Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Lula e Flávio após números da última semana

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As últimas pesquisas eleitorais, a poucos dias do primeiro turno, mostram um cenário de disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro. Ambos aparecem em empate técnico nas simulações de segundo turno e com margens estreitas no primeiro. Acompanhe os detalhes de cada levantamento e a evolução dos números.

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Lula e Flávio Bolsonaro chegam à reta final antes do primeiro turno separados por margens estreitas nas pesquisas divulgadas nesta semana. O presidente aparece numericamente à frente do senador do PL em todos os cinco cenários de primeiro turno. Nas simulações de segundo turno, a diferença varia de 0,3 a dois pontos percentuais: Lula lidera em três levantamentos, e Flávio, em dois. Todos apontam empate técnico entre os dois no confronto direto de segundo turno.

A menor distância foi registrada pela AtlasIntel, divulgada na quarta-feira, 23: Lula tem 47,7%, e Flávio, 47,4%. Na BTG/Nexus, o placar é de 46% a 45% para o presidente; na Quaest, de 42% a 41% para o senador. A Real Time Big Data mostra Flávio com 45% e Lula com 44%. Já no Datafolha, divulgado na quinta-feira, 24, Lula marca 47%, contra 45% de Flávio.

Os levantamentos foram feitos por institutos diferentes, com amostras, períodos de coleta e margens de erro próprios. Seus percentuais mostram como cada pesquisa retratou a disputa, mas não compõem uma série única de evolução do voto.

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Qual é a distância entre Lula e Flávio no primeiro turno?

Lula lidera numericamente os cinco cenários apresentados. Na BTG/Nexus, tem 40% das intenções de voto, ante 37% de Flávio. Na Quaest, os percentuais são de 37% e 33%. A Real Time Big Data mostra 41% para o presidente e 37% para o senador, enquanto o Datafolha aponta 40% a 36%. Nos três institutos que trabalham com margem de erro de dois pontos percentuais nesses cenários, os dois estão tecnicamente empatados.

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A AtlasIntel registra 45,8% para Lula e 43,4% para Flávio — uma distância de 2,4 pontos percentuais. O levantamento informa margem de erro de um ponto percentual.

Os demais candidatos aparecem distantes da dupla. Augusto Cury alcança 6% na BTG/Nexus, na Quaest e na Real Time Big Data; no Datafolha, tem 5%. Renan Santos também marca 6% na Real Time Big Data e chega a 4,5% na AtlasIntel.

O que mudou em relação às pesquisas anteriores?

Na BTG/Nexus, Lula passou de 42% para 40% no primeiro turno, enquanto Flávio permaneceu com 37%. A vantagem numérica do presidente diminuiu de cinco para três pontos. No segundo turno, os dois oscilaram um ponto para baixo: Lula foi de 47% para 46%, e Flávio, de 46% para 45%.

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Na Quaest, Flávio manteve os 42% que tinha no segundo turno, enquanto Lula passou de 40% para 41%. A vantagem numérica do senador caiu de dois pontos para um. A pesquisa passou a apontar empate técnico também entre os dois no primeiro turno, com 37% para Lula e 33% para Flávio.

O Datafolha mostra pouca mudança em uma semana. Lula passou de 39% para 40% no primeiro turno, e Flávio permaneceu com 36%. No segundo, os dois oscilaram um ponto para cima, preservando a distância de dois pontos: o placar passou de 46% a 44% para 47% a 45%.

Na Real Time Big Data, Lula foi de 38% para 41% no primeiro turno, e Flávio, de 30% para 37%, na comparação com o cenário sem Pablo Marçal apresentado na rodada anterior. No segundo turno, o empate numérico em 44% deu lugar a 45% para Flávio e 44% para Lula. As diferenças entre os cenários de primeiro turno precisam ser consideradas nessa comparação.

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O que as pesquisas mostram sobre rejeição?

Lula e Flávio também registram índices próximos de rejeição, embora cada instituto apresente a medida conforme sua própria pergunta. Na BTG/Nexus, 49% rejeitam o presidente e 50%, o senador. Na Quaest, os percentuais são de 55% para Lula e 56% para Flávio.

A AtlasIntel registra 51,6% de rejeição a Lula e 50,6% a Flávio. Na Real Time Big Data, os índices são de 50% e 49%, respectivamente. Os resultados reforçam o peso da avaliação negativa dos dois líderes da disputa, sem indicar, por si só, para quem irão os votos dos demais candidatos.

Como foram feitas as pesquisas?

A BTG/Nexus ouviu 2.006 pessoas por telefone entre 18 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-00485/2026.

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 17 e 20 de setembro, com margem de erro de dois pontos e nível de confiança de 95%.

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A AtlasIntel ouviu 5.015 eleitores entre 17 e 22 de setembro. A margem de erro informada é de um ponto percentual, o nível de confiança é de 95% e o registro no TSE é BR-04739/2026.

A Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 19 e 23 de setembro, com margem de erro de dois pontos e confiança de 95%.

O Datafolha realizou 2.002 entrevistas presenciais entre 22 e 23 de setembro. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais e foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-00304/2026.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.