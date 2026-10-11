OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Política

Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Flávio e Lula após números da última semana

Quatro dos cinco levantamentos divulgados na semana colocam candidato do PL numericamente à frente

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 09h44
Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Douglas Magno e Gledston Tavares/AFP)
Continua após publicidade
Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Flávio e Lula após números da última semana Priorize VEJA no Google

As primeiras pesquisas divulgadas no segundo turno da eleição presidencial mostram Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em quatro dos cinco levantamentos apresentados entre quinta-feira, 8, e sábado, 10. A novidade mais recente é a pesquisa Ipespe, que registra o senador com 52,7% dos votos válidos, contra 47,3% do presidente — uma distância de 5,4 pontos percentuais.

PoderData/Aya, Datafolha e AtlasIntel também colocam Flávio na primeira posição, mas apresentam diferenças no tamanho da vantagem. O Instituto Vox é o único dos cinco a mostrar Lula numericamente à frente, em situação de empate técnico. No Datafolha, a distância entre os candidatos também configura empate técnico, no limite da margem de erro.

Os levantamentos foram divulgados depois do primeiro turno de domingo, 4, quando Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos e Lula, 45,16%. O segundo turno está marcado para 25 de outubro.

Siga

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que mostra a nova pesquisa Ipespe?

Divulgada no sábado, 10, a pesquisa Ipespe apresenta Flávio com 52,7% dos votos válidos e Lula com 47,3%. Nesse cálculo, são excluídos os votos em branco e nulos, assim como as respostas dos indecisos.

Continua após a publicidade

A diferença entre os candidatos é de 5,4 pontos percentuais. A margem de erro informada pelo instituto é de 2,6 pontos para mais ou para menos.

O resultado se aproxima dos percentuais apresentados pelo PoderData/Aya e pela AtlasIntel, que também registram uma distância superior a cinco pontos nos votos válidos. Essa proximidade, porém, não significa que os levantamentos componham uma única série: cada instituto trabalha com sua própria amostra e metodologia.

Qual é a distância no PoderData e na AtlasIntel?

O PoderData/Aya, divulgado na quinta-feira, 8, apresenta a maior diferença numérica entre os candidatos nos cenários de votos válidos informados. Flávio tem 53%, contra 47% de Lula, uma vantagem de seis pontos percentuais. A margem de erro é de 1,8 ponto.

Continua após a publicidade

Na pesquisa AtlasIntel, publicada na sexta-feira, 9, o senador aparece com 52,8% dos votos válidos, enquanto o presidente registra 47,2%. A distância é de 5,6 pontos percentuais, com margem de erro de um ponto. Nos dois levantamentos, os intervalos dos candidatos não se sobrepõem, considerada a margem informada.

Quando a AtlasIntel considera todos os entrevistados, Flávio tem 51,1% das intenções de voto e Lula, 45,7%. Brancos, nulos e indecisos somam 3,2%.

Por que o Datafolha aponta empate técnico?

Também divulgado na quinta-feira, o Datafolha coloca Flávio com 52% dos votos válidos e Lula com 48%. A diferença de quatro pontos percentuais configura empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos, segundo o instituto.

Continua após a publicidade

Considerados todos os entrevistados, o senador registra 49% das intenções de voto, contra 45% do presidente. Outros 5% afirmam que votarão em branco, anularão o voto ou não comparecerão às urnas, enquanto 1% está indeciso.

Assim, o Datafolha acompanha os demais institutos que mostram Flávio numericamente à frente, mas apresenta uma distância menor entre os candidatos.

O raio-x dos ministros do STF

Continua após a publicidade

Onde Lula aparece numericamente à frente?

O Instituto Vox apresenta o resultado que diverge dos demais na ordem dos candidatos. Na pesquisa divulgada na sexta-feira, Lula tem 44,2% das intenções de voto, contra 42,7% de Flávio.

A vantagem numérica de 1,5 ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,15 pontos, o que coloca os dois em empate técnico. Outros 9,7% não souberam responder ou preferiram não opinar, enquanto 3,4% pretendem votar em branco, anular o voto ou não escolher nenhum dos candidatos.

Esses números incluem todos os entrevistados. Por isso, não devem ser comparados diretamente aos percentuais de votos válidos apresentados pelos outros levantamentos.

Continua após a publicidade

É possível identificar uma mudança na disputa?

No PoderData/Aya, há uma comparação com a rodada anterior do próprio instituto, divulgada em 3 de outubro. Naquele levantamento, Lula e Flávio tinham 50% dos votos válidos cada. Agora, o senador aparece três pontos acima, com 53%, e o presidente, três pontos abaixo, com 47%.

As diferenças entre institutos, por sua vez, não demonstram uma evolução das intenções de voto. Além das metodologias, os períodos de coleta precisam ser considerados. A AtlasIntel, por exemplo, entrevistou eleitores entre 3 e 8 de outubro: seu trabalho de campo começou antes da votação do primeiro turno.

Como foram feitas as pesquisas?

A Ipespe entrevistou 1.500 eleitores entre 6 e 8 de outubro, por recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com nível de confiança de 95,45%. Financiado pelo próprio instituto, o levantamento está registrado no TSE sob o número BR-00933/2026.

O PoderData/Aya ouviu 3.000 eleitores por telefone, em 705 municípios, entre 5 e 7 de outubro. A margem de erro é de 1,8 ponto, com confiança de 95%. Realizada com recursos próprios do PoderData e parceria de divulgação com o Aya Bancah, a pesquisa tem registro BR-08134/2026.

O Datafolha entrevistou 2.520 eleitores entre 6 e 8 de outubro. A margem de erro é de dois pontos, com confiança de 95%. O registro é BR-02949/2026.

O Instituto Vox realizou 2.100 entrevistas presenciais domiciliares entre 5 e 7 de outubro. A margem de erro é de 2,15 pontos, com confiança de 95%. O estudo foi financiado com recursos próprios e registrado sob o número BR-09623/2026.

A AtlasIntel ouviu 5.026 eleitores entre 3 e 8 de outubro. A margem de erro é de um ponto percentual, com confiança de 95%. O registro no TSE é BR-03663/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
AtlasIntel
Datafolha
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).