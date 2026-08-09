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Política

Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Lula e Flávio após números da semana

Levantamentos BTG/Nexus, Genial/Quaest e Meio/Ideia mantêm o presidente na liderança, mas apontam vantagens que variam de quatro a nove pontos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 10h24
O senador Flávio Bolsonaro e o presidente Lula
O senador Flávio Bolsonaro e o presidente Lula (Evaristo Sá/AFP)
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Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Lula e Flávio após números da semana Priorizar nos meus resultados Google

Três pesquisas nacionais divulgadas na última semana mantiveram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) na corrida presidencial, mas mostraram diferenças importantes sobre o tamanho dessa vantagem. Nos levantamentos BTG/Nexus, Genial/Quaest e Meio/Ideia, a distância entre os dois varia de quatro a nove pontos percentuais no primeiro turno. No confronto direto, a diferença fica entre apenas um e 5,5 pontos.

Apesar das diferentes fotografias produzidas pelos institutos, as pesquisas convergem no desenho central da disputa: Lula permanece numericamente à frente, Flávio está consolidado como seu principal adversário e os demais candidatos continuam distantes dos dois primeiros colocados.

Qual pesquisa mostra a disputa mais apertada?

É a BTG/Nexus que registra a menor distância entre Lula e Flávio Bolsonaro. No primeiro turno, o presidente aparece com 41% das intenções de voto, contra 37% do senador. Na comparação com a rodada anterior do próprio instituto, Lula oscilou de 42% para 41%, enquanto Flávio avançou de 33% para 37%. Com isso, a diferença entre os dois caiu de nove para quatro pontos percentuais.

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Ronaldo Caiado (PSD) aparece em seguida, com 5%, enquanto Renan Santos (Missão) tem 4% e Romeu Zema (Novo), 3%. Os demais nomes registram 1% ou menos.

O cenário fica ainda mais equilibrado no segundo turno. Lula marca 46% contra 45% de Flávio. Considerada a margem de erro de dois pontos, os dois estão tecnicamente empatados.

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Nas demais simulações, Lula registra 46% contra 42% de Caiado, 46% contra 40% de Zema e 47% ante 37% de Renan.

A BTG/Nexus entrevistou 2.002 eleitores entre 31 de julho e 2 de agosto. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95% e está registrado no TSE sob o número BR-02874/2026.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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O que a Quaest mostra sobre a distância entre Lula e Flávio?

A Genial/Quaest também registrou uma aproximação entre os dois principais candidatos na comparação com sua rodada anterior.

Lula aparece com 39% no primeiro turno, enquanto Flávio tem 30%. Em julho, o placar era de 40% a 28%. Assim, a vantagem do presidente caiu de doze para nove pontos percentuais.

Renan e Caiado aparecem com 4% cada, seguidos por Zema, com 2%. Os demais candidatos oscilam entre 0% e 1%.

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No segundo turno, Lula tem 44% contra 39% de Flávio. A diferença, que era de oito pontos em julho, caiu para cinco. Contra os outros adversários testados, o presidente registra 46% a 34% diante de Zema, 45% a 37% contra Caiado e 45% a 35% diante de Renan.

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores em 120 municípios entre 31 de julho e 3 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-06591/2026.

Qual é o cenário registrado pela Meio/Ideia?

A Meio/Ideia coloca a distância entre as observadas pela BTG/Nexus e pela Quaest.

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No primeiro turno, Lula aparece com 43% das intenções de voto e Flávio registra 35%, uma vantagem de oito pontos para o presidente. Os dois avançaram cerca de três pontos em relação à rodada anterior do instituto.

Caiado tem 5,7%, Renan aparece com 4,7% e Zema registra 2,6%. Considerada a margem de erro, os três estão tecnicamente empatados.

No segundo turno, Lula chega a 48,5%, contra 43% de Flávio, diferença de 5,5 pontos percentuais. O presidente também aparece à frente dos demais adversários: marca 48,5% contra 40% de Caiado, 48,5% ante 37% de Zema e 48% contra 34,7% de Renan.

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A Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores entre 31 de julho e 3 de agosto. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada sob o número BR-04579/2026.

Qual é hoje a distância entre Lula e Flávio?

A resposta varia conforme o instituto.

No primeiro turno, a BTG/Nexus aponta a menor distância: quatro pontos, com Lula à frente por 41% a 37%. Na Meio/Ideia, são oito pontos, com placar de 43% a 35%. A Quaest registra a maior vantagem entre os levantamentos da semana, de nove pontos, com 39% a 30%.

No segundo turno, as diferenças diminuem. A BTG/Nexus registra apenas um ponto entre os dois, com empate técnico de 46% a 45%. A Quaest aponta cinco pontos, por 44% a 39%, e a Meio/Ideia mostra 5,5 pontos, com 48,5% a 43%.

Os números mostram que não há uma medida única para a vantagem de Lula, resultado das diferenças de metodologia, amostragem e período de coleta de cada levantamento. Há, entretanto, uma convergência entre as três pesquisas divulgadas na semana: todas colocam o presidente numericamente à frente e mostram Flávio Bolsonaro como o adversário mais próximo.

O que mudou em relação às rodadas anteriores?

BTG/Nexus e Quaest registraram redução da vantagem de Lula sobre Flávio na comparação com seus levantamentos anteriores. Na BTG/Nexus, a distância do primeiro turno caiu de nove para quatro pontos. Na Quaest, passou de doze para nove.

A Meio/Ideia apresentou um movimento diferente: Lula e Flávio avançaram aproximadamente na mesma proporção, preservando uma distância de oito pontos entre eles no primeiro turno.

O conjunto dos levantamentos, portanto, mantém a estrutura que vem marcando a corrida presidencial: Lula na liderança, Flávio como principal adversário e um grupo de candidatos disputando uma terceira colocação ainda muito distante dos dois primeiros. A principal diferença está no grau de competitividade apontado por cada instituto — sobretudo no segundo turno, em que a vantagem do presidente varia de um a 5,5 pontos percentuais.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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