Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Lula e Flávio após números da última semana

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Cinco pesquisas divulgadas a duas semanas do 1º turno de 2026 indicam Lula numericamente à frente de Flávio Bolsonaro. Contudo, o cenário para o 2º turno é de empate técnico em quatro dos cinco levantamentos, com a CNT/MDA sendo a exceção. Augusto Cury perdeu espaço, mostrando uma eleição complexa e em constante mudança.

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A duas semanas do primeiro turno das eleições de 2026, as cinco pesquisas divulgadas na última semana mostram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) numericamente à frente de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno, mas um cenário mais apertado quando a disputa fica restrita aos dois. BTG/Nexus, Quaest, AtlasIntel e Datafolha registram empate técnico em uma eventual segunda etapa da eleição. A CNT/MDA é a exceção e aponta vantagem de Lula superior à margem de erro.

No segundo turno, os levantamentos divergem até sobre quem aparece numericamente à frente. Lula lidera na BTG/Nexus, no Datafolha e na CNT/MDA. Flávio fica à frente na Quaest e no AtlasIntel. As diferenças, porém, estão dentro das respectivas margens de erro em quatro das cinco pesquisas.

No primeiro turno, a vantagem de Lula varia de 2,4 a 10,1 pontos percentuais. BTG/Nexus, Quaest, CNT/MDA e AtlasIntel colocam o presidente à frente fora da margem de erro. No Datafolha, os dois estão tecnicamente empatados.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Qual é a distância entre Lula e Flávio no segundo turno?

A menor diferença da semana aparece no AtlasIntel. Flávio tem 47,2% e Lula, 46,8%, vantagem numérica de apenas 0,4 ponto percentual para o senador. Como a margem de erro é de 1 ponto, o resultado configura empate técnico. Na rodada anterior, Flávio também aparecia numericamente à frente, por 46,4% a 46,2%.

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Na BTG/Nexus, Lula retomou a dianteira numérica. O presidente registra 47%, contra 46% de Flávio. Na rodada anterior, Flávio tinha 46% e Lula, 45%. A diferença atual de 1 ponto permanece dentro da margem de erro de 2 pontos.

A Quaest apresenta vantagem numérica de Flávio. O senador tem 42%, contra 40% de Lula. Na rodada anterior, ambos marcavam 41%. Com margem de erro de 2 pontos, os dois continuam tecnicamente empatados.

No Datafolha, Lula aparece com 46%, contra 44% de Flávio. Os percentuais são exatamente os mesmos da rodada anterior e também configuram empate técnico.

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A CNT/MDA é a única pesquisa da semana a apresentar uma distância superior à margem de erro: Lula tem 47,3%, contra 40% de Flávio, uma vantagem de 7,3 pontos percentuais.

Assim, a distância entre os dois no segundo turno varia de 0,4 ponto no AtlasIntel a 7,3 pontos na CNT/MDA.

Quanto Lula e Flávio têm no primeiro turno?

Lula aparece numericamente à frente nos cinco levantamentos, embora o tamanho da vantagem varie significativamente.

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A menor diferença está no AtlasIntel: Lula registra 44,1%, contra 41,7% de Flávio, distância de 2,4 pontos percentuais. Como a margem de erro é de 1 ponto, o presidente aparece à frente fora da margem.

No Datafolha, Lula tem 39% e Flávio, 36%. A diferença de 3 pontos coloca os dois em empate técnico, considerando a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Na rodada anterior, Lula também tinha 39%, enquanto Flávio marcava 35%.

BTG/Nexus e Quaest registram a mesma distância entre os dois: 5 pontos. Na primeira, Lula tem 42% e Flávio, 37%. Na Quaest, o placar é de 36% a 31%.

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A maior vantagem aparece na CNT/MDA. Lula registra 40,5%, contra 30,4% de Flávio, uma distância de 10,1 pontos percentuais.

Os números mostram, portanto, uma amplitude considerável entre os institutos: Lula varia de 36% a 44,1% no primeiro turno, enquanto Flávio aparece entre 30,4% e 41,7%.

O que mudou para Flávio na última semana?

Na BTG/Nexus, os dois candidatos cresceram numericamente no primeiro turno. Lula passou de 39% para 42% e Flávio, de 35% para 37%. Com isso, a distância aumentou de 4 para 5 pontos. No segundo turno, Lula retomou a dianteira numérica: passou de 45% para 47%, enquanto Flávio permaneceu com 46%.

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Na Quaest, a principal mudança aparece no segundo turno. Depois de um empate numérico em 41% na rodada anterior, Flávio passou a registrar 42%, enquanto Lula aparece com 40%. A vantagem de 2 pontos continua dentro da margem de erro.

No Datafolha, Lula permaneceu com 39% no primeiro turno e Flávio passou de 35% para 36%, reduzindo a distância de 4 para 3 pontos. No segundo turno, não houve alteração: Lula tem 46% e Flávio, 44%.

