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Política

Pesquisas eleitorais da última semana mostram a distância entre Cleitinho e rivais em Minas

Senador aparece à frente nos levantamentos Datafolha, Quaest e AtlasIntel

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 12h00
Cleitinho, Patrus Ananias, Kalil e Mateus Simões
Cleitinho, Patrus Ananias, Kalil e Mateus Simões, os candidatos que lideram as intenções de voto para o governo de Minas Gerais (Carlos Moura/Agência Senado | Luis Macedo/Câmara dos Deputados | Amira Hissa/Divulgação | Tauan Alencar/MME/Reprodução)
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Pesquisas eleitorais da última semana mostram a distância entre Cleitinho e rivais em Minas Priorizar nos meus resultados Google

As três pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana sobre a disputa pelo governo de Minas Gerais colocam o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) numericamente à frente dos adversários. Datafolha e Quaest mostram uma distância superior a vinte pontos percentuais entre ele e Patrus Ananias (PT), segundo colocado nos dois levantamentos. Na AtlasIntel, porém, a diferença entre os dois cai para 8,3 pontos.

O Datafolha, levantamento mais recente, divulgado na quinta-feira, 24, registra a maior vantagem. Cleitinho tem 40% das intenções de voto, contra 15% de Patrus, uma distância de 25 pontos percentuais. Alexandre Kalil (PDT) aparece com 9%, 31 pontos atrás do líder. Mateus Simões (PSD) e Flávio Roscoe (PL) têm 5% cada.

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A Quaest, divulgada na quarta-feira, 23, também mostra Cleitinho com vantagem superior a vinte pontos. O senador registra 37%, enquanto Patrus aparece com 16%. A distância entre eles é de 21 pontos. Kalil tem 8%, Simões, 7%, e Roscoe, 5%.

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Onde a distância entre Cleitinho e Patrus é menor?

O cenário mais apertado entre os dois primeiros colocados aparece na AtlasIntel. O instituto registra Cleitinho com 39,3% e Patrus com 31%, diferença de 8,3 pontos percentuais. Kalil, terceiro colocado, tem 8,3%, seguido por Roscoe, com 7,3%, e Simões, com 5,6%.

Os resultados de institutos diferentes não formam uma mesma série histórica e devem ser lidos considerando as metodologias e os períodos de coleta de cada levantamento.

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Na comparação com a rodada anterior da própria AtlasIntel, divulgada em 8 de setembro, a distância entre Cleitinho e Patrus diminuiu. Naquela pesquisa, o senador tinha 41% e o petista, 30%, uma diferença de onze pontos. Na nova rodada, os percentuais passaram para 39,3% e 31%, respectivamente.

O que mudou na pesquisa Quaest?

Na Quaest, Patrus passou a ocupar isoladamente a segunda colocação. Na rodada de 8 de setembro, havia empate técnico triplo na vice-liderança entre o petista, Kalil e Simões. Patrus passou numericamente de 11% para 16%, enquanto Cleitinho foi de 32% para 37%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, a pesquisa não permite caracterizar essas oscilações isoladamente como crescimento.

Kalil passou de 11% para 8%, Simões oscilou de 8% para 7% e Roscoe foi de 3% para 5%. Com isso, embora a distância entre Cleitinho e Patrus permaneça em 21 pontos, o petista se distancia numericamente dos demais concorrentes na disputa pela segunda posição.

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Como estão os cenários de segundo turno?

Cleitinho também aparece numericamente à frente nos confrontos diretos testados pelos três institutos.

No Datafolha, o senador registra 60% contra 23% de Patrus, uma diferença de 37 pontos percentuais. Diante de Kalil, Cleitinho tem 57%, ante 26% do pedetista.

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A Quaest mostra uma distância menor no confronto com Patrus: 50% para Cleitinho e 26% para o petista. Contra Kalil, o placar é de 49% a 26%. Em uma disputa com Simões, Cleitinho registra 50%, diante de 18% do atual governador. Nenhuma das movimentações em relação à rodada anterior ficou fora da margem de erro.

Na AtlasIntel, o confronto entre os dois primeiros colocados do primeiro turno é o mais próximo entre as três pesquisas: Cleitinho aparece com 53,1%, e Patrus, com 41,1%, diferença de doze pontos percentuais. Contra Kalil, o senador marca 51,2%, ante 36,8% do ex-prefeito de Belo Horizonte.

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Como foram feitas as pesquisas?

O Datafolha ouviu presencialmente 1.204 eleitores de Minas Gerais entre 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Encomendado pela Folha de S.Paulo e pela Globo, o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código MG-07400/2026.

A Quaest entrevistou 1.506 eleitores mineiros entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro também é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é MG-03276/2026.

A AtlasIntel ouviu 1.799 eleitores entre 15 e 20 de setembro. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95% e foi registrado no TSE sob o número MG-03290/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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