Pesquisas eleitorais dos últimos dias mostram disputa de Flávio Bolsonaro e Lula pelo voto feminino

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As últimas pesquisas AtlasIntel, BTG/Nexus e Real Time Big Data revelam um cenário eleitoral polarizado por gênero entre Lula e Flávio Bolsonaro. Enquanto o presidente lidera entre as mulheres com diferentes margens, o senador se destaca no eleitorado masculino, mesmo com resultados nacionais mais apertados. Entenda as diferenças por instituto.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) entre as mulheres, enquanto o candidato do PL registra vantagem entre os homens. A divisão do eleitorado por sexo é um dos principais pontos de convergência entre as pesquisas divulgadas pela AtlasIntel, BTG/Nexus e Real Time Big Data entre segunda-feira, 19, e terça, 20, a menos de uma semana do segundo turno da eleição presidencial.

A convergência chama a atenção porque os três institutos apresentam Flávio numericamente à frente de Lula no resultado nacional. O senador, porém, não reproduz essa vantagem entre as eleitoras, grupo no qual o presidente aparece à frente em todos os levantamentos. As diferenças devem ser interpretadas considerando as margens de erro específicas dos recortes, que não foram informadas nas reportagens.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Qual é a vantagem de Lula entre as mulheres?

A maior diferença entre os candidatos no eleitorado feminino aparece na pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada na segunda-feira. Lula registra 58,9% das intenções de voto entre as mulheres, contra 39,2% de Flávio Bolsonaro. A vantagem numérica do presidente é de 19,7 pontos percentuais.

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O levantamento BTG/Nexus, também publicado na segunda-feira, aponta Lula com 52,6% das intenções de voto feminino, enquanto Flávio tem 40,1%. Nesse caso, a distância entre os dois é de 12,5 pontos percentuais.

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Na Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, a diferença é menor. Lula aparece com 49% entre as eleitoras, contra 45% do senador, uma vantagem de 4 pontos percentuais.

Os três resultados mostram o presidente numericamente à frente no eleitorado feminino, mas divergem sobre a dimensão dessa vantagem. Enquanto a AtlasIntel aponta uma distância próxima de 20 pontos percentuais, a Real Time Big Data registra uma disputa mais equilibrada entre as mulheres.

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Como Flávio Bolsonaro se sai entre os homens?

Entre os eleitores do sexo masculino, a situação é inversa. Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula nos três levantamentos, com diferenças superiores às registradas no cenário nacional.

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A vantagem mais ampla está na AtlasIntel. O senador tem 61,7% das intenções de voto entre os homens, enquanto o presidente registra 35%. A diferença chega a 26,7 pontos percentuais.

No BTG/Nexus, Flávio aparece com 53,7%, contra 38,3% de Lula. A distância entre os dois é de 15,4 pontos percentuais.

A Real Time Big Data apresenta resultado semelhante ao do BTG/Nexus. Flávio alcança 52% das intenções de voto masculino, ante 41% do petista, uma vantagem numérica de 11 pontos percentuais.

Quais foram os resultados dos votos totais das pesquisas?

Na AtlasIntel, Flávio tem 49,8% das intenções de voto no total da amostra, contra 47,6% de Lula. A diferença nacional de 2,2 pontos percentuais contrasta com as distâncias superiores a 19 pontos observadas nos recortes por sexo.

No BTG/Nexus, os dois candidatos estão praticamente empatados no resultado nacional. Flávio aparece com 46,5% e Lula, com 45,9%, uma diferença de apenas 0,6 ponto percentual. Entre homens e mulheres, porém, as vantagens numéricas de cada candidato são mais expressivas.

Já na Real Time Big Data, Flávio registra 48% das intenções de voto, contra 45% do presidente. A diferença de 3 pontos percentuais coloca os dois em empate técnico, considerando a margem de erro geral de 2 pontos percentuais.

Os resultados indicam que a proximidade nacional entre os candidatos não se repete da mesma maneira em todos os segmentos do eleitorado. No recorte por sexo, os três levantamentos mostram preferências distintas entre homens e mulheres, embora não permitam determinar as razões desse comportamento.

Como foram feitas as pesquisas?

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg ouviu 4.998 eleitores entre 13 e 18 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro geral é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02418/2026.

O BTG/Nexus entrevistou 2.002 eleitores por telefone entre 16 e 18 de outubro. A margem de erro geral é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-04499/2026.

Já a Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o país entre 15 e 19 de outubro, por telefone. A margem de erro geral é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-02952/2026.

As margens de erro gerais não devem ser aplicadas automaticamente aos resultados por sexo, cujas amostras são menores. Os três levantamentos foram divulgados na semana que antecede o segundo turno da eleição presidencial, marcado para domingo, 25 de outubro.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.