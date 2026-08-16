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Política

Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Lula e Flávio após números da semana

Quaest e BTG/Nexus colocam presidente e senador em empate técnico no segundo turno; CNT/MDA registra vantagem maior para o petista

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 11h07
Montagem de dois políticos: à esquerda, um homem de cabelo escuro e olhos claros, olhando para cima e à direita, com a boca entreaberta; à direita, um homem idoso de cabelo e barba brancos, com a boca aberta e um microfone preto à frente
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ton Molina/Agência Senado/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Lula e Flávio após números da semana Priorizar nos meus resultados Google

A disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece mais apertada nas pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana. Dos três levantamentos nacionais que trouxeram novos números sobre a corrida ao Planalto, dois — Quaest e BTG/Nexus — colocam os dois principais nomes da disputa em situação de empate técnico em um eventual segundo turno. A CNT/MDA mantém uma vantagem mais ampla para o petista, embora também tenha registrado redução da distância em relação à rodada anterior.

No primeiro turno, o quadro é mais uniforme. Lula lidera numericamente os três levantamentos, com vantagens que variam de cinco a 13,7 pontos percentuais sobre Flávio. Os demais candidatos permanecem distantes dos dois primeiros colocados.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Segundo turno tem empate técnico em duas pesquisas

A principal diferença entre os levantamentos está no tamanho da vantagem de Lula em um confronto direto com Flávio.

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Na pesquisa Quaest, divulgada na sexta-feira, 14, o presidente aparece com 43% das intenções de voto, contra 40% do senador. A diferença de três pontos coloca os dois em empate técnico diante da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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O cenário é semelhante na BTG/Nexus. Lula registra 47% e Flávio, 44%. Também neste caso, os três pontos de distância estão dentro dos intervalos determinados pela margem de erro de dois pontos.

A CNT/MDA apresenta uma fotografia diferente. Lula tem 48%, contra 39,1% de Flávio, uma vantagem de 8,9 pontos percentuais. Embora o presidente permaneça isolado numericamente na liderança, a distância diminuiu desde junho, quando o instituto registrava 49% para o petista e 37% para o senador — diferença de doze pontos.

Assim, os três institutos colocam Lula numericamente à frente, mas Quaest e BTG/Nexus indicam uma disputa dentro da margem de erro, enquanto a CNT/MDA registra uma vantagem mais confortável para o presidente.

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Distância diminui na Quaest e na CNT/MDA

A comparação com as rodadas anteriores mostra movimentos diferentes de acordo com o instituto.

Na Quaest, Lula oscilou de 44% para 43%, enquanto Flávio passou de 39% para 40%. Com isso, a diferença entre os dois caiu de cinco para três pontos percentuais.

Na CNT/MDA, o movimento também foi de aproximação. Lula recuou numericamente de 49% para 48%, enquanto Flávio avançou de 37% para 39,1%. A distância diminuiu de doze para 8,9 pontos.

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A BTG/Nexus caminhou na direção oposta nesta rodada. Lula passou de 46% para 47% e Flávio, de 45% para 44%. A diferença, portanto, aumentou de um para três pontos. Os dois, porém, permaneceram tecnicamente empatados.

Lula mantém vantagem no primeiro turno

No primeiro turno, Lula aparece à frente em todos os levantamentos divulgados na semana.

A menor distância está na BTG/Nexus. O presidente tem 40% das intenções de voto, contra 35% de Flávio. Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 5%, Renan Santos (Missão), com 4%, e Romeu Zema (Novo), com 3%.

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Na Quaest, Lula registra 38%, sete pontos à frente de Flávio, com 31%. Caiado e Renan aparecem com 4% cada. O instituto ressalva que o cenário não pode ser diretamente comparado ao da rodada anterior porque houve mudança na relação de candidatos apresentados aos entrevistados.

A maior diferença entre os dois líderes aparece na CNT/MDA: Lula tem 42,4%, contra 28,7% de Flávio. Caiado registra 4%, Zema, 3,8%, e Renan, 2,8%.

Apesar das diferenças de metodologia e dos percentuais registrados, os três levantamentos apresentam a mesma configuração: Lula ocupa a primeira posição, Flávio está em segundo e os demais candidatos aparecem em patamar significativamente inferior.

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Eleitores dos dois polos mostram voto consolidado

Outro ponto de convergência está no grau de definição dos eleitores de Lula e Flávio.

Na BTG/Nexus, 80% dos entrevistados que declaram voto no presidente dizem que a escolha já está tomada. Entre os eleitores de Flávio, o índice chega a 83%.

A CNT/MDA encontra números semelhantes. Entre os eleitores de Lula, 80% afirmam que o voto é definitivo, ante 79% entre os que escolhem Flávio. Considerando todos os entrevistados que indicaram algum candidato, 71,2% dizem estar decididos, enquanto 28,8% admitem a possibilidade de mudar de opinião.

Os dados indicam que a disputa entre os dois líderes ocorre com bases eleitorais que, em grande parte, já declaram escolhas consolidadas.

Rejeição também aproxima Lula e Flávio

A polarização aparece ainda nos índices de rejeição. Na BTG/Nexus, 48% afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 50% dizem o mesmo sobre Flávio.

Na CNT/MDA, a rejeição ao senador é mais elevada: 54,5% afirmam que não votariam nele, ante 46,2% que rejeitam o presidente. Quando a pergunta é feita de maneira espontânea, Flávio também aparece à frente, citado por 42,1%, contra 39,8% de Lula.

Os números mostram que, ao mesmo tempo em que concentram a maior parcela das intenções de voto, os dois principais nomes da disputa também enfrentam resistências expressivas no eleitorado.

Flávio é quem mais se aproxima de Lula no segundo turno

Os cenários envolvendo outros candidatos reforçam a posição de Flávio como o adversário que mais se aproxima de Lula nos levantamentos da semana.

Na BTG/Nexus, o presidente aparece com 47% contra 40% de Zema, 46% contra 42% de Caiado e 46% contra 37% de Renan. Entre os confrontos testados, apenas a disputa com Flávio termina em empate técnico.

Na Quaest, Lula também abre vantagens maiores diante dos demais adversários. O petista registra 44% contra 37% tanto de Caiado quanto de Renan e 45% contra 34% de Zema.

A fotografia produzida pelas pesquisas desta semana, portanto, mantém Lula na liderança da corrida presidencial e Flávio como seu adversário mais próximo. A dimensão dessa vantagem ainda varia de forma relevante entre os institutos: enquanto Quaest e BTG/Nexus mostram um confronto direto dentro da margem de erro, a CNT/MDA ainda registra uma distância de quase nove pontos entre os dois.

Metodologia

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 10 e 13 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-06773/2026.

A BTG/Nexus ouviu 2.001 eleitores por telefone, pelo sistema CATI, entre 7 e 9 de agosto. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais e intervalo de confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08428/2026.

A CNT/MDA entrevistou 2.002 pessoas entre 5 e 9 de agosto, presencialmente, em domicílios e pontos de fluxo. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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