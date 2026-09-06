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Política

Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Lula e Flávio após números da semana

Cinco levantamentos colocam o presidente à frente no primeiro turno, mas quatro apontam empate técnico entre os dois no confronto direto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 09h50
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ruy Baron/BaronImagens/Divulgação)
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Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Lula e Flávio após números da semana Priorizar nos meus resultados Google

A sequência de pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana reforçou a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno, mas mostrou uma disputa bem mais apertada contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno. Dos cinco institutos que apresentaram novos números — BTG/Nexus, AtlasIntel, Real Time Big Data, Quaest e Datafolha —, quatro colocaram os dois em situação de empate técnico no confronto direto.

No primeiro turno, o quadro é diferente. Lula aparece à frente em todos os levantamentos, com vantagens que variam de 5 a 9,7 pontos percentuais sobre Flávio. A semana também produziu uma nova convergência entre os institutos: Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro lugar nas cinco pesquisas, com índices entre 7,8% e 11%.

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O que as pesquisas mostram sobre um segundo turno entre Lula e Flávio?

É no confronto direto que a distância entre os dois principais candidatos diminui. A BTG/Nexus registra 46% para Lula e 45% para Flávio, diferença de apenas 1 ponto percentual. É a segunda rodada consecutiva do instituto em que os dois aparecem praticamente no mesmo patamar.

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Na Real Time Big Data, o empate é também numérico: Lula e Flávio têm 44% cada. Houve uma aproximação em relação à rodada anterior do instituto, realizada em julho, quando o presidente tinha 45% e o senador, 42%.

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A Quaest apresenta cenário semelhante. Lula marca 42%, contra 41% de Flávio, mantendo os dois dentro da margem de erro.

No Datafolha, o presidente tem 46% e o senador, 44%. A diferença de 2 pontos percentuais também configura empate técnico. Na rodada anterior, Lula aparecia com 47%, ante 43% de Flávio.

O AtlasIntel é a exceção entre os levantamentos da semana. O instituto registra 47,1% para Lula e 42,6% para Flávio, uma vantagem de 4,5 pontos percentuais. Como a margem de erro é de 1 ponto, o presidente aparece à frente fora da margem.

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Assim, quatro dos cinco institutos colocam Lula e Flávio tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno.

Qual é a distância entre Lula e Flávio no primeiro turno?

A vantagem de Lula é maior quando todos os candidatos são apresentados aos eleitores.

A menor distância da semana aparece no Datafolha. O presidente registra 38%, contra 33% de Flávio, uma diferença de 5 pontos percentuais.

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Na BTG/Nexus, Lula tem 39% e Flávio, 33%, vantagem de 6 pontos. Na rodada anterior do instituto, os dois marcavam 41% e 37%, respectivamente.

Real Time Big Data e Quaest apontam uma distância de 8 pontos. Na primeira, Lula aparece com 38% e Flávio, com 30%, considerando o cenário sem Pablo Marçal (PRTB). Na Quaest, o placar é de 37% a 29%.

A maior diferença foi registrada pelo AtlasIntel. Lula tem 43,4%, contra 33,7% de Flávio, uma vantagem de 9,7 pontos percentuais.

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Apesar das diferenças de metodologia e dos percentuais registrados, os cinco levantamentos apresentam a mesma ordem entre os dois primeiros colocados: Lula na liderança e Flávio na segunda posição.

Augusto Cury assume a terceira posição

A principal novidade comum às pesquisas da semana aparece logo atrás dos dois líderes. Augusto Cury passou a ocupar a terceira posição nos cinco levantamentos.

A mudança é mais acentuada na BTG/Nexus. O candidato do Avante passou de 2% para 11% em uma semana. No Datafolha, avançou de 2%, em 21 de agosto, para 8% na nova rodada.

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O movimento também aparece no AtlasIntel, em que Cury passou de 3% em julho para 7,8%. A Real Time Big Data registra 11% para o candidato, enquanto a Quaest aponta 10%.

Com isso, Cury aparece entre 7,8% e 11% nos cinco levantamentos e ocupa isoladamente ou de forma numérica a terceira colocação, atrás de Lula e Flávio.

Lula e Flávio também estão próximos na rejeição

Os institutos que divulgaram dados de rejeição mostram equilíbrio também nesse indicador.

Na BTG/Nexus, 50% dos entrevistados afirmam que não votariam em Flávio de jeito nenhum, enquanto 49% dizem o mesmo sobre Lula. Na Real Time Big Data, ambos registram rejeição de 50%.

O AtlasIntel apresenta 52,7% de rejeição a Flávio e 52% a Lula. Em todos esses levantamentos, a diferença entre os dois fica dentro das respectivas margens de erro.

Cury registra rejeição inferior à dos dois líderes nos institutos que mediram o indicador: 18,5% no AtlasIntel e 28% na Real Time Big Data.

O que os números da semana deixam mais claro?

Consideradas em conjunto, as cinco pesquisas mostram dois cenários distintos. Lula preserva uma vantagem mais confortável sobre Flávio quando o eleitor recebe uma lista mais ampla de candidatos no primeiro turno, mas essa distância diminui quando a escolha é reduzida aos dois nomes.

No primeiro turno, a vantagem do presidente varia de 5 pontos no Datafolha a 9,7 pontos no AtlasIntel. No segundo, a diferença vai de zero na Real Time Big Data a 4,5 pontos no AtlasIntel. BTG/Nexus, Quaest e Datafolha registram vantagens numéricas para Lula de apenas 1 ou 2 pontos.

A semana também acrescentou um novo elemento ao quadro eleitoral. Pela primeira vez, os cinco principais levantamentos divulgados no mesmo período convergem ao colocar Augusto Cury atrás de Lula e Flávio, com percentuais próximos ou superiores a 10% em três deles.

As pesquisas foram realizadas em períodos próximos, mas utilizaram metodologias e amostras diferentes. A BTG/Nexus ouviu 2.005 eleitores por telefone entre 28 e 30 de agosto, com margem de erro de 2 pontos percentuais. O AtlasIntel entrevistou 5.014 pessoas entre 25 e 30 de agosto e tem margem de erro de 1 ponto. A Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores entre 27 e 31 de agosto, com margem de 2 pontos. A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 30 de agosto e 1º de setembro, com margem de 2 pontos e nível de confiança de 95%. Já o Datafolha ouviu 2.002 eleitores em 125 cidades entre 1º e 2 de setembro, com margem de erro de 2 pontos percentuais.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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