Flávio, com margem de 2 pontos. Lula permaneceu estável, enquanto o senador oscilou de 33% para 35%.

No AtlasIntel, a distância é maior: Lula tem 43%, contra 37,4% de Flávio. A diferença chega a 5,6 pontos, com margem de erro de 1 ponto percentual.

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O conjunto das pesquisas deixa, assim, uma fotografia menos uniforme no primeiro turno do que nas semanas anteriores: Lula segue numericamente à frente em todos os levantamentos, mas dois deles já registram empate técnico entre os dois líderes.

Flávio avançou sobre Lula nesta semana?

O movimento depende do instituto, mas os dados comparáveis de BTG/Nexus e Datafolha mostram aproximação.

Na BTG/Nexus, a vantagem numérica de Lula no segundo turno se transformou em vantagem numérica de Flávio. O placar passou de 46% a 45% para o presidente para 46% a 45% para o senador. No primeiro turno, Flávio oscilou de 33% para 35%, enquanto Lula permaneceu com 39%.

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No Datafolha, a aproximação ocorreu no primeiro turno. Lula passou de 38% para 39%, enquanto Flávio avançou de 33% para 35%. A distância caiu de 5 para 4 pontos. No segundo turno, não houve alteração: 46% a 44%.

O AtlasIntel também registra uma vantagem numérica de Flávio no segundo turno, embora de apenas 0,2 ponto e dentro da margem de erro.

Os movimentos, isoladamente, não permitem falar em mudança estatisticamente consolidada. Em conjunto, porém, ajudam a explicar por que todos os levantamentos divulgados na semana encontram empate técnico entre Lula e Flávio no confronto direto.

Augusto Cury manteve o avanço das pesquisas anteriores?

Cury continua numericamente na terceira posição nos quatro levantamentos, mas os novos números indicam perda de parte do avanço registrado anteriormente.

Na BTG/Nexus, o escritor passou de 11% para 9%. No Datafolha, recuou de 8% para 6%. As duas oscilações ocorreram dentro das respectivas margens de erro.

Na Meio/Ideia e no AtlasIntel, Cury aparece com 6,6%. No primeiro levantamento, está tecnicamente empatado com outros nomes do grupo intermediário. No AtlasIntel, aparece praticamente no mesmo patamar de Renan Santos, que tem 6,5%.

Os resultados mantêm Cury em posição de destaque atrás dos dois líderes, mas mostram um cenário diferente daquele da semana anterior, quando havia alcançado entre 7,8% e 11% nos cinco principais levantamentos divulgados.

Outros candidatos conseguem se aproximar de Lula no segundo turno?

As pesquisas da semana mostram que Flávio não é o único adversário a alcançar empate técnico com Lula em algumas simulações.

Na BTG/Nexus, Augusto Cury foi testado pela primeira vez contra o presidente e aparece numericamente à frente por 45% a 43%. A diferença de 2 pontos está dentro da margem de erro. Ronaldo Caiado (PSD) também fica próximo, com 43% contra 46% de Lula.

No AtlasIntel, Romeu Zema (Novo) aparece com 46,2%, contra 46% de Lula, enquanto Caiado empata numericamente com o presidente em 45,7%. Todos esses resultados configuram empate técnico.

A Meio/Ideia também coloca Caiado dentro da margem de erro diante de Lula: 42% a 46%.

No Datafolha, Cury registra 43% contra 45% do presidente, outro empate técnico. Lula aparece com vantagens maiores diante de Caiado, Zema e Renan Santos (Missão).

Os levantamentos, portanto, mostram que o equilíbrio no segundo turno já não fica restrito ao confronto entre Lula e Flávio, embora os dois permaneçam como os candidatos mais bem colocados no primeiro turno.

O que os números da semana deixam mais claro?

A principal mudança está na extensão do empate técnico. Na semana anterior, Lula ainda liderava os cinco levantamentos de primeiro turno, com vantagens que variavam de 5 a 9,7 pontos sobre Flávio. Agora, Meio/Ideia e Datafolha já colocam os dois tecnicamente empatados também nessa etapa da disputa.

No segundo turno, o equilíbrio é ainda mais amplo. Flávio aparece numericamente à frente na BTG/Nexus e no AtlasIntel, Lula lidera numericamente no Datafolha e a Meio/Ideia registra empate exato. Em nenhum dos quatro casos a diferença supera a margem de erro.

Os levantamentos não permitem afirmar que houve uma inversão consolidada da corrida. A fotografia da semana, porém, mostra uma disputa mais apertada: Lula preserva a liderança numérica no primeiro turno, enquanto o confronto direto com Flávio chega às semanas finais da campanha sem um favorito estatisticamente definido.

Como foram feitas as pesquisas?

A BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06790/2026.

A Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores em todo o país entre 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%, e o registro na Justiça Eleitoral é BR-07935/2026.

O AtlasIntel ouviu 5.000 eleitores entre 4 e 9 de setembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-01452/2026.

O Datafolha entrevistou 2.002 eleitores entre 8 e 10 de setembro. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-01833/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.