Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Lula e Flávio após números da semana

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Uma série de pesquisas eleitorais da semana aponta Lula na liderança do primeiro turno, mas revela uma disputa acirrada contra Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno, com quatro institutos indicando empate técnico. A principal novidade é a consolidação de Augusto Cury na terceira posição em todos os levantamentos.

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A sequência de pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana reforçou a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno, mas mostrou uma disputa bem mais apertada contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno. Dos cinco institutos que apresentaram novos números — BTG/Nexus, AtlasIntel, Real Time Big Data, Quaest e Datafolha —, quatro colocaram os dois em situação de empate técnico no confronto direto.

No primeiro turno, o quadro é diferente. Lula aparece à frente em todos os levantamentos, com vantagens que variam de 5 a 9,7 pontos percentuais sobre Flávio. A semana também produziu uma nova convergência entre os institutos: Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro lugar nas cinco pesquisas, com índices entre 7,8% e 11%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que as pesquisas mostram sobre um segundo turno entre Lula e Flávio?

É no confronto direto que a distância entre os dois principais candidatos diminui. A BTG/Nexus registra 46% para Lula e 45% para Flávio, diferença de apenas 1 ponto percentual. É a segunda rodada consecutiva do instituto em que os dois aparecem praticamente no mesmo patamar.

Na Real Time Big Data, o empate é também numérico: Lula e Flávio têm 44% cada. Houve uma aproximação em relação à rodada anterior do instituto, realizada em julho, quando o presidente tinha 45% e o senador, 42%.

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A Quaest apresenta cenário semelhante. Lula marca 42%, contra 41% de Flávio, mantendo os dois dentro da margem de erro.

No Datafolha, o presidente tem 46% e o senador, 44%. A diferença de 2 pontos percentuais também configura empate técnico. Na rodada anterior, Lula aparecia com 47%, ante 43% de Flávio.

O AtlasIntel é a exceção entre os levantamentos da semana. O instituto registra 47,1% para Lula e 42,6% para Flávio, uma vantagem de 4,5 pontos percentuais. Como a margem de erro é de 1 ponto, o presidente aparece à frente fora da margem.

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Assim, quatro dos cinco institutos colocam Lula e Flávio tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno.

Qual é a distância entre Lula e Flávio no primeiro turno?

A vantagem de Lula é maior quando todos os candidatos são apresentados aos eleitores.

A menor distância da semana aparece no Datafolha. O presidente registra 38%, contra 33% de Flávio, uma diferença de 5 pontos percentuais.

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Na BTG/Nexus, Lula tem 39% e Flávio, 33%, vantagem de 6 pontos. Na rodada anterior do instituto, os dois marcavam 41% e 37%, respectivamente.

Real Time Big Data e Quaest apontam uma distância de 8 pontos. Na primeira, Lula aparece com 38% e Flávio, com 30%, considerando o cenário sem Pablo Marçal (PRTB). Na Quaest, o placar é de 37% a 29%.

A maior diferença foi registrada pelo AtlasIntel. Lula tem 43,4%, contra 33,7% de Flávio, uma vantagem de 9,7 pontos percentuais.

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Apesar das diferenças de metodologia e dos percentuais registrados, os cinco levantamentos apresentam a mesma ordem entre os dois primeiros colocados: Lula na liderança e Flávio na segunda posição.

Augusto Cury assume a terceira posição

A principal novidade comum às pesquisas da semana aparece logo atrás dos dois líderes. Augusto Cury passou a ocupar a terceira posição nos cinco levantamentos.

A mudança é mais acentuada na BTG/Nexus. O candidato do Avante passou de 2% para 11% em uma semana. No Datafolha, avançou de 2%, em 21 de agosto, para 8% na nova rodada.

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O movimento também aparece no AtlasIntel, em que Cury passou de 3% em julho para 7,8%. A Real Time Big Data registra 11% para o candidato, enquanto a Quaest aponta 10%.

Com isso, Cury aparece entre 7,8% e 11% nos cinco levantamentos e ocupa isoladamente ou de forma numérica a terceira colocação, atrás de Lula e Flávio.

Lula e Flávio também estão próximos na rejeição

Os institutos que divulgaram dados de rejeição mostram equilíbrio também nesse indicador.

Na BTG/Nexus, 50% dos entrevistados afirmam que não votariam em Flávio de jeito nenhum, enquanto 49% dizem o mesmo sobre Lula. Na Real Time Big Data, ambos registram rejeição de 50%.

O AtlasIntel apresenta 52,7% de rejeição a Flávio e 52% a Lula. Em todos esses levantamentos, a diferença entre os dois fica dentro das respectivas margens de erro.

Cury registra rejeição inferior à dos dois líderes nos institutos que mediram o indicador: 18,5% no AtlasIntel e 28% na Real Time Big Data.

O que os números da semana deixam mais claro?

Consideradas em conjunto, as cinco pesquisas mostram dois cenários distintos. Lula preserva uma vantagem mais confortável sobre Flávio quando o eleitor recebe uma lista mais ampla de candidatos no primeiro turno, mas essa distância diminui quando a escolha é reduzida aos dois nomes.

No primeiro turno, a vantagem do presidente varia de 5 pontos no Datafolha a 9,7 pontos no AtlasIntel. No segundo, a diferença vai de zero na Real Time Big Data a 4,5 pontos no AtlasIntel. BTG/Nexus, Quaest e Datafolha registram vantagens numéricas para Lula de apenas 1 ou 2 pontos.

A semana também acrescentou um novo elemento ao quadro eleitoral. Pela primeira vez, os cinco principais levantamentos divulgados no mesmo período convergem ao colocar Augusto Cury atrás de Lula e Flávio, com percentuais próximos ou superiores a 10% em três deles.

As pesquisas foram realizadas em períodos próximos, mas utilizaram metodologias e amostras diferentes. A BTG/Nexus ouviu 2.005 eleitores por telefone entre 28 e 30 de agosto, com margem de erro de 2 pontos percentuais. O AtlasIntel entrevistou 5.014 pessoas entre 25 e 30 de agosto e tem margem de erro de 1 ponto. A Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores entre 27 e 31 de agosto, com margem de 2 pontos. A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 30 de agosto e 1º de setembro, com margem de 2 pontos e nível de confiança de 95%. Já o Datafolha ouviu 2.002 eleitores em 125 cidades entre 1º e 2 de setembro, com margem de erro de 2 pontos percentuais.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.