No AtlasIntel, Flávio mantém a dianteira numérica no segundo turno e amplia a diferença de 0,2 para 0,4 ponto percentual, ainda dentro da margem de erro.

As pesquisas, portanto, não sustentam uma tendência única de avanço ou recuo de um dos dois. A convergência está no grau de equilíbrio do segundo turno, em que quatro institutos mantêm Lula e Flávio tecnicamente empatados.

Augusto Cury perdeu espaço no primeiro turno?

Os levantamentos da semana mostram Augusto Cury (Avante) abaixo dos patamares de dois dígitos que havia alcançado anteriormente.

Na BTG/Nexus, Cury passou de 9% para 6%. Duas rodadas antes, havia registrado 11%. Na Quaest, aparece com 7%. CNT/MDA e Datafolha registram 6%.

No AtlasIntel, o candidato tem 3,5% e perde a terceira posição numérica para Renan Santos (Missão), que aparece com 5,1%.

A configuração, portanto, deixou de ser uniforme: Cury aparece numericamente em terceiro na BTG/Nexus, na Quaest, na CNT/MDA e no Datafolha, mas fica em quarto no AtlasIntel.

Cury ainda consegue se aproximar de Lula no segundo turno?

O desempenho de Cury melhora quando ele é testado diretamente contra Lula, mas os resultados variam entre os institutos.

No Datafolha, há empate numérico: Lula e Cury têm 44% cada. Na rodada anterior, o presidente marcava 45% e Cury, 43%.

Na Quaest, Lula aparece com 38% e Cury, com 36%. A diferença de 2 pontos fica dentro da margem de erro.

Na BTG/Nexus, Lula registra 45%, contra 42% de Cury. Na rodada anterior, a situação numérica era inversa: Cury tinha 45% e Lula, 43%.

CNT/MDA e AtlasIntel apresentam distâncias maiores. Na primeira, Lula tem 45,3%, contra 38,4% de Cury. No AtlasIntel, o placar é de 45,6% a 37,8%.

Quais outros candidatos conseguem se aproximar de Lula?

A Quaest apresenta o maior número de confrontos tecnicamente equilibrados. Lula registra 41% contra 39% de Ronaldo Caiado (PSD), 41% contra 38% de Renan Santos e 38% contra 36% de Cury. Considerando a margem de erro de 2 pontos, os três cenários são de empate técnico.

No Datafolha, além dos empates com Flávio e Cury, Caiado também fica dentro da margem de erro: Lula tem 46%, contra 42% do ex-governador de Goiás. Contra Romeu Zema (Novo), o presidente marca 49% a 39%; diante de Renan, 47% a 38%.

Na BTG/Nexus, Lula registra 47% contra 41% de Caiado, 49% contra 39% de Zema, 48% contra 37% de Renan e 45% contra 42% de Cury.

A CNT/MDA coloca Lula à frente de todos os adversários testados: 45,3% a 38,4% contra Cury, 46,4% a 37,3% contra Caiado, 47,3% a 33,9% contra Renan e 47,7% a 34,5% contra Zema.

No AtlasIntel, Lula também lidera esses quatro confrontos: 46,3% a 43,7% contra Zema, 46% a 41,7% contra Caiado, 45,6% a 37,8% contra Cury e 46,1% a 29,7% contra Renan.

O que os números da última semana deixam mais claro?

O primeiro turno ainda apresenta Lula numericamente à frente de Flávio nos cinco levantamentos. A vantagem é de 2,4 pontos no AtlasIntel, 3 no Datafolha, 5 na BTG/Nexus, 5 na Quaest e 10,1 na CNT/MDA. Apenas o Datafolha coloca os dois em empate técnico nessa etapa.

No segundo turno, a fotografia muda. Flávio aparece numericamente à frente por 0,4 ponto no AtlasIntel e por 2 pontos na Quaest. Lula lidera numericamente por 1 ponto na BTG/Nexus e por 2 no Datafolha. Todos esses resultados configuram empate técnico.

A CNT/MDA destoa do grupo ao registrar Lula 7,3 pontos à frente de Flávio, diferença superior à margem de erro.

O conjunto das cinco pesquisas, portanto, mantém Lula na dianteira numérica do primeiro turno, mas mostra um segundo turno sem liderança estatisticamente definida em quatro dos cinco levantamentos.

Como foram feitas as pesquisas?

A BTG/Nexus ouviu 2.003 eleitores por telefone entre 11 e 13 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04076/2026.

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%, e o registro na Justiça Eleitoral é BR-03607/2026.

A CNT/MDA ouviu 2.002 eleitores entre 9 e 13 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada sob o número BR-06902/2026.

O AtlasIntel entrevistou 5.018 eleitores entre 11 e 16 de setembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, com nível de confiança de 95%, e o registro no TSE é BR-06221/2026.

O Datafolha ouviu 2.002 eleitores em todo o país entre 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-04029/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.