Pesquisas eleitorais: como está o confronto Lula x Flávio após nova BTG/Nexus

A menos de quatro meses da eleição presidencial de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou sua vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e aparece pela primeira vez isolado na liderança de um cenário de segundo turno da pesquisa BTG/Nexus. Divulgado na segunda-feira 15 o levantamento mostra o petista com 49% das intenções de voto, contra 43% do bolsonarista, uma diferença de seis pontos percentuais.

O resultado representa uma mudança relevante em relação à rodada anterior da pesquisa. Lula avançou dois pontos percentuais desde maio, enquanto Flávio permaneceu estável. Segundo a série histórica do instituto, é a primeira vez que o presidente deixa para trás o empate técnico e assume uma liderança fora da margem de erro em um eventual confronto direto com o senador.

O que mostra o cenário de segundo turno?

Além da disputa contra Flávio Bolsonaro, Lula também lidera as demais simulações testadas pela BTG/Nexus. Em um eventual embate contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente registra 49% das intenções de voto, diante de 39% do adversário. Já em um confronto contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula aparece com 48%, enquanto o rival soma 39%.

Os números indicam estabilidade da vantagem do presidente nos cenários alternativos. Zema avançou um ponto percentual em comparação com a pesquisa anterior, enquanto Caiado recuou um ponto. Ainda assim, ambos permanecem nove pontos atrás de Lula nas respectivas simulações.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

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Como está a disputa no primeiro turno?

No principal cenário de primeiro turno, Lula alcança 42% das intenções de voto, dois pontos acima do registrado em maio. Flávio Bolsonaro, por sua vez, recua de 35% para 33%. A diferença entre os dois chega agora a nove pontos percentuais.

Na sequência aparecem Renan Santos (Missão), com 4%, e Ronaldo Caiado, também com 4%. Romeu Zema registra 2%. Os demais pré-candidatos somam, juntos, 6% das intenções de voto. Brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar em nenhum candidato representam 5%, enquanto 3% não souberam ou preferiram não responder.

O que acontece nos cenários alternativos?

Em uma segunda simulação, sem os nomes de Joaquim Barbosa (DC), Augusto Cury (Avante), Aécio Neves (PSDB) e Cabo Daciolo (Mobiliza), Lula sobe para 43% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece com 34%, mantendo a diferença de nove pontos percentuais.

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Nesse cenário, Renan Santos alcança 5%, Caiado registra 4%, Zema fica com 3% e Joaquim Barbosa aparece com 3%. O percentual de votos brancos e nulos permanece em 6%, enquanto 2% dos entrevistados não responderam.

O que revelam os movimentos da pesquisa?

Os dados mostram uma tendência de crescimento de Lula e perda de espaço de Flávio Bolsonaro entre maio e junho. No primeiro turno, o presidente avançou dois pontos percentuais e o senador recuou dois. No segundo turno, Lula também cresceu dois pontos, enquanto o adversário permaneceu estável. Isso ocorre após a revelação da relação do senador com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a nova ameaça de tarifaço de Donald Trump contra produtos brasileiros.

A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.017 eleitores em todo o país entre os dias 12 e 14 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-06645/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisas foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.