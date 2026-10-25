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Política

Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Flávio e Lula após últimos números da semana

Nove levantamentos divulgados entre sábado e a madrugada deste domingo apontam empate técnico, com o senador numericamente à frente

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 09h35
Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Douglas Magno e Gledston Tavares/AFP)
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Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Flávio e Lula após últimos números da semana Priorize VEJA no Google

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegam à votação do segundo turno, neste domingo, 25, em situação de empate técnico nas últimas nove pesquisas divulgadas. O senador aparece numericamente à frente nos oito levantamentos publicados no sábado, 24, e no PoderData/Aya, apresentado na madrugada deste domingo.

Entre as pesquisas que divulgaram estimativas de votos válidos, a distância varia de 0,2 ponto percentual, na Futura, a quatro pontos, na Gerp. Datafolha, Quaest e PoderData registram o mesmo placar: 51% para Flávio e 49% para Lula.

Os resultados mostram equilíbrio na disputa, mas não formam uma única série. Cada levantamento tem sua metodologia, período de coleta e margem de erro. Os percentuais de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, também precisam ser diferenciados dos votos totais, que consideram todos os entrevistados.

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O que mostram Datafolha, Quaest e PoderData?

Datafolha e Quaest, divulgados no sábado, apresentam Flávio com 51% dos votos válidos e Lula com 49%. Ambos têm margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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Nos votos totais, os resultados são diferentes. O Datafolha registra 48% para o senador e 47% para o presidente. Na Quaest, Flávio tem 46% e Lula, 45%. Nos dois casos, a distância numérica é de um ponto percentual.

O PoderData/Aya, divulgado à 0h01 deste domingo, também mostra 51% a 49% nos votos válidos. O placar repete os percentuais da rodada apresentada na quinta-feira, 22. A margem de erro é de 1,6 ponto percentual, mantendo o empate técnico.

Onde a distância entre os candidatos é menor?

A Futura apresenta o resultado numericamente mais apertado entre as estimativas de votos válidos informadas: Flávio tem 50,1% e Lula, 49,9%. A diferença é de 0,2 ponto percentual, com margem de erro de 2,2 pontos. Não foi apresentada estimativa de votos totais no material divulgado.

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Na BTG/Nexus, o senador registra 50,5% dos votos válidos e o presidente, 49,5%, uma distância de um ponto. Considerados todos os entrevistados, os percentuais são de 47% para Flávio e 46% para Lula. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

A CNT/MDA também aponta proximidade: Flávio aparece com 50,7% dos votos válidos, contra 49,3% de Lula. Nos votos totais, são 46,3% e 45%, respectivamente. O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos.

Como está a disputa na AtlasIntel e na Gerp?

A AtlasIntel apresenta Flávio com 50,8% dos votos válidos e Lula com 49,2%. A diferença de 1,6 ponto percentual configura empate técnico, considerada a margem de erro de um ponto para cada candidato.

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Nos votos totais, o senador registra 49,9%, enquanto o presidente tem 48,4%.

A Gerp mostra a maior distância numérica entre os candidatos nos votos válidos: 52% para Flávio e 48% para Lula. A diferença de quatro pontos configura empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos percentuais. Nos votos totais, o placar é de 49% a 46% para o senador.

O que mostra a pesquisa Palver?

A Palver registra Flávio com 50% das intenções de voto e Lula com 49%, considerando todos os entrevistados. A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,2 pontos.

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O levantamento não divulgou estimativa de votos válidos. Por isso, seus percentuais devem ser comparados aos cenários de votos totais dos demais institutos.

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Houve mudança nas últimas rodadas?

No PoderData, os 51% de Flávio e os 49% de Lula nos votos válidos repetem o resultado de três dias antes. Na CNT/MDA, o senador oscilou de 50,5% para 50,7%, enquanto o presidente passou de 49,5% para 49,3%.

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As variações da CNT/MDA ficaram dentro da margem de erro e preservaram o cenário de equilíbrio. As diferenças entre institutos, por sua vez, não indicam uma trajetória de avanço ou recuo: movimentos devem ser acompanhados dentro da série de cada empresa.

Quais são as margens de erro?

Datafolha, Quaest e Gerp informam margem de erro de dois pontos percentuais. BTG/Nexus, CNT/MDA, Palver e Futura trabalham com 2,2 pontos. Na AtlasIntel, a margem é de um ponto, e no PoderData/Aya, de 1,6 ponto.

As oito pesquisas divulgadas no sábado e o levantamento apresentado na madrugada deste domingo colocam os candidatos em empate técnico, embora Flávio mantenha vantagem numérica em todos eles.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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