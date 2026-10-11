Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Flávio e Lula após números da última semana

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As primeiras pesquisas do segundo turno presidencial já indicam tendências. Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em quatro dos cinco levantamentos divulgados, como Ipespe, PoderData/Aya, Datafolha e AtlasIntel. Apenas o Instituto Vox mostra Lula na liderança, em empate técnico.

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As primeiras pesquisas divulgadas no segundo turno da eleição presidencial mostram Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em quatro dos cinco levantamentos apresentados entre quinta-feira, 8, e sábado, 10. A novidade mais recente é a pesquisa Ipespe, que registra o senador com 52,7% dos votos válidos, contra 47,3% do presidente — uma distância de 5,4 pontos percentuais.

PoderData/Aya, Datafolha e AtlasIntel também colocam Flávio na primeira posição, mas apresentam diferenças no tamanho da vantagem. O Instituto Vox é o único dos cinco a mostrar Lula numericamente à frente, em situação de empate técnico. No Datafolha, a distância entre os candidatos também configura empate técnico, no limite da margem de erro.

Os levantamentos foram divulgados depois do primeiro turno de domingo, 4, quando Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos e Lula, 45,16%. O segundo turno está marcado para 25 de outubro.

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O que mostra a nova pesquisa Ipespe?

Divulgada no sábado, 10, a pesquisa Ipespe apresenta Flávio com 52,7% dos votos válidos e Lula com 47,3%. Nesse cálculo, são excluídos os votos em branco e nulos, assim como as respostas dos indecisos.

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A diferença entre os candidatos é de 5,4 pontos percentuais. A margem de erro informada pelo instituto é de 2,6 pontos para mais ou para menos.

O resultado se aproxima dos percentuais apresentados pelo PoderData/Aya e pela AtlasIntel, que também registram uma distância superior a cinco pontos nos votos válidos. Essa proximidade, porém, não significa que os levantamentos componham uma única série: cada instituto trabalha com sua própria amostra e metodologia.

Qual é a distância no PoderData e na AtlasIntel?

O PoderData/Aya, divulgado na quinta-feira, 8, apresenta a maior diferença numérica entre os candidatos nos cenários de votos válidos informados. Flávio tem 53%, contra 47% de Lula, uma vantagem de seis pontos percentuais. A margem de erro é de 1,8 ponto.

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Na pesquisa AtlasIntel, publicada na sexta-feira, 9, o senador aparece com 52,8% dos votos válidos, enquanto o presidente registra 47,2%. A distância é de 5,6 pontos percentuais, com margem de erro de um ponto. Nos dois levantamentos, os intervalos dos candidatos não se sobrepõem, considerada a margem informada.

Quando a AtlasIntel considera todos os entrevistados, Flávio tem 51,1% das intenções de voto e Lula, 45,7%. Brancos, nulos e indecisos somam 3,2%.

Por que o Datafolha aponta empate técnico?

Também divulgado na quinta-feira, o Datafolha coloca Flávio com 52% dos votos válidos e Lula com 48%. A diferença de quatro pontos percentuais configura empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos, segundo o instituto.

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Considerados todos os entrevistados, o senador registra 49% das intenções de voto, contra 45% do presidente. Outros 5% afirmam que votarão em branco, anularão o voto ou não comparecerão às urnas, enquanto 1% está indeciso.

Assim, o Datafolha acompanha os demais institutos que mostram Flávio numericamente à frente, mas apresenta uma distância menor entre os candidatos.

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Onde Lula aparece numericamente à frente?

O Instituto Vox apresenta o resultado que diverge dos demais na ordem dos candidatos. Na pesquisa divulgada na sexta-feira, Lula tem 44,2% das intenções de voto, contra 42,7% de Flávio.

A vantagem numérica de 1,5 ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,15 pontos, o que coloca os dois em empate técnico. Outros 9,7% não souberam responder ou preferiram não opinar, enquanto 3,4% pretendem votar em branco, anular o voto ou não escolher nenhum dos candidatos.

Esses números incluem todos os entrevistados. Por isso, não devem ser comparados diretamente aos percentuais de votos válidos apresentados pelos outros levantamentos.

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É possível identificar uma mudança na disputa?

No PoderData/Aya, há uma comparação com a rodada anterior do próprio instituto, divulgada em 3 de outubro. Naquele levantamento, Lula e Flávio tinham 50% dos votos válidos cada. Agora, o senador aparece três pontos acima, com 53%, e o presidente, três pontos abaixo, com 47%.

As diferenças entre institutos, por sua vez, não demonstram uma evolução das intenções de voto. Além das metodologias, os períodos de coleta precisam ser considerados. A AtlasIntel, por exemplo, entrevistou eleitores entre 3 e 8 de outubro: seu trabalho de campo começou antes da votação do primeiro turno.

Como foram feitas as pesquisas?

A Ipespe entrevistou 1.500 eleitores entre 6 e 8 de outubro, por recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com nível de confiança de 95,45%. Financiado pelo próprio instituto, o levantamento está registrado no TSE sob o número BR-00933/2026.

O PoderData/Aya ouviu 3.000 eleitores por telefone, em 705 municípios, entre 5 e 7 de outubro. A margem de erro é de 1,8 ponto, com confiança de 95%. Realizada com recursos próprios do PoderData e parceria de divulgação com o Aya Bancah, a pesquisa tem registro BR-08134/2026.

O Datafolha entrevistou 2.520 eleitores entre 6 e 8 de outubro. A margem de erro é de dois pontos, com confiança de 95%. O registro é BR-02949/2026.

O Instituto Vox realizou 2.100 entrevistas presenciais domiciliares entre 5 e 7 de outubro. A margem de erro é de 2,15 pontos, com confiança de 95%. O estudo foi financiado com recursos próprios e registrado sob o número BR-09623/2026.

A AtlasIntel ouviu 5.026 eleitores entre 3 e 8 de outubro. A margem de erro é de um ponto percentual, com confiança de 95%. O registro no TSE é BR-03663/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.