Pesquisas eleitorais: como está a disputa Lula x Flávio após números da semana passada

Ler Resumo





Novas pesquisas Datafolha e Real Time Big Data confirmam a liderança de Lula e consolidam Flávio Bolsonaro como principal adversário, sem alterações significativas no cenário presidencial. A polarização persiste, e a terceira via segue sem espaço. Entenda a análise detalhada dos levantamentos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A última semana trouxe duas novas pesquisas nacionais sobre a sucessão presidencial — Real Time Big Data e Datafolha —, mas sem produzir mudanças relevantes no quadro eleitoral. Os levantamentos reforçam a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mantêm o senador Flávio Bolsonaro (PL) como principal adversário e confirmam que, apesar das diferenças metodológicas entre os institutos, a disputa continua concentrada entre os dois nomes mais competitivos da corrida.

As pesquisas se somam aos levantamentos AtlasIntel/Bloomberg, Quaest, BTG/Nexus e Meio/Ideia divulgados nas semanas anteriores. Em todos eles, Lula aparece numericamente à frente tanto no primeiro quanto no segundo turno, enquanto nenhum dos demais pré-candidatos consegue romper a polarização que marca a pré-campanha presidencial.

As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

O que mudou na última semana?

As novidades foram pontuais. A Real Time Big Data registrou uma recuperação numérica de Flávio Bolsonaro no segundo turno. O senador passou de 40% para 42% das intenções de voto, enquanto Lula permaneceu com 45%. A oscilação ocorreu dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, mas recoloca o confronto em situação de empate técnico, repetindo o cenário observado na maior parte das pesquisas realizadas desde março.

Já o Datafolha apontou estabilidade. Lula aparece com 48% contra 43% de Flávio no segundo turno, praticamente repetindo os números registrados pelo instituto em junho (o petista oscilou um ponto para cima). No primeiro turno, o presidente tem 40% das intenções de voto, enquanto o senador soma 32%, sem alterações capazes de modificar a fotografia geral da disputa.

Continua após a publicidade

Como ficou o consolidado das pesquisas?

Com a entrada de Datafolha e Real Time Big Data, seis institutos nacionais divulgaram pesquisas presidenciais nas últimas semanas.

No segundo turno, AtlasIntel registra 48,8% para Lula contra 42,3% de Flávio Bolsonaro. O Datafolha aponta 48% a 43%. A BTG/Nexus mostra 47% a 44%. A Real Time Big Data registra 45% a 42%. A Meio/Ideia apresenta 45% a 40%, enquanto a Quaest indica 45% a 37%. Embora a vantagem varie conforme a metodologia empregada, todos os levantamentos mantêm Lula numericamente à frente do senador.

No primeiro turno, o padrão também permanece consistente. A AtlasIntel mostra Lula com 46,3% e Flávio com 36,6%; a Datafolha registra 40% contra 32%; a Real Time Big Data aponta 40% a 33%; a BTG/Nexus indica 40% contra 34%; a Meio/Ideia registra 40,4% frente a 32%; e a Quaest mostra 40% contra 28%. Apesar das diferenças entre os institutos, todos convergem para uma liderança estável do presidente.

Continua após a publicidade

Existe espaço para uma terceira via?

As pesquisas divulgadas nesta semana reforçam que o espaço permanece reduzido. Na Real Time Big Data, Renan Santos aparece isolado na terceira colocação, com 9%, à frente de Ronaldo Caiado, que registra 7%, e de Romeu Zema, com 2%. No Datafolha, porém, o cenário é diferente: Caiado lidera esse grupo com 4%, seguido por Renan Santos e Zema, ambos com 3%, todos tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

A diferença entre os institutos evidencia que ainda não existe consenso sobre qual candidato reúne mais condições de ocupar o espaço fora da polarização. Em comum, ambos mostram que nenhum deles se aproxima, por enquanto, do desempenho eleitoral de Lula e Flávio Bolsonaro.

Os episódios da semana afetaram Flávio Bolsonaro?

Os novos levantamentos não indicam impacto relevante. Nos dias que antecederam a divulgação das pesquisas, o senador enfrentou uma sequência de episódios negativos, incluindo os desdobramentos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, declarações sobre o sistema eleitoral e atrito público (seguido de reconciliação) com Michelle Bolsonaro.

Continua após a publicidade

Mesmo assim, tanto o Datafolha quanto a Real Time Big Data registraram estabilidade em sua posição eleitoral, mantendo o senador como principal adversário de Lula na disputa presidencial.

O que indicam as pesquisas neste momento?

Consideradas em conjunto, AtlasIntel, Meio/Ideia, Quaest, BTG/Nexus, Real Time Big Data e Datafolha reforçam quatro tendências da corrida presidencial.

A primeira é que Lula continua liderando em todos os principais levantamentos nacionais. A segunda é que Flávio permanece consolidado como o principal nome da oposição. A terceira é que os institutos seguem registrando apenas oscilações marginais, sem mudanças estruturais no cenário eleitoral. Por fim, os dados continuam mostrando que a eleição permanece fortemente polarizada, enquanto os demais pré-candidatos ainda buscam espaço para se consolidar como alternativa competitiva.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.