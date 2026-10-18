Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Flávio e Lula após números da última semana

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A uma semana do segundo turno da eleição presidencial, as pesquisas CNT/MDA, Datafolha, Quaest, Ipespe e PoderData/Aya mostram Flávio Bolsonaro e Lula em empate técnico. Flávio aparece numericamente à frente em quatro delas, enquanto uma registra igualdade, indicando uma disputa acirrada e a diminuição da vantagem em algumas séries. Saiba mais detalhes.

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A uma semana do segundo turno da eleição presidencial, as cinco pesquisas divulgadas nos últimos dias mostram Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em situação de empate técnico. O senador aparece numericamente à frente nos levantamentos de CNT/MDA, Datafolha, Quaest e Ipespe, enquanto o PoderData/Aya registra igualdade entre os candidatos. A votação será realizada em 25 de outubro.

A novidade mais recente é a pesquisa Ipespe/Abrapel, divulgada no sábado, 17. O levantamento apresenta Flávio com 51,2% dos votos válidos, contra 48,8% de Lula, uma diferença de 2,4 pontos percentuais. Na rodada anterior, o senador tinha 52,7% e o presidente, 47,3%.

O PoderData também mostra uma redução da distância entre os adversários em sua série. A vantagem de seis pontos de Flávio nos votos válidos, registrada em 8 de outubro, passou para dois pontos na rodada seguinte e chegou a zero na pesquisa divulgada na sexta-feira, 16.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que mostra a pesquisa mais recente?

No cenário estimulado do Ipespe, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Flávio tem 48% das intenções de voto e Lula, 46%. Brancos e nulos somam 3%, e outros 3% não sabem ou não responderam.

Na rodada anterior, realizada entre 6 e 8 de outubro, o senador registrava 49% e o presidente, 44%. Flávio oscilou um ponto para baixo e Lula, dois para cima, movimentos dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais.

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Nos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, a distância caiu de 5,4 para 2,4 pontos. O próprio instituto ressalva que esse cálculo desconsidera os eleitores que ainda não têm posição definida.

Como estão os candidatos nas outras pesquisas?

A CNT/MDA, divulgada na sexta-feira, apresenta Flávio com 50,5% dos votos válidos e Lula com 49,5%. A diferença de um ponto configura empate técnico, considerada a margem de erro de 2,2 pontos. Nos votos totais, o senador tem 46,8%, contra 45,9% do presidente.

O PoderData/Aya, publicado no mesmo dia, registra 50% dos votos válidos para cada candidato. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual.

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No Datafolha, divulgado na quinta-feira, 15, Flávio aparece com 47% das intenções de voto e Lula, com 45%. Quando considerados apenas os votos válidos, o placar é de 51% a 49% para o senador.

Já a Genial/Quaest, publicada na quarta-feira, 14, mostra Flávio com 46% das intenções de voto, contra 44% de Lula (não foram divulgados votos válidos). Datafolha e Quaest têm margem de erro de dois pontos percentuais.

Os resultados convergem para um quadro de equilíbrio, mas os percentuais de votos totais e válidos representam bases distintas e não devem ser comparados diretamente.

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É possível identificar uma mudança na disputa?

PoderData e Ipespe mostram uma redução da vantagem numérica de Flávio em relação às próprias rodadas anteriores.

No PoderData, o senador passou de 53% dos votos válidos, em 8 de outubro, para 50% no levantamento mais recente. Lula passou de 47% para 50%. No Ipespe, a distância entre os candidatos também diminuiu, com oscilações no cenário estimulado dentro da margem de erro.

Essas comparações se referem à evolução de cada instituto. Os resultados de empresas diferentes não formam uma única série e precisam ser lidos considerando suas metodologias e períodos de coleta.

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Como os eleitores dos candidatos eliminados se dividem?

O Ipespe investigou a escolha no segundo turno a partir do voto declarado no primeiro. Entre os eleitores de Augusto Cury, 50% dizem que votarão em Flávio e 31%, em Lula. Entre os de Ronaldo Caiado, os percentuais são de 59% e 18%, respectivamente.

No eleitorado de Renan Santos, Flávio recebe 40% das intenções de voto e Lula, 20%. Nesse grupo, 32% declaram voto branco ou nulo e 8% não sabem ou não responderam.

Os finalistas mantêm quase integralmente seus próprios eleitorados: 97% dos entrevistados que declaram ter votado em Flávio permanecem com o senador, enquanto 96% dos eleitores de Lula dizem continuar com o presidente.

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Onde estão os maiores percentuais de Lula e Flávio?

Os recortes do Ipespe mostram Flávio com 53% entre os homens, contra 41% de Lula. Entre as mulheres, o presidente aparece com 51% e o senador, com 43%.

Lula registra 54% entre os entrevistados com renda de até dois salários mínimos, ante 40% de Flávio. O senador tem 54% nas duas faixas superiores de renda apresentadas pelo instituto.

Regionalmente, o presidente alcança 61% no Nordeste, contra 31% do adversário. Flávio chega a 61% no Sul, onde Lula tem 34%.

Entre os católicos, Lula aparece com 49% e Flávio, com 46%. Entre os evangélicos, o senador registra 62%, contra 30% do presidente. A margem de erro geral da pesquisa não deve ser aplicada automaticamente a esses recortes.

Como foram realizadas as pesquisas?

O Ipespe/Abrapel ouviu 1.500 eleitores entre 13 e 15 de outubro, por entrevistas telefônicas pelo sistema CATI. A margem de erro máxima é de 2,6 pontos percentuais, com confiança de 95,45%. O registro no TSE é BR-00223/2026.

A CNT/MDA entrevistou 2.014 eleitores entre 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, e o registro é BR-00652/2026.

O PoderData ouviu 3.000 pessoas entre 13 e 15 de outubro, com margem de erro de 1,8 ponto. O levantamento está registrado sob o número BR-04258/2026.

A Genial/Quaest entrevistou 2.154 eleitores entre 10 e 13 de outubro, enquanto o Datafolha ouviu 2.520 pessoas. Ambos informam margem de erro de dois pontos percentuais. CNT/MDA, PoderData, Quaest e Datafolha trabalham com nível de confiança de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.