Pesquisas eleitorais: como ficou a disputa Lula x Flávio após os números da semana

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As últimas pesquisas eleitorais mostram cenários distintos na corrida presidencial. Enquanto Lula mantém a liderança no primeiro turno, com vantagens de 5 a 10 pontos sobre Flávio Bolsonaro, a disputa se acirra para um empate técnico no segundo turno, segundo a maioria dos levantamentos. Augusto Cury consolida-se em terceiro lugar.

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A sequência de pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana reforçou dois retratos distintos da corrida presidencial. Luiz Inácio Lula da Silva aparece à frente de Flávio Bolsonaro em todos os cinco levantamentos no primeiro turno, com vantagens que variam de 5 a quase 10 pontos percentuais. No segundo turno, porém, a disputa se estreita: BTG/Nexus, Real Time Big Data, Quaest e Datafolha apontam empate técnico entre os dois. O AtlasIntel é o único dos cinco institutos a mostrar Lula com vantagem superior à margem de erro no confronto direto.

Os levantamentos também convergem em outro movimento da eleição: Augusto Cury aparece em terceiro lugar em todas as pesquisas da semana, com índices entre 7,8% e 11%, consolidando uma mudança no bloco que vem atrás dos dois líderes.

O que as pesquisas mostram em um segundo turno entre Lula e Flávio?

É no confronto direto que a disputa se mostra mais apertada.

Na BTG/Nexus, Lula tem 46% e Flávio, 45%, diferença de apenas 1 ponto percentual. Foi a segunda rodada consecutiva do instituto com os dois praticamente no mesmo patamar.

A Real Time Big Data encontrou um empate numérico: 44% para Lula e 44% para Flávio. Na pesquisa anterior do instituto, realizada em julho, o presidente aparecia com 45% e o senador, com 42%.

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A Quaest também apontou empate técnico, com Lula marcando 42% e Flávio, 41%.

No Datafolha, divulgado na quinta-feira, 3, o presidente registra 46%, ante 44% do senador. A diferença de 2 pontos está dentro da margem de erro. Na rodada anterior, Lula tinha 47% e Flávio, 43%.

A exceção é o AtlasIntel. O instituto registrou 47,1% para Lula e 42,6% para Flávio, uma vantagem de 4,5 pontos percentuais para o petista. A margem de erro do levantamento é de 1 ponto.

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Assim, quatro das cinco pesquisas divulgadas na semana colocam Lula e Flávio em empate técnico em um eventual segundo turno.

Quem está à frente no primeiro turno?

No primeiro turno, o cenário é diferente. Lula lidera os cinco levantamentos.

A menor vantagem aparece no Datafolha, em que o presidente tem 38% e Flávio, 33%, distância de 5 pontos percentuais.

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Na BTG/Nexus, Lula marca 39% e Flávio, 33%, uma diferença de 6 pontos. Na rodada anterior, os dois tinham 41% e 37%, respectivamente.

Real Time Big Data e Quaest mostram vantagem de 8 pontos para Lula. No primeiro, o placar é de 38% a 30%. No segundo, de 37% a 29%.

A maior distância da semana foi registrada pelo AtlasIntel: Lula aparece com 43,4%, contra 33,7% de Flávio, diferença de 9,7 pontos percentuais.

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Apesar das diferenças entre os percentuais encontrados pelos institutos, todos colocam Lula em primeiro, Flávio em segundo e Augusto Cury na terceira posição.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como ficam os números de cada instituto?

Considerando os principais cenários de primeiro turno apresentados nesta semana, a BTG/Nexus registra Lula com 39%, Flávio com 33% e Cury com 11%.

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No AtlasIntel, os três aparecem com 43,4%, 33,7% e 7,8%, respectivamente.

A Real Time Big Data, no cenário sem Pablo Marçal, mostra Lula com 38%, Flávio com 30% e Cury com 11%.

Na Quaest, o presidente tem 37%, o senador, 29%, e o escritor, 10%.

Já o Datafolha registra 38% para Lula, 33% para Flávio e 8% para Cury.

O intervalo dos resultados mostra Lula variando de 37% a 43,4%, Flávio entre 29% e 33,7% e Augusto Cury entre 7,8% e 11%.

O que mudou com Augusto Cury?

A presença de Augusto Cury na terceira posição é uma das principais convergências entre os levantamentos desta semana.

Na BTG/Nexus, o escritor saltou de 2% para 11% em uma semana. No Datafolha, passou de 2% em 21 de agosto para 8% no levantamento divulgado nesta quinta.

O movimento também aparece no AtlasIntel, no qual Cury saiu de 3% em julho para 7,8%. Real Time Big Data e Quaest registraram, respectivamente, 11% e 10%.

Mesmo com percentuais diferentes, os cinco institutos colocaram o candidato do Avante isolado ou numericamente na terceira colocação, atrás de Lula e Flávio.

E o que mostram as rejeições?

Os levantamentos que divulgaram dados de rejeição também mostram Lula e Flávio próximos nesse indicador.

Na BTG/Nexus, 50% afirmam que não votariam em Flávio de jeito nenhum, contra 49% que rejeitam Lula.

No Real Time Big Data, os dois aparecem exatamente com 50%.

O AtlasIntel registra 52,7% de rejeição a Flávio e 52% a Lula. Nos três casos, as diferenças entre os dois estão dentro das respectivas margens de erro.

Cury, por sua vez, aparece com índices de rejeição menores nos levantamentos que mediram esse indicador: 18,5% no AtlasIntel e 28% no Real Time Big Data.

O que os números da semana deixam mais claro?

O conjunto dos levantamentos mantém Lula à frente na largada do primeiro turno, mas mostra uma disputa significativamente mais estreita quando o eleitor é colocado diante apenas de Lula e Flávio.

No segundo turno, a diferença varia de zero na Real Time Big Data a 4,5 pontos no AtlasIntel. BTG/Nexus, Quaest e Datafolha encontram vantagens numéricas de Lula entre 1 e 2 pontos, todas dentro das margens de erro.

Os institutos utilizaram metodologias, períodos de coleta e tamanhos de amostra diferentes. A BTG/Nexus ouviu 2.005 eleitores por telefone entre 28 e 30 de agosto, com margem de erro de 2 pontos percentuais. O AtlasIntel entrevistou 5.014 pessoas entre 25 e 30 de agosto, com margem de 1 ponto. A Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores entre 27 e 31 de agosto, com margem de 2 pontos. A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 30 de agosto e 1º de setembro, com margem de 2 pontos e nível de confiança de 95%. O Datafolha ouviu 2.002 eleitores em 125 cidades entre os dias 1º e 2 de setembro e tem margem de erro de 2 pontos percentuais.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.