Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Lula e Flávio após números desta semana

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As últimas pesquisas nacionais antes do primeiro turno indicam Lula numericamente à frente de Flávio Bolsonaro. Contudo, a disputa se acirra consideravelmente nas simulações de segundo turno, onde o empate técnico prevalece entre os candidatos. Entenda as variações e os cenários a poucos dias da eleição.

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Lula aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro nos seis levantamentos nacionais divulgados na última semana antes do primeiro turno, mas a disputa fica mais apertada nas simulações de segundo turno. A distância entre os dois na primeira etapa varia de um a cinco pontos percentuais. No confronto direto, nenhum dos institutos apresenta uma vantagem fora da margem de erro.

As pesquisas BTG/Nexus, Quaest, AtlasIntel, Meio/Ideia, Real Time Big Data e Datafolha foram divulgadas entre segunda-feira, 28 de setembro, e quinta-feira, 1º de outubro. O primeiro turno está marcado para este domingo, 4.

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Qual é a distância entre Lula e Flávio no primeiro turno?

A menor diferença aparece na Meio/Ideia: Lula tem 39,4% das intenções de voto, contra 38,4% de Flávio. A distância de um ponto percentual coloca os dois em empate técnico, considerada a margem de erro de 2,2 pontos.

A AtlasIntel registra Lula com 45,3% e Flávio com 42,2%. A vantagem de 3,1 pontos fica fora do intervalo de empate técnico, já que a margem de erro do levantamento é de um ponto percentual.

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BTG/Nexus e Quaest mostram a mesma distância entre os candidatos: cinco pontos. Na primeira, Lula marca 42%, contra 37% de Flávio. Na Quaest, o placar é de 39% a 34%. Os dois institutos trabalham com margem de erro de dois pontos percentuais.

Na Real Time Big Data, Lula aparece com 43% e Flávio, com 39%. No Datafolha, em votos totais, o presidente tem 42%, ante 38% do senador. Nos dois casos, a diferença de quatro pontos configura empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos.

O que mostram os votos válidos do Datafolha?

O Datafolha também apresentou o cenário de primeiro turno em votos válidos, com exclusão de brancos, nulos e indecisos. Nesse recorte, Lula tem 45%, e Flávio, 40%. A diferença é de cinco pontos percentuais.

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Os percentuais em votos válidos têm uma base de cálculo diferente dos votos totais e não devem ser comparados diretamente com os resultados dos demais institutos apresentados neste consolidado.

Como está o confronto de segundo turno?

A menor distância foi registrada pela AtlasIntel: Flávio tem 47,7%, contra 47,6% de Lula, uma vantagem numérica de apenas 0,1 ponto. Na Meio/Ideia, Lula aparece com 48,5%, e Flávio, com 48%, diferença de 0,5 ponto.

A Quaest mostra empate numérico, com 42% para cada candidato. Na BTG/Nexus, Lula marca 46%, contra 44% de Flávio. Já a Real Time Big Data apresenta o senador numericamente à frente, com 46%, ante 45% do presidente.

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A maior distância desse confronto aparece no Datafolha: Lula tem 48%, e Flávio, 45%. Mesmo a diferença de três pontos permanece dentro do intervalo de empate técnico. Os percentuais de segundo turno são apresentados em votos totais.

O que mudou em relação à semana anterior?

Na BTG/Nexus, Lula passou de 40% para 42% no primeiro turno, enquanto Flávio permaneceu com 37%. A distância numérica aumentou de três para cinco pontos. No segundo turno, o presidente manteve 46%, e o senador oscilou de 45% para 44%.

Na Quaest, Lula passou de 37% para 39%, e Flávio, de 33% para 34%, no primeiro turno. A vantagem numérica do presidente foi de quatro para cinco pontos. No confronto direto, Lula oscilou de 41% para 42% e voltou a empatar numericamente com Flávio, que permaneceu com 42%.

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Na AtlasIntel, ambos recuaram numericamente no primeiro turno: Lula foi de 45,8% para 45,3%, e Flávio, de 43,4% para 42,2%. A distância aumentou de 2,4 para 3,1 pontos. No segundo turno, a vantagem numérica de 0,3 ponto de Lula deu lugar a uma de 0,1 ponto para Flávio, mantendo o empate técnico.

Real Time Big Data e Datafolha mostram os dois candidatos dois pontos acima dos percentuais de primeiro turno da semana anterior. Na Real Time Big Data, Lula passou de 41% para 43%, e Flávio, de 37% para 39%. No Datafolha, o presidente foi de 40% para 42%, e o senador, de 36% para 38%. A distância permaneceu em quatro pontos nos dois levantamentos.

Como estão a rejeição e a firmeza do voto?

A Real Time Big Data registra empate numérico também na rejeição: 49% dos entrevistados dizem que não votariam em Lula, mesmo percentual dos que rejeitam Flávio. Na BTG/Nexus, a rejeição é de 48% para o presidente e 51% para o senador.

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A BTG/Nexus mostra ainda que 87% dos eleitores que escolheram um candidato no primeiro turno consideram a decisão definitiva. Entre os eleitores de Lula, o índice chega a 92%; entre os de Flávio, a 91%.

Na Meio/Ideia, 68,5% dizem estar decididos, enquanto 31,5% admitem trocar de candidato. Os indicadores foram obtidos por pesquisas distintas e devem ser interpretados conforme as perguntas de cada instituto.

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Como foram feitas as pesquisas?

A BTG/Nexus ouviu 2.000 eleitores por telefone entre 25 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com confiança de 95%, e o registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-07557/2026. A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 24 e 27 de setembro, com margem de dois pontos, confiança de 95% e registro BR-06520/2026.

A AtlasIntel ouviu 5.005 eleitores entre 23 e 28 de setembro. A margem de erro é de um ponto percentual, com confiança de 95%, e o registro é BR-04391/2026. A Meio/Ideia realizou 2.000 entrevistas por telefone entre 25 e 28 de setembro, com margem de 2,2 pontos, confiança de 95% e registro BR-08706/2026.

A Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 26 e 30 de setembro, com margem de dois pontos, confiança de 95% e registro BR-09503/2026. O Datafolha ouviu presencialmente 2.506 eleitores entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o levantamento está registrado sob o número BR-08039/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.