Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Flávio e Lula após últimos números da semana
Nove levantamentos divulgados entre sábado e a madrugada deste domingo apontam empate técnico, com o senador numericamente à frente
Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegam à votação do segundo turno, neste domingo, 25, em situação de empate técnico nas últimas nove pesquisas divulgadas. O senador aparece numericamente à frente nos oito levantamentos publicados no sábado, 24, e no PoderData/Aya, apresentado na madrugada deste domingo.
Entre as pesquisas que divulgaram estimativas de votos válidos, a distância varia de 0,2 ponto percentual, na Futura, a quatro pontos, na Gerp. Datafolha, Quaest e PoderData registram o mesmo placar: 51% para Flávio e 49% para Lula.
Os resultados mostram equilíbrio na disputa, mas não formam uma única série. Cada levantamento tem sua metodologia, período de coleta e margem de erro. Os percentuais de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, também precisam ser diferenciados dos votos totais, que consideram todos os entrevistados.
O que mostram Datafolha, Quaest e PoderData?
Datafolha e Quaest, divulgados no sábado, apresentam Flávio com 51% dos votos válidos e Lula com 49%. Ambos têm margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Nos votos totais, os resultados são diferentes. O Datafolha registra 48% para o senador e 47% para o presidente. Na Quaest, Flávio tem 46% e Lula, 45%. Nos dois casos, a distância numérica é de um ponto percentual.
O PoderData/Aya, divulgado à 0h01 deste domingo, também mostra 51% a 49% nos votos válidos. O placar repete os percentuais da rodada apresentada na quinta-feira, 22. A margem de erro é de 1,6 ponto percentual, mantendo o empate técnico.
Onde a distância entre os candidatos é menor?
A Futura apresenta o resultado numericamente mais apertado entre as estimativas de votos válidos informadas: Flávio tem 50,1% e Lula, 49,9%. A diferença é de 0,2 ponto percentual, com margem de erro de 2,2 pontos. Não foi apresentada estimativa de votos totais no material divulgado.
Na BTG/Nexus, o senador registra 50,5% dos votos válidos e o presidente, 49,5%, uma distância de um ponto. Considerados todos os entrevistados, os percentuais são de 47% para Flávio e 46% para Lula. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.
A CNT/MDA também aponta proximidade: Flávio aparece com 50,7% dos votos válidos, contra 49,3% de Lula. Nos votos totais, são 46,3% e 45%, respectivamente. O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos.
Como está a disputa na AtlasIntel e na Gerp?
A AtlasIntel apresenta Flávio com 50,8% dos votos válidos e Lula com 49,2%. A diferença de 1,6 ponto percentual configura empate técnico, considerada a margem de erro de um ponto para cada candidato.
Nos votos totais, o senador registra 49,9%, enquanto o presidente tem 48,4%.
A Gerp mostra a maior distância numérica entre os candidatos nos votos válidos: 52% para Flávio e 48% para Lula. A diferença de quatro pontos configura empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos percentuais. Nos votos totais, o placar é de 49% a 46% para o senador.
O que mostra a pesquisa Palver?
A Palver registra Flávio com 50% das intenções de voto e Lula com 49%, considerando todos os entrevistados. A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,2 pontos.
O levantamento não divulgou estimativa de votos válidos. Por isso, seus percentuais devem ser comparados aos cenários de votos totais dos demais institutos.
Houve mudança nas últimas rodadas?
No PoderData, os 51% de Flávio e os 49% de Lula nos votos válidos repetem o resultado de três dias antes. Na CNT/MDA, o senador oscilou de 50,5% para 50,7%, enquanto o presidente passou de 49,5% para 49,3%.
As variações da CNT/MDA ficaram dentro da margem de erro e preservaram o cenário de equilíbrio. As diferenças entre institutos, por sua vez, não indicam uma trajetória de avanço ou recuo: movimentos devem ser acompanhados dentro da série de cada empresa.
Quais são as margens de erro?
Datafolha, Quaest e Gerp informam margem de erro de dois pontos percentuais. BTG/Nexus, CNT/MDA, Palver e Futura trabalham com 2,2 pontos. Na AtlasIntel, a margem é de um ponto, e no PoderData/Aya, de 1,6 ponto.
As oito pesquisas divulgadas no sábado e o levantamento apresentado na madrugada deste domingo colocam os candidatos em empate técnico, embora Flávio mantenha vantagem numérica em todos eles.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.