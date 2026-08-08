Pesquisas eleitorais: como ficou a disputa Lula x Flávio após os números desta semana

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Três pesquisas recentes para a eleição de 2026, de BTG/Nexus, Genial/Quaest e Meio/Ideia, apontam Lula na liderança contra Flávio Bolsonaro. No entanto, a vantagem do presidente varia significativamente, chegando a um empate técnico no segundo turno em um dos levantamentos. Entenda os detalhes e os cenários.

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Três pesquisas divulgadas nesta semana mostram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida presidencial de 2026, mas apontam diferenças importantes na distância para o senador Flávio Bolsonaro (PL). Nos levantamentos BTG/Nexus, Genial/Quaest e Meio/Ideia, o presidente aparece à frente no primeiro turno por 4, 9 e 8 pontos percentuais, respectivamente. Nas simulações de segundo turno contra o filho de Jair Bolsonaro, a vantagem do presidente varia de apenas 1 a 5,5 pontos.

Os levantamentos foram realizados praticamente no mesmo período. A BTG/Nexus ouviu 2. 002 eleitores entre 31 de julho e 2 de agosto, enquanto a Genial/Quaest entrevistou 2. 004 pessoas entre 31 de julho e 3 de agosto. A Meio/Ideia ouviu 1. 500 eleitores entre 31 de julho e 3 de agosto.

O que mostra a nova pesquisa BTG/Nexus?

É na pesquisa BTG/Nexus que a disputa entre Lula e Flávio aparece mais equilibrada. No primeiro turno, o presidente registra 41%, contra 37% do senador. Em relação à rodada anterior, Lula oscilou de 42% para 41%, enquanto Flávio avançou de 33% para 37%, reduzindo a diferença de nove para quatro pontos.

Ronaldo Caiado aparece com 5%, seguido por Renan Santos, com 4%, e Romeu Zema, com 3%. Os demais candidatos ficam em 1% ou abaixo disso.

No segundo turno, a distância entre Lula e Flávio diminui ainda mais. O presidente tem 46%, contra 45% do senador. Com margem de erro de dois pontos percentuais, o resultado configura empate técnico.

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Nas demais simulações, Lula aparece com 46% contra 40% de Zema, 46% contra 42% de Caiado e 47% contra 37% de Renan Santos.

A BTG/Nexus entrevistou 2. 002 eleitores por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-02874/2026.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Como a Quaest mede a distância entre Lula e a oposição?

Na pesquisa Genial/Quaest, Lula aparece com 39% no primeiro turno, contra 30% de Flávio Bolsonaro. A diferença de nove pontos é menor do que os 12 pontos registrados em julho.

A segunda posição é seguida por um grupo de candidatos que aparece tecnicamente empatado na terceira colocação: Renan Santos e Ronaldo Caiado têm 4% cada, enquanto Romeu Zema registra 2%. Outros nomes ficam entre 0% e 1%.

No segundo turno, Lula mantém a liderança em todos os cenários testados. Contra Flávio, marca 44%, ante 39% do senador. O petista aparece ainda com 46% contra 34% de Zema, 45% contra 37% de Caiado e 45% contra 35% de Renan Santos.

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A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa ouviu 2. 004 eleitores em 120 municípios brasileiros e está registrada na Justiça Eleitoral sob o código BR-06591/2026.

O que revela a pesquisa Meio/Ideia?

A pesquisa Meio/Ideia coloca Lula com 43% das intenções de voto no primeiro turno, oito pontos à frente de Flávio Bolsonaro, que aparece com 35%. Os dois avançaram cerca de três pontos em relação à rodada anterior do instituto.

Ronaldo Caiado tem 5,7%, Renan Santos aparece com 4,7% e Romeu Zema registra 2,6%. Os três estão tecnicamente empatados na terceira posição.

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No segundo turno, Lula marca 48,5% contra 43% de Flávio. O presidente também aparece à frente de Caiado, por 48,5% a 40%, de Zema, por 48,5% a 37%, e de Renan Santos, por 48% a 34,7%.

A Meio/Ideia entrevistou 1. 500 eleitores em todo o país entre 31 de julho e 3 de agosto. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o código BR-04579/2026.

Onde as três pesquisas convergem?

Apesar das diferenças nos percentuais, os três levantamentos apresentam o mesmo desenho geral: Lula lidera o primeiro turno e permanece à frente de Flávio Bolsonaro nas simulações de segundo turno.

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A maior aproximação entre os dois aparece na BTG/Nexus, que registra apenas um ponto percentual de vantagem para Lula no segundo turno, resultado considerado empate técnico diante da margem de erro. Na Quaest, a diferença é de cinco pontos, enquanto na Meio/Ideia chega a 5,5 pontos.

No primeiro turno, a distância também varia de acordo com o instituto: quatro pontos na BTG/Nexus, oito na Meio/Ideia e nove na Quaest. Os três levantamentos, porém, colocam Flávio como o principal adversário de Lula e mantêm os demais nomes da oposição em patamares inferiores de intenção de voto.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.