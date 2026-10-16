Pesquisas eleitorais mostram a disputa entre Flávio x Lula no segundo turno: veja datas das próximas

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Dez novas pesquisas eleitorais de diferentes institutos serão divulgadas nos próximos cinco dias, entre 17 e 21 de outubro, antes do segundo turno presidencial. Os levantamentos acompanharão a disputa equilibrada entre Lula e Flávio Bolsonaro, que já mostram um empate técnico nos últimos resultados de Quaest e Datafolha.

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Uma sequência de novas pesquisas eleitorais sobre a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) será divulgada nos próximos cinco dias. Entre sábado, 17, e quarta-feira, 21, dez levantamentos de diferentes institutos têm divulgação prevista, a poucos dias do segundo turno da eleição presidencial, marcado para o domingo, 25 de outubro.

A agenda começa com o Ipespe, no sábado, e segue no domingo com a pesquisa Vox Brasil. Na segunda-feira, 19, estão previstas três pesquisas: PoderData, AtlasIntel e BTG/Nexus. Na terça, 20, serão divulgados os levantamentos do Instituto Veritá e do Real Time Big Data. Na quarta-feira, 21, será a vez de Quaest, Palver e Gerp apresentarem novos números sobre a corrida ao Palácio do Planalto.

Os resultados permitirão acompanhar como os diferentes institutos retratam a disputa entre Lula e Flávio na última semana antes da votação. As divulgações ocorrem em meio a um cenário de disputa equilibrada. Nas pesquisas mais recentes de Quaest e Datafolha, Flávio apareceu numericamente à frente de Lula, mas os dois candidatos permaneceram tecnicamente empatados.

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Fim da escala 6×1

O que mostram as pesquisas mais recentes?

Os levantamentos divulgados nesta semana por Quaest e Datafolha apontaram empate técnico entre os dois presidenciáveis.

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Na Genial/Quaest, Flávio registrou 46% das intenções de voto, contra 44% de Lula. No Datafolha, o senador apareceu com 47%, ante 45% do presidente.

A pesquisa Datafolha também mostrou redução da diferença entre os candidatos. Na rodada anterior, Flávio tinha quatro pontos percentuais de vantagem, distância que caiu para dois pontos no levantamento mais recente.

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As oscilações, porém, permaneceram dentro da margem de erro.

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As próximas pesquisas ajudarão a mostrar se a proximidade entre os candidatos identificada pelos dois institutos também aparecerá nos demais levantamentos. As diferenças metodológicas e os períodos de coleta de cada pesquisa devem ser considerados na comparação dos resultados.

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