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Política

Pesquisas eleitorais da última semana mostram o desempenho de Lula na corrida eleitoral

Presidente lidera numericamente os cinco levantamentos de primeiro turno

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 14h00
Homem branco de cabelos e barba grisalhos, vestindo terno cinza e gravata vinho, olhando para a esquerda com expressão séria, em ambiente interno com fundo desfocado e letras brancas
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva  (Valter Campanato/Agência Brasil)
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Pesquisas eleitorais da última semana mostram o desempenho de Lula na corrida eleitoral Priorizar nos meus resultados Google

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou a última semana numericamente à frente de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das cinco pesquisas nacionais divulgadas no período. A vantagem do presidente varia de 2,4 pontos percentuais no AtlasIntel a 10,1 pontos na CNT/MDA. No Datafolha, apesar da dianteira numérica, os dois estão tecnicamente empatados. Veja a distância entre os dois candidatos nas últimas pesquisas.

A situação muda no segundo turno. BTG/Nexus, Quaest, AtlasIntel e Datafolha colocam Lula e Flávio dentro das respectivas margens de erro. O presidente aparece numericamente à frente em dois desses levantamentos e atrás em outros dois. Apenas a CNT/MDA registra vantagem de Lula superior à margem de erro.

No primeiro turno, Lula varia de 36% a 44,1%. No confronto direto com Flávio, seus percentuais ficam entre 40% e 47,3%.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quanto Lula tem no primeiro turno?

O maior percentual do presidente aparece no AtlasIntel: 44,1%, contra 41,7% de Flávio. A diferença de 2,4 pontos supera a margem de erro de 1 ponto.

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Na BTG/Nexus, Lula passou de 39% para 42%. Flávio também avançou, de 35% para 37%, e a distância entre os dois aumentou de 4 para 5 pontos.

A CNT/MDA apresenta a maior vantagem do presidente: Lula tem 40,5%, contra 30,4% de Flávio, uma diferença de 10,1 pontos.

Na Quaest, Lula registra 36% e Flávio, 31%, distância de 5 pontos.

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O Datafolha é o único dos cinco levantamentos que coloca os dois em empate técnico no primeiro turno. Lula permaneceu com 39%, enquanto Flávio passou de 35% para 36%.

Lula mantém vantagem sobre Flávio no segundo turno?

Não em todos os levantamentos. As pesquisas mostram diferenças numéricas em direções distintas.

Na BTG/Nexus, Lula retomou a dianteira numérica e aparece com 47%, contra 46% de Flávio. Na rodada anterior, o senador tinha 46% e o presidente, 45%.

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No Datafolha, Lula mantém 46%, contra 44% de Flávio, exatamente os mesmos percentuais da rodada anterior.

Nos dois casos, as diferenças estão dentro da margem de erro.

Na Quaest, Flávio aparece numericamente à frente por 42% a 40%. Na rodada anterior, ambos tinham 41%. No AtlasIntel, o senador registra 47,2%, ante 46,8% de Lula. Esses dois resultados também configuram empate técnico.

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A CNT/MDA apresenta um quadro diferente: Lula tem 47,3% e Flávio, 40%, uma vantagem de 7,3 pontos e superior à margem de erro.

Como Lula se sai contra os outros candidatos?

Os levantamentos mostram diferentes graus de equilíbrio nos demais cenários de segundo turno.

Na Quaest, Lula aparece tecnicamente empatado com Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). O presidente tem 41% contra 39% de Caiado, 41% contra 38% de Renan e 38% contra 36% de Cury.

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No Datafolha, Lula empata numericamente com Cury em 44% e fica tecnicamente empatado com Caiado, por 46% a 42%.

Na BTG/Nexus, o presidente registra 45% contra 42% de Cury, 47% contra 41% de Caiado, 49% contra 39% de Romeu Zema (Novo) e 48% contra 37% de Renan.

CNT/MDA e AtlasIntel também colocam Lula numericamente à frente dos demais adversários testados, com diferenças superiores às respectivas margens de erro.

Como está a rejeição a Lula?

No AtlasIntel, Lula tem a maior rejeição entre os candidatos testados, com 52%. Flávio aparece com 50,2%.

Na BTG/Nexus, a rejeição do presidente oscilou de 49% para 48%, enquanto a de Flávio permaneceu em 50%.

A mesma pesquisa mostra que 89% dos eleitores de Lula consideram sua escolha consolidada. Entre os apoiadores de Flávio, são 86%.

O potencial de voto do presidente calculado pela Nexus passou de 47% para 50%. Desse total, 38% dizem que Lula é o único candidato em quem votariam e 12% afirmam que poderiam escolhê-lo, embora considerem outro nome.

E como está a avaliação do governo?

Os levantamentos que mediram o governo apresentam mais avaliações negativas do que positivas.

Na BTG/Nexus, a aprovação passou de 45% para 47%, enquanto a desaprovação oscilou de 50% para 49%. Na avaliação qualitativa, 37% consideram o governo ótimo ou bom, 18% regular e 44% ruim ou péssimo.

Na CNT/MDA, 45,9% aprovam o governo e 49,7% desaprovam.

O AtlasIntel registra aprovação de 45,4% e desaprovação de 53,6%. Na avaliação qualitativa, 40,9% classificam o governo como ótimo ou bom, 7,6% como regular e 51,5% como ruim ou péssimo.

O que as pesquisas da semana mostram sobre Lula?

Lula termina a semana numericamente à frente de Flávio nos cinco levantamentos de primeiro turno. Em quatro deles, a vantagem é superior à margem de erro; no Datafolha, os dois estão tecnicamente empatados.

No segundo turno, o quadro é mais equilibrado. Lula aparece numericamente à frente na BTG/Nexus e no Datafolha e atrás na Quaest e no AtlasIntel, mas todos os quatro resultados estão dentro das margens de erro. A CNT/MDA é a única a registrar vantagem do presidente superior à margem.

Como foram feitas as pesquisas?

A BTG/Nexus ouviu 2.003 eleitores entre 11 e 13 de setembro, com margem de erro de 2 pontos percentuais. A Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre 10 e 13 de setembro e também tem margem de 2 pontos. A CNT/MDA ouviu 2.002 eleitores entre 9 e 13 de setembro, com margem de 2,2 pontos.

O AtlasIntel entrevistou 5.018 eleitores entre 11 e 16 de setembro, com margem de erro de 1 ponto. O Datafolha ouviu 2.002 pessoas entre 15 e 17 de setembro e tem margem de 2 pontos. Todos têm nível de confiança de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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